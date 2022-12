ഷുക്കൂര്‍ വധം: കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിക്കെതിരായ ആരോപണം തെറ്റെന്ന് മുന്‍ ഡിവൈഎസ്പി

കണ്ണൂർ∙ അരിയില്‍ ഷുക്കൂര്‍ വധക്കേസില്‍ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിക്കെതിരായ ആരോപണം തെറ്റെന്ന് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ പി.സുകുമാരന്‍ മനോരമ ന്യൂസിനോട്. പി.കെ.കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി കേസിന്‍റെ ഒരുഘട്ടത്തിലും ഇടപെട്ടിട്ടില്ല. അഡ്വ. ഹരീന്ദ്രന്‍റെ അഭിപ്രായം തേടിയിട്ടില്ലെന്നും മുന്‍ ഡിവൈഎസ്പി പറഞ്ഞു.



കണ്ണപുരം പോലിസ് സ്റ്റേഷനിലെ 136–2012 കേസാണ്. അരിയില്‍ ഷുക്കൂർ കേസന്വേഷണത്തിനായി ഒരു സ്ക്വാഡ് രൂപീകരിച്ചിരുന്നു. അതിന്റെ പൂർണമായ ഉത്തരവാദിത്വം എനിക്കായിരുന്നു. ഈ കേസന്വേഷണത്തിന്റെ ഒരു ഘട്ടത്തിലും അഡ്വ. ഹരീന്ദ്രന്‍റെ അഭിപ്രായം തേടുകയോ, സംസാരിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല, കേസിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തിട്ടും ഇല്ല.

കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയും ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഗൂഢാലോചനയെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. ആ കേസ് സിബിഐ അന്വേഷണം പൂര്‍ത്തിയാക്കി കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചിട്ടുളളതിനാൽ കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ല എന്നും മുൻ ഡിവൈഎസ്പി പി സുകുമാരൻ പറഞ്ഞു.

English Summary: Shukur murder case; the allegations against Kunjalikutti are false says Former Dysp