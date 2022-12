തിരുവനന്തപുരം∙ കേരളത്തിന്‍റെ ജനവാസ കേന്ദ്രത്തിലേക്കു കടന്ന് പരിസ്ഥിതി ലോല മേഖല അടയാളപ്പെടുത്താനുള്ള നടപടികള്‍ കർണാടക തുടങ്ങി. കണ്ണൂര്‍ അയ്യൻകുന്ന് പഞ്ചായത്തിന്‍റെ രണ്ടു വാർഡുകളിലെ ജനങ്ങളെ ആശങ്കയിലാക്കിയാണ് വനാതിർത്തിയിൽനിന്ന് ഏതാണ്ട് 5 കിലോമീറ്ററോളം കേരളത്തിന്‍റെ അകത്തേക്ക് കടന്ന് പരിസ്ഥിതി ലോല മേഖല അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത്.

കര്‍ണാടകയുടെ നടപടി സംബന്ധിച്ചു കേരള സർക്കാരിനോ വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കോ വിവരമില്ല. കർണാടകയുമായി വനാതിർത്തി പങ്കിടുന്ന പാലത്തിൻകടവ് മുതൽ കളിതട്ടുംപാറ വരെയുള്ള 9 കിലോമീറ്ററിലെ ആറിടങ്ങളിലാണു കർണാടക പരിസ്ഥിതി ലോല മേഖലയ്ക്കായുള്ള അടയാളപ്പെടുത്തലുകള്‍ നടത്തിയത്. ഈ പ്രദേശത്ത് താമസിക്കുന്ന മുന്നുറോളം കുടുംബങ്ങളാണ് ഇതോടെ ആശങ്കയിലായിരിക്കുന്നത്.

കേരളത്തിന്‍റെ ബാരാപോൾ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയും പവർ ഹൗസും കെഎസ്ടിപി റീ ബിൽഡ് കേരള റോഡും പഞ്ചായത്ത് റോഡുകളും ഉൾപ്പെടെ 100 കണക്കിന് ഏക്കർ സ്ഥലം പരിസ്ഥിതി ലോല മേഖലയ്ക്ക് ഉള്ളിലാകുമെന്നാണ് ഉയരുന്ന ആശങ്ക. ചുവപ്പ് പെയിന്‍റടിച്ച് അക്ഷരവും നമ്പറും കര്‍ണാടക വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ രേഖപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ 4 ദിവസങ്ങൾക്കിടെ ഏതെങ്കിലും സമയത്തായി പ്രദേശവാസികളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ അധികം പെടാത്ത തരത്തിലായിരുന്നു അടയാളപ്പെടുത്തല്‍.

ബഫർ സോൺ സംബന്ധിച്ച് 2017ൽ പുറത്തിറക്കിയ മാക്കൂട്ടം ബ്രഹ്മഗിരി വന്യജീവി സങ്കേതം ഭൂപടത്തിൽ കേരളത്തിന്‍റെ കൊട്ടിയൂർ നിക്ഷിപ്ത വനവും കർണാടക വനാതിർത്തിയിലുള്ള കേരളത്തിൽപെടുന്ന സ്വകാര്യ ഭൂമിയും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതനുസരിച്ചാണ് രേഖപ്പെടുത്തൽ ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നാണു നിഗമനം. കേരളത്തിലെ സ്വകാര്യ ഭൂമി ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രദേശമൊഴികെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ 2017ൽ തന്നെ ഒരു കിലോമീറ്റർ എന്ന കണക്കില്‍ കർണാടക പരിസ്ഥിതി ലോല മേഖല അടയാളപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

English Summary: Karnataka has crossed into Kerala and marked the eco-sensitive zone