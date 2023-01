ഇരിങ്ങാലക്കുടയിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഫാക്ടറിയിൽ തീപിടിത്തം; തീയണയ്ക്കാൻ ശ്രമം

തൃശൂർ∙ ഇരിങ്ങാലക്കുട നടവരമ്പിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഫാക്ടറിയിൽ തീപിടിത്തം. നടവരമ്പ് കല്ലംകുന്ന് കൽപകശ്രീ വെളിച്ചെണ്ണ ഫാക്ടറിയിലാണു തീപിടിത്തമുണ്ടായത്. മൂന്നിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അഗ്നിശമനസേനാംഗങ്ങൾ സ്ഥലത്തെത്തി തീയണയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. കല്ലംകുന്ന് സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് 2003ൽ സ്ഥാപിച്ചതാണ് ഈ വെളിച്ചെണ്ണ ഫാക്ടറി. 4 ടൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഇവിടെ ശേഖരിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് വിവരം.



English Summary: Fire breaks out at coconut oil factory at Irinjalakuda