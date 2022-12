ചൈനയില്‍ നിന്നുള്ളവർക്കു കോവിഡ് പരിശോധന നിർബന്ധമാക്കാൻ യുഎസ്

വാഷിങ്ടൻ ∙ ചൈനയില്‍ നിന്നുള്ള യാത്രക്കാര്‍ക്കു കോവിഡ് പരിശോധന നിര്‍ബന്ധമാക്കാൻ യുഎസ്. 2 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ള എല്ലാ വിമാന യാത്രക്കാർക്കും ജനുവരി 5 മുതൽ കോവിഡ് പരിശോധന നടത്തുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ ചൈന ഇളവു വരുത്തിയതിനു പിന്നാലെയാണു നടപടി.

കോവിഡ് സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ചു ചൈന വേണ്ടത്ര വിവരങ്ങൾ കൈമാറുന്നില്ലെന്നു യുഎസ് കുറ്റപ്പെടുത്തി. ഇന്ത്യയ്ക്കും ജപ്പാനും പിന്നാലെയാണു യുഎസും ചൈനയില്‍ നിന്നുള്ള യാത്രക്കാര്‍ക്കു കോവിഡ് പിസിആര്‍ നെഗറ്റീവ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് നിര്‍ബന്ധമാക്കുന്നത്. കോവിഡ് നിയന്ത്രണവിധേയമെന്നു വ്യക്തമാക്കിയ ചൈന, ജനുവരി 8 മുതല്‍ ക്വാറന്റീന്‍ ഒഴിവാക്കുമെന്നും അറിയിച്ചു.

കോവിഡിന്റെ കാര്യത്തിൽ പുതുവർഷത്തിലെ ആദ്യ നാളുകൾ ഇന്ത്യയ്ക്കു നിർണായകമെന്നു കേന്ദ്ര സർക്കാർ വൃത്തങ്ങൾ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. മുൻ വർഷങ്ങളിലെ വ്യാപനരീതി കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ ഇനിയുള്ള 40 ദിവസം കരുതലെടുക്കണമെന്നാണ് നിർദേശം. കഴിഞ്ഞ 2 ദിവസത്തിനിടെ ഇന്ത്യയിലെത്തിയവരിൽ നടത്തിയ ആറായിരത്തോളം ആർടിപിസിആർ പരിശോധനയിൽ 39 പേർക്കാണു കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

