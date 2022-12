‘ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വേദന’: മോദിക്ക് ആശ്വാസ വാക്കുകളുമായി നേതാക്കൾ

ന്യൂഡൽഹി∙ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ അമ്മ ഹീര ബെന്നിന്റെ വിയോഗത്തിൽ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തിയും പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ആശ്വാസം പകർന്നും വിവിധ നേതാക്കൾ. രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപദി മുർമു, കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ, പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്‌നാഥ് സിങ്, ഉത്തർപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ്, തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി എം.കെ.സ്റ്റാലിൻ, കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളായ രാഹുൽ ഗാന്ധി, പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി തുടങ്ങി രാജ്യത്തെ നിരവധി നേതാക്കൾ ട്വിറ്ററിൽ ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തി.

‘‘പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ അമ്മ ഹീരാബയുടെ നൂറുവർഷത്തെ പോരാട്ട ജീവിതം ഭാരതീയ ആദർശങ്ങളുടെ പ്രതീകമാണ്. ‘മാതൃദേവോഭവ’യുടെ ചൈതന്യവും ഹീരാബയുടെ മൂല്യങ്ങളും മോദി തന്റെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തി. അവരുടെ ആത്മാവിന്റെ ശാന്തിക്കായി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു.’’– രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപദി മുർമു ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

‘‘കുടുംബം പോറ്റാൻ ഹീര ബാ നടത്തിയ പോരാട്ടങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും മാതൃകയാണ്. അവരുടെ ത്യാഗപൂർണമായ സന്യാസ ജീവിതം എന്നും നമ്മുടെ ഓർമയിൽ ഉണ്ടാകും. ഈ ദുഃഖസമയത്ത് രാജ്യം മുഴുവൻ പ്രധാനമന്ത്രി മോദിക്കും കുടുംബത്തിനും ഒപ്പം നിൽക്കുന്നു. കോടിക്കണക്കിന് ജനങ്ങളുടെ പ്രാർഥന നിങ്ങൾക്കൊപ്പമുണ്ട്. ഓം ശാന്തി.’’– അമിതാ ഷാ ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു. അമ്മയുടെ വേർപാടാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വേദനയെന്നും അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു.

‘‘പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ അമ്മ ഹീരാ ബായുടെ വിയോഗത്തിൽ അഗാധമായ വേദനയുണ്ട്. അമ്മയുടെ മരണം നികത്താൻ കഴിയാത്ത ശൂന്യതയാണ് ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിൽ അവശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ദുഃഖത്തിന്റെ ഈ വേളയിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയോടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഴുവൻ കുടുംബത്തോടും ഞാൻ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഓം ശാന്തി!’’– രാജ്നാഥ് സിങ് പറഞ്ഞു.

‘‘ഒരു മകനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അമ്മയാണ് മുഴുവൻ ലോകവും. അമ്മയുടെ മരണം ഒരു മകനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നികത്താനാവാത്ത നഷ്ടമാണ്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ അമ്മയുടെ മരണം വളരെ ദുഃഖകരമാണ്. ശ്രീരാമൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശുദ്ധ പാദങ്ങളിൽ പരേതയ്ക്കു സ്ഥാനം നൽകട്ടെ.’’– യുപി മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു.

‘‘പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ അമ്മ ഹീരാ ബയുടെ മരണവാർത്ത അങ്ങേയറ്റം ദുഃഖകരമാണ്. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനും കുടുംബത്തിനും എന്റെ അഗാധമായ അനുശോചനവും സ്നേഹവും അറിയിക്കുന്നു.’’– കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

‘‘പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ അമ്മയുടെ മരണവാർത്ത അറിഞ്ഞു. പരേതയുടെ പുണ്യാത്മാവിന് ദൈവം ഇടം നൽകട്ടെ. ഈ വിഷമഘട്ടം മറികടക്കാൻ നരേന്ദ്ര മോദിജിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും ധൈര്യം നൽകട്ടെ.’’ – കോൺഗ്രസ് നേതാവ് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

‘‘പ്രിയപ്പെട്ട പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി, നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അമ്മ ഹീരാബയുമായി നിങ്ങൾക്കുള്ള വൈകാരിക ബന്ധം ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാം. അമ്മയെ നഷ്ടപ്പെട്ട ദുഃഖം ആർക്കും താങ്ങാൻ പറ്റാത്തതാണ്. ഞാൻ അങ്ങേയറ്റം ദുഃഖിതനാണ്, അമ്മയുടെ വിയോഗത്തിൽ ഞാൻ എത്രമാത്രം ഖേദിക്കുന്നു എന്ന് വാക്കുകൾക്ക് വിവരിക്കാനാവില്ല. ദുഃഖത്തിന്റെ ഈ വേളയിൽ എന്റെ അഗാധമായ അനുശോചനവും ഹൃദയംഗമമായ അനുശോചനവും അറിയിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ അമ്മയുമായി നിങ്ങൾ പങ്കിട്ട ഓർമകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനവും ആശ്വാസവും ലഭിക്കട്ടെ.’’– തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി എം.കെ.സ്റ്റാലിൻ പറഞ്ഞു.

