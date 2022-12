യുഎസിൽ തടാകത്തിൽ മരിച്ച ഇന്ത്യൻ ദമ്പതികളുടെ മക്കൾ സർക്കാർ സംരക്ഷണത്തിൽ

വാഷിങ്ടൻ ∙ ശൈത്യം പിടിമുറുക്കിയ യുഎസിൽ, തണുത്തുറഞ്ഞ തടാകത്തിൽ മരിച്ച ഇന്ത്യൻ ദമ്പതികളുടെ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത രണ്ടു പെൺകുട്ടികളുടെ ചുമതല അരിസോന സംസ്ഥാനത്തിലെ ബാല സുരക്ഷാ വകുപ്പ് ഏറ്റെടുത്തു. പന്ത്രണ്ടും ഏഴും വയസ്സുള്ള രണ്ടു കുട്ടികളുടെ സംരക്ഷണമാണ് വകുപ്പ് ഏറ്റെടുത്തത്.

ചാൻഡ്‌ലറിൽ താമസിച്ചിരുന്ന ആന്ധ്രപ്രദേശ് സ്വദേശികളായ നാരായണ മുദ്ദാന (49), ഭാര്യ ഹരിത (47), കുടുംബ സുഹൃത്ത് ഗോകുൽ മെദിസെറ്റി (47) എന്നിവരാണ് അരിസോനയിലെ വുഡ്സ് കാന്യോൻ തടാകത്തിലെ മഞ്ഞുപാളികൾക്കിടയിൽ വീണു മരിച്ചത്. ക്രിസ്മസിന് തലേന്ന് ചിത്രങ്ങളെടുക്കാൻ തടാകത്തിന് സമീപത്തെത്തിയപ്പോഴായിരുന്നു അപകടം.

ആറു മുതിർന്നവരും അഞ്ചു കുട്ടികളുമുള്ള സംഘം മഞ്ഞിലെ കാഴ്ചകൾ കാണാനാണ് ഇവിടെയെത്തിയത്. സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്ന നാരായണ മുദ്ദാന, ഹരിത, ഗോകുൽ മെദിസെറ്റി എന്നിവർ തണുത്തുറഞ്ഞ തടാകത്തിലിറങ്ങി നടന്ന് ചിത്രങ്ങളെടുക്കുമ്പോഴായിരുന്നു മഞ്ഞുപാളികൾ തകർന്ന് തടാകത്തിൽപ്പെട്ടത്. ഹരിതയെ അപ്പോൾതന്നെ വെള്ളത്തിൽനിന്നു പുറത്തെടുത്തെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല.

മൈനസ് 30 ഡിഗ്രിയായിരുന്നു ഈ സമയത്ത് തടാകത്തിലെ തണുപ്പെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. അപകടത്തിൽപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിനായി നടത്തിയ ധനസമാഹരണത്തിൽ ഇതിനകം നാലു കോടിയിലധികം രൂപയാണ് പിരിഞ്ഞതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.

English Summary: Kids Of Indian-American Couple Who Drowned In Frozen Lake With Authorities