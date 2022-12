‘കൊലക്കേസുകളിൽ യുഡിഎഫും എൽഡിഎഫും സഹകരണ സംഘങ്ങളായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു’

കൊച്ചി∙ കൊലപാതകക്കേസുകളിൽ പരസ്പരം രക്ഷപ്പെടാൻ അവസരമൊരുക്കി കേരളത്തിൽ യുഡിഎഫും എൽഡിഎഫും പരസ്പര സഹായ സഹകരണ സംഘങ്ങളായി പ്രവർത്തിക്കുകയാണെന്നു ബിജെപി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ.സുരേന്ദ്രൻ. അരിയിൽ ഷുക്കൂർ വധക്കേസിൽ സിപിഎം നേതാവ് പി.ജയരാജനെതിരെ കൊലപാതകക്കേസെടുക്കരുതെന്നു മുസ്‌ലിം ലീഗ് നേതാവ് പി.കെ.കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി നിർദേശിച്ചെന്ന ആരോപണം ഗൗരവതരമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.



ഭൂരിപക്ഷ വിഭാഗത്തിന്റെകൂടി പിന്തുണ ആർജിക്കണമെന്ന് മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് എ.കെ.ആന്റണി കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരോടു നടത്തിയ ആഹ്വാനം പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പു മുന്നിൽ കണ്ടുള്ള കാപട്യമാണെന്നു സുരേന്ദ്രൻ ആരോപിച്ചു. ‘‘ഭൂരിപക്ഷത്തെ ദ്രോഹിച്ച പാർട്ടിയാണ് കോൺഗ്രസ്. രാമക്ഷേത്ര നിർമാണത്തിന് എതിരായ നിലപാടാണ് കോൺഗ്രസ് സ്വീകരിച്ചത്. മാറാട് ഉൾപ്പെടെ മുസ്‌ലിം മതമൗലികവാദികളെ പിന്തുണച്ചു. പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിനെ (പിഎഫ്ഐ) അനുകൂലിക്കുന്ന നിലപാട് സ്വീകരിച്ച എ.കെ.ആന്റണി, ന്യൂനപക്ഷ വർഗീയതയെ താലോലിക്കുന്നയാളാണ്’’– അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മതഭീകരവാദം തുടച്ചു നീക്കാനുള്ള നടപടികളിലാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരെന്നും ഇതിന്റെ ഭാഗമാണ് പിഎഫ്ഐ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസി (എൻഐഎ) റെയ്ഡ് നടത്തുന്നതെന്നും സുരേന്ദ്രൻ വ്യക്തമാക്കി.

എൽഡിഎഫ് കൺവീനർ ഇ.പി.ജയരാജന്റെ അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദനത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് നടപടിയെടുക്കാത്തതെന്നും സുരേന്ദ്രൻ ചോദിച്ചു.

English Summary: UDF and LDF working as Cooperative Societies, says K Surendran