മനുഷ്യ വിസർജ്യം ചുമന്നു, തെരുവുകൾ തൂത്തു; ഇപ്പോൾ ഗയയുടെ ഡപ്യൂട്ടി മേയർ

പട്ന∙ മനുഷ്യ വിസർജ്യം ചുമന്നിട്ടുണ്ട്, തെരുവുകൾ തൂത്തു വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ജീവിക്കാനായി പച്ചക്കറി വിറ്റിട്ടുണ്ട് – ഇപ്പോൾ ബിഹാറിലെ ഗയയിലെ ഡപ്യൂട്ടി മേയറായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ചിന്താദേവിയുടെ ജീവിതത്തെ ഇങ്ങനെ ചുരുക്കിപ്പറയാം.

കോവിഡ് കാലത്തെ ചിന്താദേവിയുടെ ശുചീകരണ പ്രവൃത്തികൾ ഗയയിലെ ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ആഴത്തിൽ പതിഞ്ഞിരുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ രണ്ടു വർഷങ്ങൾക്കുമുൻപ് ജോലിയിൽനിന്ന് വിരമിച്ചെങ്കിലും ഇപ്പോഴും ഈ അറുപതുകാരിയുടെ സേവന സന്നദ്ധത മറ്റൊരു തലത്തിൽ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നാണ് വൻ ഭൂരിപക്ഷത്തോടെയുള്ള വിജയം വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

ചിന്താദേവിയുടെ മൂന്ന് ആൺമക്കളും ഗയ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ ശുചീകരണ തൊഴിലാളികളായി (സഫായ് കർമചാരി) ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വിരമിച്ചെങ്കിലും മേഖലയിലെ സാമൂഹിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ചിന്താദേവി പങ്കെടുക്കുമായിരുന്നു. അക്ഷരാഭ്യാസം ഇല്ലാത്ത ഇവർക്ക് നാമനിർദേശം നൽകാൻ പോലും മടിയായിരുന്നു. എന്നാൽ ശുചീകരണ തൊഴിലാളികളുടെ യൂണിയനും മറ്റും നിർബന്ധിച്ചതോടെയാണ് ഇവർ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കളത്തിലിറങ്ങിയത്.

വിശാല സഖ്യത്തിന്റെ പിന്തുണയുള്ള ചിന്താദേവിക്ക് 50,417 വോട്ടുകളാണ് ആകെ ലഭിച്ചത്. രണ്ടാം സ്ഥാനാർഥിയെക്കാൾ 15,000ൽപ്പരം വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷം നേടിയാണ് വിജയമെന്ന് പ്രാദേശിക മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. നിലവിൽ പച്ചക്കറി വിൽപ്പനയായിരുന്നു ചിന്താദേവിയുടെ തൊഴിൽ. ഇതോടെ ശുചീകരണ തൊഴിലാളിയായി 40 വർഷം ജോലി ചെയ്ത ഓഫിസിൽ ഇനിമുതൽ ‍ഡപ്യൂട്ടി മേയറുടെ കസേരയിൽ ഇരിക്കും.

English Summary: Gaya Nagar Nigam Election 2022 - The woman who sweeps the streets of the city became the deputy mayor