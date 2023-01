രാമന്റെയും ഹനുമാന്റെയും പേറ്റന്റ് ബിജെപിക്കല്ല; മധ്യപ്രദേശ് ഇത്തവണ കോൺഗ്രസ് പിടിക്കും: ഉമാ ഭാരതി

ഭോപാൽ∙ രാമന്റെയും ഹനുമാന്റെയും പേറ്റന്റ് ബിജെപിക്കല്ലെന്ന് മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിയും മധ്യപ്രദേശ് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയും ബിജെപി നേതാവുമായ ഉമാ ഭാരതി. ഛിന്ദ്വാരയിൽ മാധ്യമങ്ങളോടു സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ബിജെപിയുടെ തീപ്പൊരി നേതാവും അയോധ്യയിലെ രാമജന്മഭൂമി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രധാന നേതാക്കളിലൊരാളുമായ ഉമാ ഭാരതി.

‘‘ഭഗവാൻ രാമനോടും ഹനുമാനോടുമുള്ള ഭക്തി ബിജെപിയുടെ കോപ്പിറൈറ്റ് അല്ല. ബിജെപിയും ജനസംഘവും ഇല്ലാതിരുന്ന കാലത്തും ഭഗവാൻ രാമനും ഹനുമാനും ഉണ്ടായിരുന്നു. മുഗളൻമാരും ബ്രിട്ടിഷുകാരും ഭരിച്ചപ്പോഴും ഭഗവാൻ രാമനും ഹനുമാനും ഉണ്ടായിരുന്നു’’ – ചോദ്യത്തിനു മറുപടിയായി ഉമാ ഭാരതി പറഞ്ഞു. ബിജെപി രാമന്റെയും ഹനുമാന്റെയും പേരിൽ പ്രതിജ്ഞയെടുക്കുകയും മറ്റും ചെയ്യുമ്പോൾ മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവായ കമൽനാഥ് ആണ് ഛിന്ദ്വാരയിലെ സെമരിയയിൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഹനുമാന്റെ 101 അടി പ്രതിമ സ്ഥാപിച്ചത് എന്ന ചോദ്യത്തോടായിരുന്നു ഉമയുടെ പ്രതികരണം. 1980 – 2018 വരെ കമൽനാഥിന്റെ മണ്ഡലമായിരുന്ന ഛിന്ദ്വാരയിലാണു പ്രതിമ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്.

‘‘എല്ലാവർക്കും ദൈവത്തോടു പ്രാർഥിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്. കോൺഗ്രസിൽനിന്നുള്ള ആളുകൾ രാമക്ഷേത്രത്തിന്റെ നിർമാണത്തിനായി പണം നൽകിയപ്പോൾ ചില ബിജെപിക്കാർ അതിനെ പരിഹസിച്ചു. അന്നും ഞാനതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചിട്ടുണ്ട്. രാമഭക്തരെ പരിഹസിക്കാൻ ആർക്കും അവകാശമില്ല’’ – അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

2019ലെ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സ്ഥാനാർഥിത്വം ലഭിക്കാതെ വന്നതോടെ ബിജെപിയിൽ ഒതുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഉമാ ഭാരതി. ഈ വർഷം നവംബറിലാണ് മധ്യപ്രദേശ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുന്നത്. പിന്നാലെ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പും വരും. പാർട്ടിയിൽ കാര്യമായ സ്ഥാനം കിട്ടാത്തതിന്റെ അതൃപ്തി അവർ പരസ്യമാക്കാറുണ്ട്. സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഉമയുടെ തിരിച്ചുവരവ് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാതിരിക്കുകയാണ് സംസ്ഥാന നേതാക്കൾ. ഉമ ലോക്സഭയിലേക്കു മത്സരിച്ചിരുന്ന മണ്ഡലങ്ങൾ ഇപ്പോൾ മറ്റു പലരുടെയും കൈവശമാണ്. ഖജുറാഹോയിൽ മധ്യപ്രദേശ് ബിജെപി അധ്യക്ഷൻ വി.ഡി.ശർമയും ഭോപാലിൽ പ്രജ്ഞ സിങ് ഠാക്കൂറും ഝാൻസിയിൽ അനുരാഗ് ശർമയും ആണ് എംപിമാർ.

ഛിന്ദ്വാരയിലെ പ്രസ്താവനയ്ക്കുശേഷം ട്വിറ്ററിലും അവർ തന്റെ നിലപാട് ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. ‘‘രാമൻ, ഹനുമാൻ, ഹിന്ദു മതം എന്നിവ ബിജെപിയുടെ പേറ്റന്റ് അല്ല. ആർക്കുവേണമെങ്കിലും അവരിൽ വിശ്വസിക്കാം. രാഷ്ട്രീയനേട്ടത്തെക്കാളും കോട്ടത്തെക്കാളും അവരിലുള്ള വിശ്വാസമാണ് ഞങ്ങളെ വ്യത്യസ്തരാക്കുന്നത്. വരുന്ന സംസ്ഥാന തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസ് വൻ വിജയം നേടും. രാമനിലും ത്രിവർണത്തിലും ഗംഗയിലും ഗോമാതാവിലുമുള്ള എന്റെ വിശ്വാസം ബിജെപിയല്ല തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതെന്നിൽ എന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു.

മദ്യനിരോധനവും അതുപോലൊരു വിഷയമാണ്. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ഞാനൊരു വര വരച്ചിട്ടുണ്ട്. മറ്റു കാര്യങ്ങളിൽ ബിജെപി എന്താണോ തീരുമാനിക്കുന്നത് അത് ചെയ്യും’’ – വിവിധ ട്വീറ്റുകളിലായി ഉമാ ഭാരതി പറഞ്ഞു. മധ്യപ്രദേശിൽ മദ്യനിരോധനം നടപ്പാക്കണമെന്ന് ഉമാ ഭാരതി നിരന്തരം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

ഒബിസി വിഭാഗമായ ലോധി സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ഉമാ ഭാരതി കുറച്ചുദിവസങ്ങൾക്കുമുൻപു നടത്തിയ പ്രസ്താവനയും വിവാദമായിരുന്നു. സമുദായാംഗങ്ങളോടു നടത്തിയ പ്രസ്താവനയിൽ ഏറ്റവും മികച്ച സ്ഥാനാർഥിക്ക് വോട്ടു ചെയ്യണമെന്നും അത് ബിജെപിക്കു തന്നെയാകണമെന്നു നിർബന്ധമില്ലെന്നുമായിരുന്നു പറഞ്ഞത്. ഒബിസി വിഭാഗത്തിന് 52% വോട്ടാണ് സംസ്ഥാനത്തുള്ളത്. ഡിസംബർ 25ന് നടത്തിയ പ്രസ്താവനയിൽ അവർ ഇങ്ങനെയും പറഞ്ഞു – ‘‘ഞാന്‍ പാർട്ടി വേദിയിൽ ഇരുന്ന് വോട്ടു തേടുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ബിജെപിക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാൻ ലോധി വിഭാഗത്തോട് ആവശ്യപ്പെടില്ല. പാർട്ടിയോടു കൂറു പുലർത്തണമെന്ന് ആരോടും ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടാറില്ല. നിങ്ങൾക്കു ഗുണം കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് നോക്കേണ്ടത്.’’

