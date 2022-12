സജിയെ മന്ത്രിയാക്കുന്നത് ധാർമികമായി ശരിയല്ലെന്ന് ചെന്നിത്തല; വീണ്ടും രാജി വേണ്ടിവരുമെന്ന് മുരളീധരൻ

തിരുവനന്തപുരം ∙ ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധ പരാമർശത്തിന്റെ പേരി‍ൽ മന്ത്രിസ്ഥാനം രാജിവച്ച സജി ചെറിയാനെ വീണ്ടും മന്ത്രിസഭയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനുള്ള നീക്കത്തെ വിമർശിച്ച് കോൺഗ്രസ് രംഗത്ത്. സജി ചെറിയാനെ മന്ത്രിസഭയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനുള്ള നീക്കം ധാർമികമായി ശരിയല്ലെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല പ്രതികരിച്ചു. അതേസമയം, കോടതി അന്തിമ തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളുന്നതിനു മുൻപ് സജി ചെറിയാനെ തിരിച്ചെടുക്കുന്നത് തെറ്റാണെന്ന് കെ.മുരളീധരനും പ്രതികരിച്ചു. ഇതിനെതിരെ ആരെങ്കിലും കോടതിയിൽ പോയാൽ സജി ചെറിയാൻ വീണ്ടും രാജിവയ്ക്കേണ്ടി വരുമെന്നും മുരളീധരൻ മുന്നറിയിപ്പു നൽകി.

‘‘ഈ നീക്കം ധാർമികമായി ശരിയല്ല. ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമായ പ്രസംഗമാണ് അദ്ദേഹം നടത്തിയതെന്ന കാര്യത്തിൽ ആർക്കും തർക്കമില്ല. പക്ഷേ, അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ തെളിവില്ലെന്നാണ് ഇടതു സർക്കാരിന്റെ നിലപാട്. പിണറായിയുടെ പൊലീസ് അന്വേഷിച്ചാൽ ഏതു കാര്യത്തിനാണ് തെളിവു കിട്ടുന്നത്? എന്തായാലും അദ്ദേഹത്തെ തിരിച്ചെടുക്കാനുള്ള നീക്കം ധാർമികമായി ശരിയല്ലെന്നാണ് എന്റെ നിലപാട്’ – രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു.

സജി ചെറിയാനെ വീണ്ടും മന്ത്രിസഭയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിന് സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റാണ് പച്ചക്കൊടി കാട്ടിയത്. സത്യപ്രതിജ്ഞാ തീയതി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ തീരുമാനിക്കുമെന്നാണ് വിവരം. ഈ വർഷം ജൂലൈ ആറിനാണ് സജി ചെറിയാൻ രാജിവച്ചത്. കഴിഞ്ഞ ജൂലൈ മൂന്നിനായിരുന്നു വിവാദ പ്രസംഗം. ഏറ്റവുമധികം കൊള്ളയടിക്കാൻ പറ്റിയ മനോഹരമായ ഭരണഘടനയാണ് നമ്മുടേത് എന്ന പരാമർശം കടുത്ത വിമർശനങ്ങൾക്കും പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കും വഴിവച്ചു. പ്രതിഷേധം രൂക്ഷമായതോടെ സജി ചെറിയാൻ മന്ത്രി സ്ഥാനം രാജിവയ്ക്കുകയായിരുന്നു. സജി ചെറിയാനെ എംഎൽഎ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് അയോഗ്യനാക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹർജി ഹൈക്കോടതി നേരത്തെ തള്ളിയിരുന്നു.

