മാമോദീസ വിരുന്നിൽ ഭക്ഷ്യവിഷബാധ; ചികിത്സ തേടി നൂറിലേറെപേർ– വിഡിയോ

പത്തനംതിട്ട∙ മല്ലപ്പള്ളി കീഴ്‍വായ്പൂരിൽ മാമോദീസ വിരുന്നിൽ പങ്കെടുത്ത നൂറിലേറെപ്പേർ ഭക്ഷ്യവിഷബാധയേറ്റ് ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സ തേടി. ചെങ്ങന്നൂരിൽനിന്നുള്ള കേറ്ററിങ് സ്ഥാപനമാണു ഭക്ഷണം എത്തിച്ചു വിതരണം ചെയ്തത്. കീഴ്‍വായ്പൂർ സെന്റ് തോമസ് മാർത്തോമ്മാ പള്ളിയിൽ വ്യാഴാഴ്ച നടന്ന ചടങ്ങിനെ തുടർന്നുള്ള വിരുന്ന് സൽക്കാരത്തിൽ പങ്കെടുത്തവർക്കാണു പ്രശ്നമുണ്ടായത്.

വയറിളക്കവും ഛർദിയുമാണു കൂടുതൽ പേർക്കും അനുഭവപ്പെട്ടത്. വെള്ളി, ശനി ദിവസങ്ങളിലായി കൂടുതൽ പേർ ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സ തേടിയത്. ഇവരിൽ 2 പേർക്ക് കുടലിൽ അണുബാധയുണ്ടായി. കേറ്ററിങ് സ്ഥാപനം നടത്തിപ്പുകാർക്കെതിരെ കീഴ്‍വായ്പൂർ പൊലീസ് കേസെടുത്തു. ഭക്ഷ്യവിഷബാധ സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷിക്കാന്‍ ഉത്തരവിട്ടതായി ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണാ ജോര്‍ജ് അറിയിച്ചു.

English Summary: More than hundred people hospitalized after Food poisoning in Pathanamthitta