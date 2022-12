‘നിങ്ങളുടെ അമ്മ ഞങ്ങളുടെ അമ്മ’: പ്രധാനമന്ത്രിയെ ആശ്വസിപ്പിച്ച് മമത -വിഡിയോ

ന്യൂഡല്‍ഹി∙ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ അമ്മ ഹീര ബെൻ മോദിയുടെ വിയോഗത്തിൽ അനുശോചനം അറിയിച്ച് ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജി. ‘നിങ്ങളുടെ അമ്മയെന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ അമ്മ കൂടിയാണെ’ന്നും അവർ പറഞ്ഞു. ഹൗറയെയും ന്യൂ ജൽപായ്ഗുരിയെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന വന്ദേഭാരത് എക്‌സ്പ്രസ് പ്രധാനമന്ത്രി വിഡിയോ കോൺഫറൻസിലൂടെ ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്ത ചടങ്ങിന്റെ വേദിക്ക് സമീപത്തുനിന്ന് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അവർ. അമ്മയുടെ വിയോഗത്തിനിടയിലും പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തതിന് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് അവർ നന്ദി അറിയിച്ചു.



‘‘ദയവായി അൽപ്പം വിശ്രമിക്കൂ. നിങ്ങളുടെ അമ്മയുടെ വിയോഗത്തിൽ എങ്ങനെ അനുശോചിക്കണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. നിങ്ങളുടെ അമ്മ ഞങ്ങളുടെ അമ്മയാണ്. എന്റെ അമ്മയെയും ഞാൻ ഓർക്കുന്നു’’– അവർ പറഞ്ഞു. പരിപാടിക്കിടെ ബിജെപി പ്രവർത്തകർ ‘ജയ് ശ്രീറാം’ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചിരുന്നു. തുടർന്നാണ് മമത ബാനർജി വേദിയിൽ കയറാൻ വിസമ്മതിച്ചത്. റെയിൽവേ മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവ് വേദിയിൽ കയറാൻ മമതെയ പ്രേരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അവർ വഴങ്ങിയില്ല. ഇതു സർക്കാർ പരിപാടിയാണെന്നും രാഷ്ട്രീയ പരിപാടിയല്ലെന്നും അശ്വിനി വൈഷ്ണവും മുതിർന്ന ബിജെപി നേതാക്കളും പ്രവർത്തകരോടു പറഞ്ഞു.

വിവിധ പദ്ധതികളുടെ ഉദ്ഘാടനത്തിനായി ബംഗാൾ സന്ദർശിക്കാനിരുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി, അമ്മയുടെ വിയോഗത്തെ തുടർന്ന് യാത്ര ഒഴിവാക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ പരിപാടികളിൽ വിഡിയോ കോൺഫറൻസിങ് വഴി അദ്ദേഹം പങ്കെടുക്കുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസ് അറിയിച്ചിരുന്നു. അഹമ്മദാബാദിലെ യുഎൻ മേത്ത ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കാർഡിയോളജി ആൻഡ് റിസർച്ച് സെന്ററിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെ വെള്ളിയാഴ്ച പുലർച്ചെയാണ് അമ്മ ഹീരാ ബെൻ മോദി (99) അന്തരിച്ചത്.

English Summary: Watch: "Take Rest," Mamata Banerjee Tells PM After His Mother's Last Rites