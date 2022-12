വ്യക്തിപരമായി അവഹേളിക്കുന്ന ട്രോളുകൾ സൈബർ ക്രൈമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തും: കേന്ദ്രമന്ത്രി രാജീവ്

കോഴിക്കോട് ∙ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ട്രോളുകൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള അവഹേളനമടക്കമുള്ളവയെ ഉടൻ നിലവിൽ വരാനിരിക്കുന്ന ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യ ആക്റ്റിലൂടെ സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുമെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ. കെസിവൈഎം മലബാർ മഹായുവജന സംഗമത്തിന്റെ ഭാഗമായി ‘ന്യൂ ഇന്ത്യ ഫോർ യങ് ഇന്ത്യ’ സംവാദത്തിൽ വിദ്യാർഥികളുമായി ചർച്ച നടത്തുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. നിയമത്തിലൂടെ ട്രോളുകൾ നിരോധിക്കുകയല്ല ചെയ്യുക. വ്യക്തിപരമായി അവഹേളിക്കുന്ന ട്രോളുകളാണ് സൈബർ ക്രൈമിൽ ഉൾപ്പെടുക. ആശയപ്രകടനത്തിനുള്ള അവകാശമെന്നത് അവഹേളനത്തിനുള്ള അവസരമായി മാറരുതെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമിപ്പിച്ചു.

വിദ്യാർഥികൾ വിദേശത്തേക്ക് ചേക്കേറുന്നത് തടയില്ല. മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസവും ജോലിയും നേടുകയെന്നത് വിദ്യാർഥികളുടെ അവകാശമാണ്. എന്നാൽ വിദേശത്തുള്ളതിനേക്കാൾ മികച്ച അവസരം ഇന്ത്യയിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുമ്പോൾ വിദേശത്തേക്കു പോവേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടാവില്ലെന്ന് മന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. വന്യജീവി ആക്രമണം കേരളത്തിലും കർണാടകയിലുമുള്ള ജനങ്ങൾ നേരിടുന്ന പൊതുപ്രശ്നമാണ്. ഇതിനു പരിഹാരം കാണുമെന്നും രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ പറഞ്ഞു.

കെസിവൈഎം മലബാർ മഹായുവജന സംഗമത്തിന്റെ ഭാഗമായി ‘ന്യൂ ഇന്ത്യ ഫോർ യങ് ഇന്ത്യ’ സംവാദത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ. ചിത്രം. മനോരമ

മലബാർ മേഖലയിലെ 20 വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽനിന്നുള്ള വിദ്യാർഥികൾ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തു. തിരുവമ്പാടി അൽഫോൻസ കോളജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോ. ചാക്കോ കാളമ്പറമ്പിൽ, താമരശ്ശേരി രൂപത ചാൻസിലർ‌ ഫാ. ബെന്നി പുന്നൂസ് മുണ്ടനാടൻ തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു.



English Summary: Personally insulting trolls will be included in cybercrime: Rajeev Chandrasekhar