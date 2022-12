'ഒരാളെ എങ്ങനെ കൊല്ലാം': ഗൂഗിൾ സെർച്ചിനുശേഷം ഭാര്യയെ തലയറുത്തുകൊന്നു: യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ

ലക്നൗ∙ 'എങ്ങനെ ഒരാളെ കൊല്ലാം' എന്ന് ഗൂഗിളിൽ ചെയ്ത ശേഷം ഭാര്യയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ. ഗാസിയാബാദിലെ മോദിനഗർ സ്വദേശി വികാസ് ആണ് ഉത്തർപ്രദേശ് പൊലീസിന്റെ പിടിയിലായത്. ഇയാളുടെ ഭാര്യ സോണിയയെ കഴുത്തറുത്ത നിലയിൽ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. വികാസിന്റെ വിവാഹേതര ബന്ധത്തെച്ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കമാണ് കൊലപാതകത്തിൽ കലാശിച്ചതെന്ന് ഹാപൂർ എസ്പി ദീപക് ഭുകാർ പറഞ്ഞു.

വെള്ളിയാഴ്ച ഹാപൂരിനടുത്ത് ദേശീയ പാതയിൽ സോണിയ കൊള്ളയടിക്കപ്പെട്ടുവെന്നാണ് വികാസ് പൊലീസിനോട് പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ സംഭവസ്ഥലത്തെത്തിയ പൊലീസ് സോണിയയെ കഴുത്തറുത്ത നിലയിൽ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് ചോദ്യം ചെയ്യാനായി വികാസിനെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തു. മൊബൈൽ പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് കൊലപാതകത്തിന്റെ ചുരുളഴിഞ്ഞത്. ഗൂഗിളിൽ ‘എങ്ങനെ ഒരാളെ കൊല്ലാം’ എന്നും ‘തോക്ക് എവിടെനിന്ന് വാങ്ങാമെ’ന്നും വികാസ് സെർച്ച് ചെയ്തതായി പൊലീസ് കണ്ടെത്തി. കൂടാതെ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ വിഷം വാങ്ങാനും ഇയാൾ ശ്രമിച്ചിരുന്നു.

English Summary: UP Man Googles 'How To Murder Someone' Before Killing Wife