കാമുകി വിവാഹാഭ്യർഥന നിരസിച്ചു; ഫെയ്സ്ബുക്ക് ലൈവിനിടെ യുവാവ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തു

ഗുവാഹത്തി ∙ കാമുകി വിവാഹം കഴിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചതിനു പിന്നാലെ യുവാവ് ഫെയ്സ്ബുക്ക് ലൈവിൽ വന്ന് ആത്മഹത്യ ചെയ്തു. ഇരുപത്തേഴുകാരനായ ജയ്ദീപ് റോയ് ആണ് ഗുവാഹത്തി സിൽചിലെ വാടകമുറിയിൽ തൂങ്ങിമരിച്ചത്. തിങ്കളാഴ്ചയാണ് സംഭവം. അതേസമയം, ജയ്ദീപിന്റെ മരണത്തിൽ കുടുംബം ഇതുവരെ പൊലീസിൽ പരാതിപ്പെട്ടിട്ടില്ല.

‘ഞാൻ ഔപചാരികമായി വിവാഹം ആലോചിച്ചു. പക്ഷേ അവൾ എല്ലാവരുടെയും മുന്നിൽവച്ച് അത് നിരസിച്ചു. ഞങ്ങളുടെ പ്രണയബന്ധം അറിഞ്ഞ അവളുടെ അമ്മാവൻ അവളെ കൊല്ലുമെന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു. ഞാൻ കാരണം അവൾ വേദനിക്കരുത്. അതുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്തോട് ഞാൻ വിടപറയുകയാണ്. എന്റെ അമ്മ, അമ്മാവൻ, സഹോദരി, ജ്യേഷ്ഠൻ തുടങ്ങി എല്ലാവരോടും ഞാൻ ക്ഷമ ചോദിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരെയും ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നു. പക്ഷേ, അതിനേക്കാൾ ഞാൻ എന്റെ കാമുകിയെ സ്നേഹിക്കുന്നു. അവളില്ലാതെ എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല.’’ – മരണത്തിനു മുൻപായി ജയ്ദീപ് ഫെയ്സ്ബുക്ക് ലൈവിൽ പറഞ്ഞു.

സഹോദരന്റെ ആത്മഹത്യയിൽ കുടുംബം ഞെട്ടിയിരിക്കുകയാണെന്നും എന്തുചെയ്യണമെന്ന് അറിയാത്ത അവസ്ഥയാണെന്നും ജയ്ദീപിന്റെ സഹോദരൻ രൂപം റേ പറഞ്ഞു. പെൺകുട്ടിയുടെ കുടുംബമാണ് ജയ്ദീപ് ജീവനൊടുക്കാൻ കാരണം. അവൻ നല്ലൊരു മനുഷ്യനായിരുന്നു. കുടുംബത്തെ മുഴുവൻ അവനാണ് സംരക്ഷിച്ചിരുന്നത്. നല്ല ജോലിയും സമ്പാദ്യവും ഉണ്ട്. എന്നിട്ടും എന്താണ് ആ പെൺകുട്ടിയുടെ കുടുംബത്തിന്റെ പ്രശ്നമെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ലെന്ന് സഹോദരൻ പറഞ്ഞു.



English Summary: 27-Year-Old Man Dies By Suicide On Facebook Live Over Girlfriend's No To Marriage