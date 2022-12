ബിജെപിയെ ഗുരുവായി കാണുന്നു; അവർ എനിക്ക് വഴി കാണിക്കും: രാഹുൽ ഗാന്ധി

ന്യൂഡൽഹി∙ കാരണമില്ലാതെ കേന്ദ്രസർക്കാർ തനിക്കെതിരെ കേസെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി. ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയുടെ ഡൽഹി പര്യടനത്തിനിടെ രാഹുൽ ഗാന്ധി സുരക്ഷാ പ്രോട്ടോക്കോൾ ലംഘിച്ചുവെന്ന് സിആർപിഎഫ് ആരോപിച്ചതും കോവിഡ് കേസുകളുടെ വർധനവ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് ഭാരത് ജോഡോ യാത്ര നിർത്തിവയ്ക്കാന്‍ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടതും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം.

‘‘ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് വാഹനത്തിൽ പോകണമെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം പറയുന്നു. എനിക്ക് എങ്ങനെ അതിനു കഴിയും?. എനിക്ക് യാത്രയ്ക്കായി കാൽനടയായി നടക്കണം. സുരക്ഷയ്ക്കായി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അവർക്കറിയാം’’– അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. ബിജെപിക്കെതിരെ പ്രതിപക്ഷ ഐക്യം വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട രാഹുൽ, ബിജെപിക്കെതിരെ ‘അടിയൊഴുക്ക്’ ഉണ്ടെന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

‘‘എല്ലാ പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളും ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയിൽ കോൺഗ്രസിനൊപ്പമാണ്. എന്നാൽ ചില രാഷ്ട്രീയ കടുംപിടിത്തങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയുടെ വാതിലുകൾ എല്ലാവർക്കുമായി തുറന്നിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുന്നതിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ആരെയും തടയാൻ പോകുന്നില്ല’’– അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അടുത്തിടെ, ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ക്ഷണം ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ഉത്തർപ്രദേശ് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയും സമാജ്‌വാദി പാർട്ടി (എസ്പി) അധ്യക്ഷനുമായ അഖിലേഷ് യാദവ് പറഞ്ഞതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം.

‘‘വിദ്വേഷത്തിനെതിരെ രാജ്യത്തെ ഒന്നിപ്പിക്കുകയാണ് യാത്രയുടെ ലക്ഷ്യം. ബിജെപി ധാരാളം പ്രചാരണങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ സത്യത്തിനെതിരെ പോരാടാൻ കഴിയില്ല. ഒരു മുൻ ധാരണയുമില്ലാതെയാണ് യാത്ര ആരംഭിച്ചത്. ഈ യാത്രയിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു. ബിജെപി ആക്രമണാത്മകമായി വിമർശിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇത് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയെ അതിന്റെ പ്രത്യയശാസ്ത്രം മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കും. അവരെ എന്റെ ഗുരുവായി കാണുന്നു. അവർ എനിക്ക് വഴി കാണിക്കുകയും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളിൽ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു’’– രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു.

