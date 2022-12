വിജിലൻസ് കേസുകളിലെ പ്രതിയെ ചെയർമാനാക്കാൻ നീക്കം; അടൂർ സിപിഎമ്മിൽ വിവാദം

പത്തനംതിട്ട ∙ അടൂർ നഗരസഭാ ചെയർമാൻ സ്ഥാനത്തെ ചൊല്ലി സിപിഎമ്മിൽ വിവാദം പുകയുന്നു. രണ്ടു വിജിലൻസ് കേസുകളിൽ പ്രതിയായ വ്യക്തിയെ ചെയർമാൻ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർത്തി കാണിക്കുന്നതിനെതിരെ പാർട്ടിയിലെ ഒരു വിഭാഗം നേതാക്കൾ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനു കത്തയച്ചു. 2010ൽ ഈ വ്യക്തി കൗൺസിലറായിരുന്ന കാലത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ നിസാരമായി കാണാൻ കഴിയില്ലെന്നു കത്തിൽ പറയുന്നു.

മരിച്ചുപോയ സ്ത്രീയുടെ പേരിൽ കള്ളപ്രമാണത്തിൽ എഗ്രിമെന്റ് വച്ച് സ്വന്തം പേരിൽ വാടക കരാർ ചമച്ചു നഗരസഭ ലൈസൻസ് എടുത്ത സംഭവം അന്ന് വലിയ വിവാദമായിരുന്നു. വിവിധ കോളനികളിലെ പട്ടികജാതിക്കാർക്കു കരഭൂമിക്കു പകരം പുതിയ വയൽ വാങ്ങി നൽകി പറ്റിച്ചു പണം തട്ടിയ സംഭവത്തിലാണു രണ്ടാമത്തെ വിജിലൻസ് കേസ്.

പട്ടികജാതിക്കാരായ 16 േപർ ഇപ്പോഴും ഒാഫിസുകൾ കയറിയിറങ്ങുകയാണ്. ഇയാളുടെ വീട്ടിൽ നിന്നു നഗരസഭാ സെക്രട്ടറി, തഹസീൽദാർ, വില്ലേജ് ഒാഫിസർ, സപ്ലൈ ഒാഫിസർ തുടങ്ങിയവരുടെ സീലുകൾ റെയ്ഡിൽ കണ്ടെടുത്തിരുന്നെങ്കിലും വ്യാജ രേഖ ചമയ്ക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസ് സ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ച് ഒതുക്കിത്തീർത്തു. ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വ്യാജ പട്ടിക നൽകി തട്ടിപ്പ് നടത്താൻ ശ്രമിച്ചതു തടഞ്ഞ ജീവനക്കാരിയെ മർദിച്ച സംഭവവുമുണ്ടായി. പാർട്ടി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ഇടപെട്ട് ഇയാളെക്കൊണ്ടു ജീവനക്കാരിയോടു മാപ്പു പറയിച്ചാണു പ്രശ്നം അവസാനിപ്പിച്ചത്.

ജില്ലയിലെ ഉന്നത നേതാവിന്റെ താൽപര്യപ്രകാരമാണു ഇത്രയും ദുഷ്പേരുള്ള ഒരാളെ നഗരസഭാ ചെയർമാനാക്കാൻ നീക്കം നടക്കുന്നത്. പ്രാദേശിക ഘടകത്തിന്റെയും പൊതുസമൂഹത്തിന്റെയും എതിർപ്പുകൾ അവഗണിച്ചുള്ള ഏതു തീരുമാനവും പാർട്ടിക്ക് ഗുരുതരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ അടൂരിലും ജില്ലയിലുമുണ്ടാക്കുമെന്നു കത്തിൽ പറയുന്നു. വിവാദ നായകൻ ചെയർമാൻ ആകുമെന്നറിഞ്ഞതോടെ നഗരസഭയിലെ 15ൽ അധികം ജീവനക്കാർ സ്ഥലമാറ്റ അപേക്ഷ നൽകിയെന്നും പറയുന്നു.



English Summary: Vigilance cases culprit raised to the post of Adoor Muncipality chairperson, Problems in Adoor CPM