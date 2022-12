‘വാർത്ത ഞെട്ടിച്ചു’: കോൺഗ്രസിലേക്ക് മടങ്ങുന്നുവെന്ന റിപ്പോർട്ട് നിഷേധിച്ച് ഗുലാം നബി ആസാദ്

ന്യൂഡൽഹി ∙ കോണ്‍ഗ്രസിലേക്ക് മടങ്ങാനൊരുങ്ങുന്നുവെന്ന വാർത്ത നിഷേധിച്ച് മുൻ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ഗുലാം നബി ആസാദ്. നാലു മാസം മുൻപാണ് നാടകീയ നീക്കത്തിലൂടെ ഗുലാം നബി ആസാദ് കോൺഗ്രസിൽനിന്ന് രാജിവച്ചത്. കോൺഗ്രസിലേക്കു തിരിച്ചുവരുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുതിർന്ന നേതാക്കളുമായി ഗുലാം നബി ചർച്ച നടത്തുന്നതായി വാർത്താ ഏജൻസിയായ എഎൻഐ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു.

‘‘ഞാൻ കോൺഗ്രസിലേക്കു തിരിച്ചുപോകുന്നു എന്ന തരത്തിൽ എഎൻഐ കൊടുത്ത വാർത്ത ഞെട്ടലുളവാക്കുന്നതാണ്. എന്നെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവരുടെയും നേതാക്കളുടെയും മനോവീര്യം കെടുത്തുന്നതിനായി കോൺഗ്രസിലെ ഒരു വിഭാഗം നേതാക്കൾ പടച്ചുവിടുന്ന കഥകളാണിത്. എനിക്ക് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയോടോ അതിന്റെ നേതൃത്വത്തോടോ യാതൊരു വിരോധവുമില്ല. എന്നാൽ ഇത്തരത്തിൽ കഥകൾ മെനയുന്നവർ അതിൽനിന്ന് പിൻവാങ്ങണമെന്ന് അഭ്യർഥിക്കുന്നു. ഈ കഥ പൂർണമായും അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്ന് ഞാൻ അടിവരയിട്ടു പറയുന്നു’– ഗുലാം നബി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

ഗുജറാത്ത്, ഹിമാചൽ പ്രദേശ് നിയമസഭ തിര‍ഞ്ഞെടുപ്പു സമയത്ത്, ‘കോൺഗ്രസിനു മാത്രമേ ബിജെപിയെ നേരിടാനാകൂ’ എന്ന് ഗുലാം നബി പ്രസ്താവിച്ചിരുന്നു. ഇതാണ് അദ്ദേഹം കോൺഗ്രസിലേക്കു തിരിച്ചു വരുന്നു എന്ന തരത്തിലുള്ള ചർച്ചയ്ക്ക് തുടക്കമിട്ടത്. മാത്രമല്ല, ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയിൽ അണിചേരാൻ യാത്രയുടെ കൺവീനറായ ദിഗ്‌വിജയ് സിങ് അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്തു.

കഴി‍ഞ്ഞ ഒക്ടോബറിലാണ് ഗുലാം നബി ആസാദ് അഞ്ചു പതിറ്റാണ്ടു നീണ്ട കോണ്‍ഗ്രസ് ബന്ധം അവസാനിപ്പിച്ചത്. തുടർന്ന് ജമ്മു കശ്മീർ ആസ്ഥാനമായുള്ള ഡെമോക്രാറ്റിക് ആസാദ് പാർട്ടിക്ക് അദ്ദേഹം രൂപം നൽകിയിരുന്നു.



English Summary: Ghulam Nabi Azad dismisses report on him rejoining Cong, says ‘shocked to see…’