സ്വയം വിമർശനം അനിവാര്യം: ഇ.പിക്കെതിരായ ആരോപണം നിഷേധിക്കാതെ എം.വി.ഗോവിന്ദൻ

തിരുവനന്തപുരം ∙ എൽഡിഎഫ് കൺവീനർ ഇ.പി.ജയരാജനെതിരായ ആരോപണങ്ങൾ നിഷേധിക്കാതെ സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം.വി.ഗോവിന്ദൻ. പാർട്ടിയിൽ ഗൗരവമായ വിമർശനങ്ങളും സ്വയം വിമർശനവും നടത്തിയേ മുന്നോട്ടു പോകാനാകൂ എന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. മാധ്യമങ്ങൾ അത്തരം സാഹചര്യത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാണ് വാർത്ത സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. മാധ്യമങ്ങൾ ചർച്ച നടത്തുകയും വിധി പ്രസ്താവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്നും എം.വി. ഗോവിന്ദൻ ആരോപിച്ചു.

അതേസമയം, റിസോർട്ട് വിവാദത്തിൽ ഇ.പി. ജയരാജൻ പാർട്ടിക്ക് വിശദീകരണം നൽകിയി. സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് യോഗത്തിലാണ് വിശദീകരണം. ‘വൈദേകം’ റിസോര്‍ട്ടില്‍ തനിക്ക് നിക്ഷേപമില്ലെന്നും ഭാര്യയ്ക്കും മകനുമുണ്ടെന്നും അത് അനധികൃതമല്ലെന്നും ഇ.പി വിശദീകരിച്ചു. ഭാര്യയുടെയും മകന്റെയും വരുമാന സ്രോതസ് ഇ.പി. ജയരാജന്‍ പാര്‍ട്ടിക്ക് മുന്നില്‍വച്ചു. ഇരുവര്‍ക്കും ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനങ്ങള്‍ ഇല്ലാതിരുന്നതുകൊണ്ടാണ് നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കാതിരുന്നത്.

ഇതോടെ ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ സംസ്ഥാന സമിതിയില്‍ ഇ.പി വിശദീകരിക്കട്ടെയെന്നും ധാരണയായി. തല്‍ക്കാലം വിഷയത്തില്‍ അന്വേഷണം വേണ്ടെന്നാണ് സെക്രട്ടേറിയറ്റിന്റെ തീരുമാനം.



English Summary: M.V. Govindan did not deny the allegations against E.P. Jayarajan