ദുരൂഹതയേറ്റി സ്മിതാ കുമാരിയുടെ മരണം; അന്വേഷണം ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന്

തിരുവനന്തപുരം∙ പേരൂര്‍ക്കട മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെ രോഗിയുടെ മരണത്തില്‍ ദുരൂഹതയേറുന്നു. കൊല്ലം ശൂരനാട് സ്വദേശി സ്മിത കുമാരിയുടെ മരണം തലയ്ക്കേറ്റ മുറിവ് മൂലമെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ച ഫൊറൻസിക് സംഘം കൊലപാതക സാധ്യത തള്ളാനാവില്ലെന്ന് പൊലീസിനെ അറിയിച്ചു. ഇതോടെ അന്വേഷണം ജില്ലാ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് കൈമാറാന്‍ തീരുമാനിച്ചു.

നവംബര്‍ 30നാണ് സ്മിതാ കുമാരി മരിച്ചത്. തലക്കേറ്റ മുറിവാണ് മരണകാരണമെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനൊപ്പം ശരീരത്തില്‍ എട്ടു മറ്റ് മുറിവുകളും പോസ്റ്റുമോര്‍ട്ടത്തില്‍ കണ്ടതാണ് ദുരൂഹത വര്‍ധിപ്പിച്ചത്. സംഭവദിവസം ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന ജീവനക്കാരെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് അന്വേഷണം. അവരുടെ ഫോണ്‍വിളി വിവരങ്ങള്‍ വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള ശ്രമം പൊലീസ് ആരംഭിച്ചു.



