വാണിജ്യ സിലിണ്ടറിന് 25 രൂപ കൂട്ടി കേന്ദ്രസർക്കാർ; ‘പുതുവർഷ സമ്മാന’മെന്ന് കോൺഗ്രസ്

ന്യൂഡൽഹി∙ പുതുവർഷത്തിൽ പാചകവാതകവില വീണ്ടും വർധിപ്പിച്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാർ. 19 കിലോയുടെ വാണിജ്യ സിലിണ്ടറുകൾക്ക് 25 രൂപയാണ് വർധിപ്പിച്ചത്. ഗാർഹിക സിലിണ്ടറുകൾക്ക് വില വർധിപ്പിച്ചിട്ടില്ല.

വാണിജ്യ പാചക വാതക സിലിണ്ടറുകളുടെ നിരക്ക് വർധിക്കുന്നതോടെ ഹോട്ടൽ ഭക്ഷണത്തിന്റെ വില കൂടിയേക്കും. ഡൽഹിയിൽ 19 കിലോയുടെ വാണിജ്യ പാചകവാതക സിലിണ്ടറിന് ഇനി 1,768 രൂപ നൽകേണ്ടി വരും. മുംബൈ– 1,721 രൂപ, കൊൽക്കത്ത–1,870, ചെന്നൈ–1,917 എന്നിങ്ങനെയാകും പുതിയ വില .

അതേസമയം, വാണിജ്യ പാചക വാതകത്തിന്റെ വിലവർധനവിൽ കേന്ദ്രത്തെ വിമർശിച്ച് കോൺഗ്രസ് രംഗത്തെത്തി. ജനങ്ങൾക്കുള്ള പുതുവത്സര സമ്മാനമാണെന്നും ഇത് തുടക്കം മാത്രമാണെന്നും കോൺഗ്രസ് ട്വിറ്ററിലൂടെ പറഞ്ഞു.

English Summary: Cooking Gas Prices Up, Congress Takes "New Year Gift" Swipe At Centre