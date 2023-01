അത് കോവിഡിനേക്കാൾ മാരക പ്രതിസന്ധി; ഡോളർ അടിച്ചിറക്കി അമേരിക്കൻ ചതി, പ്രൈസ് ക്യാപ് പൊളിഞ്ഞാൽ ദുരിതം

കോവിഡിനു പിന്നാലെ ലോകം മുഴുവൻ മറ്റൊരു മഹാമാരി പോലെ പടരുകയാണ് ആഗോള ഊർജ പ്രതിസന്ധി. 2020 മുതൽ തുടങ്ങിയ ഊർ‌ജ പ്രതിസന്ധി രണ്ടു വർഷം പിന്നിട്ടിട്ടും ലോകമെങ്ങും ഇപ്പോഴും തീവ്രവ്യാപനം തുടരുന്നു. നിലവിലെ രാഷ്ട്രീയ– നയതന്ത്ര അവസ്ഥകൾ തുടരുകയാണെങ്കിൽ 2023 ലോകത്തിനു സമ്മാനിക്കാൻ പോകുന്നത് സമാനതകളില്ലാത്ത ഊർജ പ്രതിസന്ധിയാകും. ലോകത്തിന് ആവശ്യമായ ഊർജത്തിന്റെ ദാരിദ്ര്യമല്ല, മറിച്ചു പതിറ്റാണ്ടുകളായി ലോകമെങ്ങും സുസ്ഥിരമായിരുന്ന ഉൽപാദന– വിതരണ ശൃംഖലകളിൽ ഉണ്ടായ അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കിയ കടുത്ത താളപ്പിഴകളാണ് ഊർജ പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. അതിലേക്കു ലോകത്തെ ആദ്യം നയിച്ചത് കോവിഡിനെ തുടർന്നുണ്ടായ ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ പ്രതിസന്ധിയാണ്. എന്നാൽ അതിനു പിന്നാലെ കളംപിടിച്ച യുക്രെയ്ൻ– റഷ്യൻ യുദ്ധം ലോകത്തിന്റെ ഊർജ സമവാക്യങ്ങളെ ആകെ തകിടം മറിച്ചു. ഫലമോ, ഇന്ധനവില എക്കാലത്തെയും ഉയരങ്ങളിലേക്കു കുതിച്ചു. റഷ്യൻ ക്രൂഡ് ഓയിലിനും ഗ്യാസിനും പ്രൈസ് ക്യാപ് ഏർപ്പെടുത്താനുള്ള ജി–7 രാജ്യങ്ങളുടെയും യൂറോപ്യൻ യൂണിയന്റെയും നീക്കം ആഗോള ക്രൂഡ് ഓയിൽ വിപണികളെ ഇപ്പോഴേ ചൂടുപിടിപ്പിച്ചു തുടങ്ങി. വരും നാളുകളിൽ ഇന്ധന വിലകൾ പുതിയ റെക്കോർഡുകൾ സൃഷ്ടിച്ചേക്കും. ഉയർന്ന വിലയും ഊർജ ദൗർലഭ്യതയും ലോകമെങ്ങും കടുത്ത സാമ്പത്തികമാന്ദ്യവും സൃഷ്ടിച്ചേക്കും. നിലവിൽ വിലക്കയറ്റം കൊണ്ടു പൊറുതിമുട്ടിയ ഒട്ടേറെ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇതു കലാപങ്ങൾക്കും ഭരണ മാറ്റത്തിനും വഴിയൊരുക്കാവുന്ന സാഹചര്യമാണ്. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ കോവിഡിനേക്കാൾ‌ മാരകമായിരിക്കും ഊർജ പ്രതിസന്ധിയുടെ അനന്തരഫലം.

ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങളുടെ കാലം കഴിഞ്ഞെന്നും, ഹരിത ഇന്ധനത്തിന്റെയും കാർബൺരഹിത സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുടെയും കാലമാണ് ഇനിയെന്നും പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരുന്ന ലോകരാജ്യങ്ങൾ‌, പ്രത്യേകിച്ച് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ, ഊർജ പ്രതിസന്ധി നേരിടാൻ കൽക്കരിയടക്കം കത്തിക്കാനുള്ള തിരക്കിലാണ്. ഹരിത ഇന്ധനത്തിന്റെ നേട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ച് നേരത്തേ ഘോരഘോരം പ്രസംഗിച്ചവരായിരുന്നു ഇവരെന്നോർക്കണം. അതിനാൽത്തന്നെ, കാർബൺ ന്യൂട്രാലിറ്റിയുടെ കാലത്തും ലോകത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ തങ്ങൾക്കാകുമെന്ന് ക്രൂഡ് ഓയിൽ, ഗ്യാസ് ഉൽപാദക രാജ്യങ്ങൾ ലോകത്തോടു വീണ്ടും വിളംബരം ചെയ്യുകയാണ്. ഉൽ‌പാദന വർധനയെന്ന അമേരിക്കയുടെ ആവർത്തിച്ചുള്ള നിർദേശത്തെ നിർദയം തള്ളിക്കളയുന്ന സൗദി അറേബ്യയടക്കമുള്ള ഒപെക് രാജ്യങ്ങൾ ചൈനയോട് അടുക്കുന്നതു മധ്യപൂർവേഷ്യയുടെ രാഷ്ട്രീയ ഭൂപടത്തെ തന്നെ മാറ്റിമറിച്ചേക്കും. ലോകരാജ്യങ്ങളെ മുഴുവൻ വെള്ളം കുടിപ്പിക്കുന്ന ഈ ഊർജ പ്രതിസന്ധി എങ്ങനെ രൂപപ്പെട്ടു? വർഷങ്ങൾ പിന്നിട്ടിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണു പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കപ്പെടാത്തത്? ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങൾക്ക് പ്രൈസ് ക്യാപ് എന്ന അവസാന ആയുധം പുറത്തെടുത്ത ജി-7 രാജ്യങ്ങളും യൂറോപ്പും ഊർജ പ്രതിസന്ധി മറികടക്കുമോ? അതോ തിരിച്ചുവരാനാകാത്ത വിധം തകർച്ചയിലേക്കു വീണു പോകുമോ? വികസിത രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽനിന്ന് യൂറോപ്പ് പട്ടിണി രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയിലേക്കു വീഴുമോ? ഉയർന്ന ഇന്ധനവിലയും വിലക്കയറ്റവും സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയും യൂറോപ്യൻ യൂണിയന്റെ അന്ത്യം കുറിക്കുമോ? വർധിച്ച ഊർ‌ജ വില ലോകരാജ്യങ്ങളെ എങ്ങനെ ബാധിക്കും? ആഗോള ഊർജ പ്രതിസന്ധി നേട്ടമാകുന്ന ഇന്ത്യയും ചൈനയും തുർക്കിയുമടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ആഗോള മാന്ദ്യത്തെ അതിജീവിക്കുമോ? പ്രൈസ് ക്യാപ് പ്രതിസന്ധിയെ നേരിടാൻ റഷ്യയുടെ ഒരുക്കങ്ങളെന്തെല്ലാം...? വിശദമായി പരിശോധിക്കാം.

∙ കോവിഡ്‌കാലവും ഓയിൽ പ്രതിസന്ധിയും

കോവിഡ് മഹാമാരിയെ തുടർന്നുണ്ടായ ലോക്ഡൗണുകളാണ് ആഗോള ഊർജ പ്രതിസന്ധിക്കു തുടക്കം കുറിച്ചത്. വൈറസ് പകർച്ച തടയാനായി പല രാജ്യങ്ങളും ആദ്യഘട്ടത്തിൽ കടുത്ത ലോക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ ആഗോള സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ നിശ്ചലാവസ്ഥയിലായി. ഇതോടെ ഇന്ധന ഉപയോഗത്തിലും ലോകമെങ്ങും വൻ ഇടിവുണ്ടായി. പിന്നാലെ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില കുത്തനെ ഇടിഞ്ഞു. 2020 മാർച്ചിൽ ക്രൂഡ് ഓയിലിന്റെ അവധി വില ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി നെഗറ്റീവ് ആയി മാറി. ഇതോടെ എണ്ണ ഉൽപാദക രാജ്യങ്ങൾ‌ വില പിടിച്ചുനിർത്താനായി ഉൽപാദനം കുത്തനെ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇതിനു പിന്നാലെ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില പതിയെ തിരിച്ചുകയറിയെങ്കിലും ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഉൽപാദനം പല രാജ്യങ്ങൾക്കും വൻകിട എണ്ണ ഉൽപാദക കമ്പനികൾക്കും നഷ്ടക്കച്ചവടമായി മാറിക്കൊണ്ടിരുന്നു. കൂടാതെ 2019ൽ കേപ്പൻഹോഗിൽ നടന്ന യുഎൻ‌ കാലാവസ്ഥ ഉച്ചകോടിയിലെ ഹരിത ഇന്ധന – കാർബൺ ന്യൂട്രാലിറ്റി തീരുമാനങ്ങളും എണ്ണ ഉൽപാദനത്തിൽ കൂടുതൽ നിക്ഷേപങ്ങൾ നടത്തുന്നതിൽനിന്ന് അവരെ പിന്തിരിച്ചു.

എന്നാൽ കോവിഡിനെതിരെ ലോക്ഡൗൺ ഫലപ്രദമല്ലെന്ന തിരിച്ചറിവിനു പിന്നാലെ ആഗോള സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥകൾ ഒന്നൊന്നായി തുറന്നതോടെ ലോകമെങ്ങും സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശക്തമായിത്തുടങ്ങി. ഇതോടെ ഇന്ധന ഉപയോഗത്തിലും വൻ കുതിച്ചുചാട്ടമുണ്ടായി. എന്നാൽ വർധിച്ച ആവശ്യത്തിനു അനുസൃതമായി ഉൽപാദനം നടക്കാതായതോടെ ഡിമാൻഡിലുണ്ടായ വൻ വർധനയെ തുടർന്ന് ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില കുതിക്കാൻ തുടങ്ങി. മുൻ വർഷങ്ങളിൽ ഊർജ ഉൽ‌പാദന മേഖലയിൽ പുതിയ നിക്ഷേപങ്ങൾ കാര്യമായി നടക്കാതിരുന്നതും പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമാക്കി. ഒപെക്കിനോട് പ്രതിദിന ഉൽപാദനം കൂട്ടാൻ അമേരിക്കയടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും പടിപടിയായി മാത്രമേ ഉൽപാദനം കൂട്ടാനാകൂയെന്ന നിലപാടിലായിരുന്നു ഒപെക്ക്. ഇതേ തുടർന്ന് അമേരിക്ക തങ്ങളുടെ തന്ത്രപ്രധാനമായ പെട്രോളിയം റിസർവിൽ (SPR) നിന്ന് ക്രൂഡ് ഓയിൽ പുറത്തെടുത്താണു പ്രതിസന്ധി ഒട്ടൊക്കെ മറികടന്നത്. ഇന്ത്യയും ചൈനയും തങ്ങളുടെ മാതൃക പിന്തുടരണമെന്ന് യുഎസ് ആവശ്യപ്പെടുകയുമുണ്ടായി. പിന്നാലെ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില സ്ഥിരത കൈവരിച്ചു തുടങ്ങി. ശരാശരി 63 ഡോളർ എന്ന നിലയിലേക്കു വിലകൾ മെരുങ്ങി.

∙ ചൈന തുടക്കമിട്ട ഊർജ യുദ്ധം

കോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ പേരിൽ ലോകം ചൈനയെ ഒറ്റപ്പെടുത്തിയതിനു പിന്നാലെയുണ്ടായ ചൈന– ഓസ്ട്രേലിയ വാണിജ്യ യുദ്ധവും ആഗോള ഊർജ പ്രതിസന്ധിക്കു പുതിയ മാനങ്ങൾ സമ്മാനിച്ചു. ഓസ്ട്രേലിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി സ്കോട്ട് മോറിസൻ, ചൈനയിലെ കൊറോണ വൈറസ് ഉൽപത്തിയെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കണമെന്നു 2020 സെപ്റ്റംബർ 26നു നടത്തിയ പ്രസ്താവനയെ തുടർന്ന്, ചൈന ഓസ്ട്രേലിയയിൽനിന്നുള്ള ഒട്ടേറെ ഉൽപന്നങ്ങൾക്ക് വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തി. ഓസ്ട്രേലിയൻ കൽക്കരിയുടെ പ്രധാന ഉപയോക്താക്കളായിരുന്ന ചൈന ഏർപ്പെടുത്തിയ അനൗദ്യോഗിക വിലക്ക് ആഗോള കൽക്കരി- പ്രകൃതിവാതക വിപണികളെ പിടിച്ചുകുലുക്കി. ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കൽക്കരി ഉപയോക്താക്കളായിരുന്ന ചൈന ഓസ്ട്രേലിയൻ കൽക്കരിയുടെ കുറവു പരിഹരിക്കാനായി ഇന്തൊനീഷ്യയിലേക്കും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലേക്കും തിരിഞ്ഞതോടെ ഈ വിപണികളെ ആശ്രയിച്ചിരുന്ന ഇന്ത്യയടക്കമുള്ള ഒട്ടേറെ രാജ്യങ്ങളിൽ കൽക്കരി ക്ഷാമവും വൻ ഊർജ പ്രതിസന്ധിയും രൂപപ്പെട്ടിരുന്നു. മതിയായ കൽക്കരി ലഭിക്കാതായതോടെ പ്രകൃതിവാതക ഉപയോഗത്തിലേക്ക് ചൈന കൂടുതലായി ശ്രദ്ധചെലുത്താൻ തുടങ്ങിയതോടെ ആഗോള വിപണിയിൽ അതിന്റെ വിലയും വർ‌ധിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇതു യൂറോപ്പിന്റെ ഊർജ ബില്ലുകളെ കുത്തനെ ഉയർത്തി. എങ്കിലും 2021ൽ ആഗോള വ്യാപകമായി ഫോസിൽ ഇന്ധന വിലകൾ ശരാശരി 68 ഡോളർ എന്ന നിലയിൽ ഏറെക്കുറെ സ്ഥിരത കൈവരിച്ചതു പ്രതിസന്ധിയെ അൽപം അയവുള്ളതാക്കിയിരുന്നു.

∙ തീ പകർന്ന് റഷ്യ– യുക്രെയ്ൻ‌ യുദ്ധം

ഏറെക്കുറെ വിലസ്ഥിരത കൈവരിച്ച ആഗോള ഊർജ വിപണികളെ പ്രകമ്പനം കൊള്ളിച്ച നടപടിയായിരുന്നു റഷ്യ–യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധം. ലോകത്തെ പ്രമുഖ എണ്ണ– പ്രകൃതിവാതക ഉൽപാദകരായ റഷ്യയിൽ ഉൽപാദനം തടസ്സപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും യുദ്ധത്തെ തുടർന്ന് അമേരിക്കയും യൂറോപ്പും റഷ്യയ്ക്കെതിരെ ഏർപ്പെടുത്തിയ ഉപരോധങ്ങൾ ആഗോള ഊർജ വിപണിയെ തകർത്തെറിഞ്ഞു. യുദ്ധം തുടങ്ങുന്നതിനു മുന്നേ, റഷ്യ യൂറോപ്പിനെതിരെ പ്രകൃതിവാതകത്തെ ആയുധമാക്കുന്നെന്നു വിലപിച്ചിരുന്ന കാഴ്ചയാണ് നാം കണ്ടിരുന്നത്. എന്നാൽ യുദ്ധത്തിനു പിന്നാലെ, റഷ്യൻ ക്രൂഡ് ഓയിലിനെയും പ്രകൃതിവാതക വിതരണത്തെയും വിലക്കാൻ കടുത്ത ഉപരോധങ്ങളെ ആയുധമാക്കുന്ന കാഴ്ചകൾക്കാണ് ലോകം സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്. നീണ്ട അൻപതു വർഷത്തോളം കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ ലഭ്യമായിക്കൊണ്ടിരുന്ന റഷ്യൻ ക്രൂഡ് ഓയിലിനെയും പ്രകൃതിവാതകത്തെയും ഒഴിവാക്കി, എണ്ണയ്ക്കായി ഗൾഫ് വിപണിയിലേക്കു തിരിഞ്ഞ യൂറോപ്യൻ യൂണിയന്റെ നടപടി ആഗോള ഇന്ധന വിപണികളെ തീപിടിപ്പിച്ചു. പിന്നാലെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഇന്ധന വിലവർധനയ്ക്കും ലോകം സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു.

യുദ്ധം തുടർന്നതോടെ റഷ്യയ്ക്കു മേൽ പല ഘട്ടങ്ങളിലായി ഏർപ്പെടുത്തിയ ഉപരോധം മൂലം യൂറോപ്പിലേക്കുള്ള റഷ്യൻ ക്രൂ‍ഡ് ഓയിലിന്റെയും പ്രകൃതിവാതകത്തിന്റെയും വിപണി വിഹിതം കുറഞ്ഞുവന്നു തുടങ്ങി. കൂടാതെ ഉപരോധം പിൻവലിച്ചില്ലെങ്കിൽ ക്രൂഡ് ഓയിലിനും പ്രകൃതിവാതകത്തിനും റൂബിളിൽ തന്നെ പ്രതിഫലം നൽകണമെന്ന റഷ്യൻ പിടിവാശിയും ക്രൂഡ് ഓയിൽ വിലയെ സാരമായി ബാധിച്ചു. എന്തായാലും ആഗോള കറൻസികളെല്ലാം ഇടിഞ്ഞപ്പോഴും ആദ്യത്തെ തകർച്ചയ്ക്കു ശേഷം നേട്ടമുണ്ടാക്കിയ ചുരുക്കം കറൻസികളിലൊന്നായി റഷ്യൻ റൂബിൾ മാറി. പക്ഷേ 2022ൽ ശരാശരി 94 ഡോളറായി ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില ഉയർന്നത് ഒട്ടേറെ രാജ്യങ്ങളിൽ കനത്ത നാണ്യപ്പെരുപ്പത്തിന് ഇടയാക്കി.

∙ നാണ്യപ്പെരുപ്പമെന്ന അമേരിക്കൻ ചതി

ആഗോള വ്യാപകമായി ക്രൂഡ് ഓയിൽ‌ വിലവർധനയിൽ അമേരിക്കയ്ക്കും നിർണായക പങ്കുണ്ട്. കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാനായി പ്രഖ്യാപിച്ച ഉദാര സാമ്പത്തിക പാക്കേജുകളുടെ നടത്തിപ്പിനായി യുഎസ് ഗവൺമെന്റ് ‘അനിയന്ത്രിതമായി അച്ചടിച്ചിറക്കിയ’ ഡോളർ സൃഷ്ടിച്ച നാണ്യപ്പെരുപ്പവും എണ്ണ വിലയെ വർധിപ്പിക്കുന്നതിൽ കാര്യമായ സംഭാവനകൾ നൽ‌കിയിട്ടുണ്ട്. കടുത്ത നാണ്യപ്പെരുപ്പം നേരിടാൻ അമേരിക്കൻ ഫെഡറൽ ബാങ്ക് പലിശ നിരക്ക് ഉയർത്തിയതിനു പിന്നാലെ ഡോളർ ശക്തി പ്രാപിച്ചു. ഇതോടെ ലോകമെമ്പാടും മറ്റു രാജ്യങ്ങളുടെ കറൻസികൾ ഇടിവു നേരിടാൻ തുടങ്ങി. ഡോളർ വിലവർധനയെ തുടർന്ന് ക്രൂഡ് ഓയിലിനടക്കം ഇറക്കുമതിച്ചെലവുകൾ അനിയന്ത്രിതമായി ഉയർന്നതോടെ ലോകത്തെ ഒട്ടേറെ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥകൾ കൂപ്പുകുത്തി. ഇത്തരത്തിൽ ലോകത്ത് ആദ്യം പ്രതിസന്ധിയിലായത് ശ്രീലങ്കയായിരുന്നു. തൊട്ടുപിന്നാലെ റഷ്യ – യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധം കൂടി വന്നതോടെ വിദേശനാണ്യ ശേഖരം കുത്തനെ താഴ്ന്ന് ഇന്ധനത്തിനും ഭക്ഷണത്തിനും പോലും പ്രതിസന്ധിയിലായ ശ്രീലങ്കയെ താങ്ങി നിർത്തിയത് ഇന്ത്യയുടെ 400 കോടി ഡോളറോളം വരുന്ന അടിയന്തര സാമ്പത്തിക– മാനുഷിക സഹായങ്ങളായിരുന്നു. ശ്രീലങ്കയ്ക്കു പിന്നാലെ പാക്കിസ്ഥാനും ബംഗ്ലദേശും എല്ലാം ഇത്തരം കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലേക്കു വീണുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഏഷ്യയിൽ മാത്രമല്ല, ലോകത്തെ ഒട്ടുമിക്ക സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥകളും ഡോളർ വിലക്കയറ്റം സൃഷ്ടിച്ച ‘നാണ്യപ്പെരുപ്പ’ പ്രതിസന്ധിയിലാണ്.

2022 മേയ് 9ന് ശ്രീലങ്കൻ പ്രതിസന്ധിക്കാലത്തെ ചിത്രം. അന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന മഹിന്ദ രാജപക്സെയുടെ വീടിനു സമീപം പ്രതിഷേധക്കാർ കത്തിച്ച സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ വാഹനവും ബസും. ചിത്രം: Ishara S. KODIKARA / AFP

∙ യൂറോപ്പ് ഇരന്നു വാങ്ങിയ പണി

അൻപതു വർഷത്തിലേറെയായി യൂറോപ്പ് ആസ്വദിച്ചു വന്ന സൗഭാഗ്യത്തിനാണ് യുക്രെയ്ൻ– റഷ്യ യുദ്ധം അന്ത്യം കുറിച്ചത്. റഷ്യയിൽനിന്നു കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്കു നിർലോഭം ലഭ്യമായിക്കൊണ്ടിരുന്ന പ്രകൃതിവാതകവും ക്രൂഡ് ഓയിലും യൂറോപ്പിന്റെ സാമ്പത്തിക പുരോഗതിയിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ജർമനിയും പോളണ്ടുമടക്കമുള്ള നാറ്റോ രാജ്യങ്ങളും ഊർജലഭ്യതയുടെ പേരിൽ റഷ്യയോട് കൂടുതൽ അടുക്കുന്നത് അമേരിക്കയ്ക്കു സഹിക്കാവുന്നതായിരുന്നില്ല. യൂറോപ്പിനുള്ള പ്രകൃതിവാതകം ഇരട്ടിയാക്കാനുള്ള റഷ്യൻ നീക്കത്തിന്റെ ഭാഗമായി നോർഡ് സ്ട്രീം 2 പൈപ്‌ലൈൻ പദ്ധതിയോട് തുടക്കം മുതൽ എതിർപ്പറിയിച്ച അമേരിക്ക, പൈപ്‌ലൈൻ നിർമാണം പൂർത്തിയാക്കും മുന്നേ ഉപരോധവുമായി രംഗത്തെത്തി. നോർഡ് സ്ട്രീം 2 കൂടി വന്നാൽ തങ്ങളുടെ രാജ്യത്തുകൂടി കടന്നു പോകുന്ന പൈപ്‌ലൈനുകളിൽ വിതരണം റഷ്യ നിർത്തലാക്കിയേക്കുമെന്നു ഭയന്നിരുന്ന യുക്രെയ്ൻ, പോളണ്ട് തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾ അമേരിക്കയ്ക്കു പിന്തുണയുമായി എത്തി. പക്ഷേ പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കണം എന്നുള്ള അഭിപ്രായക്കാരായിരുന്നു യൂറോ സോണിലെ ഫ്രാൻസ് അടക്കമുള്ള ഭൂരിഭാഗം രാജ്യങ്ങളും.

സമ്മർദത്തെ തുടർന്നു പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കാൻ അമേരിക്ക സമ്മതിച്ചെങ്കിലും പൈപ്‌ലൈൻ കമ്മിഷൻ ചെയ്യുന്നതിൽനിന്നു ജർമനിയെ തടഞ്ഞു. പിന്നാലെ നോർഡ് സ്ട്രീം 2 പൈപ്‌ലൈൻ കമ്മിഷൻ ചെയ്യിപ്പിക്കാനുള്ള സമ്മർദത്തിന്റെ ഭാഗമായി റഷ്യ തങ്ങളുടെ മറ്റു പൈപ്‌ലൈനുകളിലുടെ യുറോപ്പിലേക്കുള്ള ഗ്യാസ് വിതരണം കുറച്ചു. ഇതോടെ യൂറോപ്പിലാകമാനം പ്രകൃതിവാതക വില നിലവിട്ടുയർന്നു തുടങ്ങി. ഇതോടെ റഷ്യ പ്രകൃതിവാതകത്തെ രാഷ്ട്രീയ ആയുധമാക്കുകയാണെന്ന് അമേരിക്ക ആരോപിക്കാൻ തുടങ്ങി. പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാൻ അമേരിക്ക യൂറോപ്പിനു ദ്രവീകൃത പ്രകൃതിവാതകം വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. കൂടാതെ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നും നോർവേയിൽനിന്നും ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നും കൂടുതൽ പ്രകൃതിവാതകം എത്തിക്കാമെന്ന് ഉറപ്പും നൽ‌കി. ഇതോടെ റഷ്യൻ പ്രകൃതിവാതകത്തിനു മേലുള്ള ആശ്രിതത്വം കുറയ്ക്കാൻ യൂറോപ്പ് നടപടി തുടങ്ങി. എന്നാൽ പരമ്പരാഗത വിപണിയിൽനിന്ന് പിൻമാറി മറ്റു വിപണികളിലേക്കു പ്രവേശിച്ച യൂറോപ്പിനെ കാത്തിരുന്നതു വിലയേറിയ പ്രകൃതിവാതകമായിരുന്നു. കൂടാതെ ദ്രവീകൃത പ്രകൃതിവാതക സംഭരണികളുടെയും ടാപ്പിങ് പോയിന്റുകളുടെയും അഭാവം യൂറോപ്പിനെ ആകെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കി. ഇതോടെ ആഗോള പ്രകൃതിവാതക വിപണി കുത്തഴിഞ്ഞു.

∙ അവസാന ആണിയായി അട്ടിമറി

യുക്രെയ്ൻ– റഷ്യ യുദ്ധം ഏതുനിമിഷവും അവസാനിക്കുമെന്നും വീണ്ടും പഴയപോലെ റഷ്യൻ‌ പ്രകൃതിവാതകം ഉപയോഗപ്പെടുത്താമെന്നുമുള്ള യൂറോപ്പിന്റെ സ്വപ്നമാണ് ബാൾട്ടിക് കടലിലുണ്ടായ അജ്ഞാത സ്ഫോടനം തകർത്തത്. യൂറോപ്പിന്റെ പ്രത്യേകിച്ചു ജർമനിയുടെ പ്രതീക്ഷയായിരുന്നു നോർഡ് സ്ട്രീം പൈപ്‌ലൈനുകൾ‌. നോർഡ് സ്ട്രീം 1 പദ്ധതിയിലെ രണ്ടു പൈപ്‌ലൈനുകൾ വഴി 59.2 ബില്യൻ ക്യുബിക് മീറ്റേഴ്സ് (ബിഎംസി) പ്രകൃതിവാതകം ആണ് ജർമനി വഴി യൂറോപ്പിലേക്ക് ഒഴുകിയിരുന്നത്. 2011 നവംബർ 8ന് ആദ്യ ലൈനും 2012 ഒക്ടോബർ 2 രണ്ടാം ലൈനും പൂർത്തിയായിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് നോർഡ് സ്ട്രീം 2 പൈപ്‌ലൈൻ റഷ്യ വിഭാവനം ചെയ്തത്. നോർഡ് സ്ട്രീം 2 പദ്ധതിയിലെ രണ്ടു ലൈനുകളിൽ കൂടി വർഷം തോറും 110 ബിഎംസി ഗ്യാസ് വിതരണം ചെയ്യാൻ കഴിയുമായിരുന്നു. ഈ പദ്ധതി പ്രവർത്തനക്ഷമമായാൽ വൻ വികസന മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാകുമെന്നായിരുന്നു ജർമൻ വിദഗ്ധരുടെ കണക്കൂകൂട്ടൽ. എന്നാൽ നോർഡ് സ്ട്രീം 2ന്റെ കമ്മിഷനിങ് അമേരിക്ക തടഞ്ഞതോടെ അവർ ആ സ്വപ്നം താൽക്കാലികമായി മാറ്റി വച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു.

നോർഡ് സ്ട്രീം 2 കമ്മിഷൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ പലവിധ സാങ്കേതിക കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞ് നോർഡ് സ്ട്രീം ഒന്നിലൂടെയുള്ള ഗ്യാസ് വിതരണം റഷ്യ കുറയ്ക്കുകയും പിന്നീട് പൂർണമായും നിർത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. കൂടുതൽ ഗ്യാസിനായുള്ള യൂറോപ്പിന്റെ ആവശ്യത്തിനു മറുപടിയായി നോർഡ് സ്ട്രീം 2ന്റെ ടാപ്പ് തുറക്കാനാണ് റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് പുട്ടിൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ഊർജ ദാരിദ്ര്യത്താൽ വലയുന്ന യൂറോപ്പ് ഒരുവേള ഈ വഴി ചിന്തിച്ചാലോയെന്ന ‘അമേരിക്കൻ ആശങ്ക’യാണ് നോർഡ് സ്ട്രീം ഗ്യാസ് പൈപ്‌ലൈനുകൾ കടലിനടിയിൽ‌ അജ്ഞാത സ്ഫോടനത്തിലൂടെ തകർക്കാൻ ഇടയാക്കിയതെന്ന് ഒട്ടേറെ രാജ്യാന്തര നിരീക്ഷകർ പറയുന്നു.

ബാൾട്ടിക്കിലെ സ്ഫോടനത്തെത്തുടർന്ന് കടലിലുണ്ടായ ചുഴി.

നോർഡ് സ്ട്രീം പൈപ്‌ലൈനുകൾ‌ റഷ്യയാണ് തകർ‌ത്തതെന്ന് ആരോപണം ഉയർന്നെങ്കിലും യുറോപ്പുമായുള്ള ഊർജ യുദ്ധത്തിൽ തങ്ങളുടെ തുറുപ്പു ചീട്ടായിരുന്ന നോർഡ് സട്രീം പൈപ്‌ലൈൻ ഒരിക്കിലും റഷ്യ തകർക്കില്ലെന്നു നിരീക്ഷകർ പറയുന്നു. നാറ്റോയുടെ കളിത്തൊട്ടിലായ ബാൾട്ടിക് കടലിൽ അമേരിക്കയോ നാറ്റോയോ അറിയാതെ ഇത്തരം ഒരു സ്ഫോടനം നടക്കില്ലെന്നു മിക്ക നിരീക്ഷകരും ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു. നോർഡ് സ്ട്രീം പൈപ്‌ലൈനുകളുടെ തകർച്ച യൂറോപ്പിന്റെ ഭാവി തന്നെ തുലാസ്സിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ. റഷ്യൻ ഗ്യാസിലേക്ക് ഇനിയൊരു മടങ്ങിപ്പോക്കില്ലെന്ന സന്ദേശമാണ് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾക്ക് അമേരിക്ക നൽകിയതെന്ന് നയതന്ത്ര വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നുണ്ട്. ഇതോടെ നോർഡ് സ്ട്രീം 2 പൈപ്‌ലൈനിലെ പ്രകൃതിവാതകത്തെ പ്രതീക്ഷിച്ചു നിർമാണം പൂ‍ർത്തിയാക്കിയ യൂറോപ്പിലെ ഒട്ടേറെ വ്യവസായ സംരംഭങ്ങൾ ബദൽ മാർഗം കണ്ടെത്താനാകാതെ വലയുകയാണ്.

∙ വില്ലനാകുമോ പ്രൈസ് ക്യാപ്

യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധത്തിനുള്ള റഷ്യയുടെ സാമ്പത്തിക അടിത്തറ തകർക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് റഷ്യൻ ക്രൂഡ് ഓയിലിനും ഗ്യാസിനും പ്രൈസ് ക്യാപ് (വിൽപന വില പരിധി) ഏർപ്പെടുത്തിയത്. യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധത്തിനു മുന്നേ യൂറോപ്പിനാവശ്യമായ ക്രൂഡ് ഓയിലിന്റെ 35 ശതമാനവും പ്രകൃതി വാതകത്തിന്റെ 40 ശതമാനത്തിലധികവും വിതരണം ചെയ്തിരുന്നത് റഷ്യയായിരുന്നു. എന്നാൽ യുദ്ധത്തെ തുടർന്ന് റഷ്യൻ‌ ക്രൂഡ് ഓയിലിന്റെയും പ്രകൃതിവാതകത്തിന്റെയും ആശ്രിതത്വം കുറയ്ക്കാൻ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ശ്രമം തുടങ്ങി. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഘട്ടം ഘട്ടമായി റഷ്യൻ ഇറക്കുമതി കുറച്ചു കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമത്തിലായിരുന്നു യൂറോപ്പ്. എന്നാൽ റഷ്യയ്ക്കെതിരെയുള്ള ഉപരോധത്തെ തുടർന്ന് ആഗോള ക്രൂഡ് ഓയിൽ വിപണിയിൽ എണ്ണ വില കുതിച്ചു കയറിയതോടെ സ്വന്തം ഉപരോധങ്ങൾ യൂറോപ്പിനു തന്നെ വില്ലനായി മാറിയിരുന്നു. കൂടിയ വിലയ്ക്ക് എണ്ണ ഇറക്കുമതി ചെയ്യേണ്ടി വന്നത് യൂറോ സോണിലെ മിക്ക സമ്പദ്‌‌വ്യവസ്ഥകളെയും നാണ്യപ്പെരുപ്പത്തിലേക്കും നയിച്ചു. ഇപ്പോൾ ഏർപ്പെടുത്തിയ പ്രൈസ് ക്യാപ്പും ഈ പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമാക്കുമോയെന്ന ആശങ്ക യൂറോപ്പിന് നല്ലതുപോലെയുണ്ട്.

കപ്പൽ മാർഗമുള്ള റഷ്യൻ ക്രൂഡ് ഓയിലിനു പരമാവധി വിൽപന വില പരിധി നിശ്ചയിക്കാൻ ഡിസംബർ അഞ്ചിനാണ് ജി-7 രാജ്യങ്ങളും യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളും തീരുമാനത്തിലെത്തിയത്. കടൽ‌ മാർഗമുള്ള റഷ്യൻ ക്രൂഡ് ഓയിൽ ബാരലിന് പരമാവധി 60 ഡോളർ മാത്രം നൽകിയാൽ മതിയെന്നു തീരുമാനിച്ചു. യുക്രെയ്ൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ളാഡിമിർ സെലെൻസ്കി ആവശ്യപ്പെട്ടത് 30 ഡോളർ എന്ന പരിധിയായിരുന്നു. എന്നാൽ വില 60 ഡോളറിലും താഴ്ത്തിയാൽ പ്രൈസ് ക്യാപ് എന്ന ‘അറ്റകൈ പ്രയോഗം’ തിരിച്ചടിക്കുമോയെന്ന ആശങ്കയെ തുടർന്നായിരുന്നു 60 ഡോളർ എന്ന പരിധി നിശ്ചയിക്കാൻ കാരണം. റഷ്യൻ ക്രൂഡിന് ബാരലിന് 50 ഡോളർ ലഭിച്ചാൽ തന്നെ ലാഭകരമാകുമെന്നതിനാൽ റഷ്യ ശക്തമായി പ്രതികരിക്കില്ലെന്ന പ്രതീക്ഷയും ഈ വിലപരിധിക്കു പിന്നിലുണ്ടായിരുന്നു. ഈ പ്രൈസ് ക്യാപ് ഏർപ്പെടുത്തിയതിന്റെ തലേദിവസം 62 ഡോളറിനായിരുന്നു റഷ്യൻ ക്രൂഡ് ഓയിൽ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ വാങ്ങിയതെന്നു കൂടി മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് പ്രൈസ് ക്യാപ്പിലെ ഇരട്ടത്താപ്പ് മനസ്സിലാകുക.

എന്നാൽ റഷ്യൻ സീ ബോൺ (കടൽ മാർഗമുള്ള) ഓയിലിനു വില പരിധി നിശ്ചയിച്ചാൽ ആ രാജ്യങ്ങൾക്ക് ക്രൂഡ് ഓയിൽ നൽകില്ലെന്ന് റഷ്യൻ‌ പ്രസിഡന്റ് വ്ളാഡിമിർ പുട്ടിൻ ഡിക്രി (ഉത്തരവ്) പ്രഖ്യാപിച്ചതു സ്ഥിതി സങ്കീർണമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഫെബ്രുവരി ഒന്നുമുതൽ ജൂലൈ ഒന്നു വരെ നീളുന്നതാണ് ഈ നിരോധനം. ഇത്തരം രാജ്യങ്ങൾക്കു പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇളവ് നൽകണമെങ്കിൽ അതിനുള്ള പ്രത്യേക അധികാരവും പുട്ടിന് ഈ ഉത്തരവിലൂടെ ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പുട്ടിന്റെ പ്രഖ്യാപനം റഷ്യൻ ക്രൂഡ് ഓയിൽ പൈപ്‌ ശൃംഖല ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന ഒട്ടേറെ കിഴക്കൻ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കും. ഈ നീക്കം ആഗോള ക്രൂഡ് ഓയിൽ വിപണികളെ പുതിയ ഉയരങ്ങളിലെത്തിച്ചേക്കുമെന്ന ആശങ്കയും ലോകമെങ്ങുമുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഉൽപാദനം 5 മുതൽ 7 ശതമാനം വരെ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കാൻ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടെന്നും റഷ്യ വ്യക്തമാക്കിയതോടെ എണ്ണവില വീണ്ടും ഉയരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.

ക്രൂഡ് ഓയിൽ പ്രൈസ് ക്യാപ്പിന്റെ അനന്തരഫലങ്ങൾ ഏതാനും മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ വിപണിയിൽ പ്രതിഫലിക്കുമെന്നാണു സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധരുടെ കണക്കുകൂട്ടൽ. റഷ്യ ഉൽപാദനം വെട്ടിക്കുറച്ചാൽ പ്രതിദിനം 5 ലക്ഷം മുതൽ 7 ലക്ഷം ബാരൽ ക്രൂഡ് ഓയിലിന്റെ കുറവ് വിപണിയിൽ അനുഭപ്പെടുമെന്നാണു കണക്കുകൂട്ടൽ. പാശ്ചാത്യ ചേരിയുടെ പ്രൈസ് ക്യാപ് പദ്ധതി പരാജയപ്പെട്ടാൽ 2023 ലോകമെങ്ങും കടുത്ത ഊർജ പ്രതിസന്ധി തീർത്തേക്കും. ക്രൂഡ് ഓയിൽ പ്രൈസ് ക്യാപ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിനു തൊട്ടുമുൻപുള്ള മാസങ്ങളിൽ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്കുള്ള റഷ്യൻ ക്രൂഡ് ഓയിലിന്റെ ഇറക്കുമതി മുൻ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ചു 40 ശതമാനത്തിലേറെ വർധിച്ചതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു.

∙ ഐക്യമില്ലാതെ ഗ്യാസ് പ്രൈസ് ക്യാപ്

റഷ്യൻ ക്രൂഡ് ഓയിലിന് അധികം ബുദ്ധിമുട്ടാതെ അഭിപ്രായ ഐക്യമുണ്ടാക്കാൻ യൂറോപ്യൻ യൂണിയനു സാധിച്ചെങ്കിലും ഗ്യാസ് പ്രൈസ് ക്യാപ്പിനെ ചൊല്ലി യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിലെ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ കടുത്ത തർക്കമുണ്ടായി. ഒക്ടോബറിൽ നടപ്പിൽ വരുത്തണമെന്നു കരുതിയ ഗ്യാസ് പ്രൈസ് ക്യാപ് പദ്ധതി ഡിസംബർ പകുതിക്കു ശേഷമാണ് യൂറോപ്യൻ യൂണിയനു കരാറാക്കാനായതെന്നത് യൂറോ സോണിന്റെ അനൈക്യം വിളംബരം ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു. സ്വന്തമായി കടൽത്തീരമില്ലാത്ത ഹംഗറി, ഓസ്ട്രിയ പോലുള്ള യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ ഗ്യാസ് പ്രൈസ് ക്യാപ് സംവിധാനത്തെ ശക്തമായി എതിർത്തിരുന്നു. റഷ്യൻ‌ ഗ്യാസിനു പകരം എൽഎൻജി ലഭിച്ചാലും സ്വന്തമായി കടൽത്തീരമില്ലാത്തതും ഗ്യാസ് പൈപ്‌ലൈനുകളുടെ ഇന്റർ കണക്ടിവിറ്റിയില്ലാത്തതും പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കുമെന്നതിനാലായിരുന്നു ഇത്. രാജ്യതാൽപര്യത്തിനാണു തങ്ങൾ മുൻതൂക്കം നൽകുന്നതെന്നും ഊർജ പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാൻ റഷ്യയുമായി വെടിനിർത്തലിന് ചർച്ച നടത്തണമെന്നു പോലും ഹംഗേറിയൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി പീറ്റർ ജിഗ്ർത്തോ തുറന്നടിച്ചു.

∙ ഗ്യാസ് പ്രൈസ് ക്യാപ്പിങ് എങ്ങനെ?

ക്രൂഡ് ഓയിൽ പ്രൈസ് ക്യാപ്പിനു വിരുദ്ധമായി റഷ്യൻ ഗ്യാസിനു മാത്രമല്ല, യൂറോപ്പ് വാങ്ങുന്ന എല്ലാ ഗ്യാസിനും നൽകാവുന്ന പരമാവധി ഉയർന്ന വില, മെഗാവാട്ട് അവറിന് 180 യൂറോ (191 ഡോളർ) ആയി നിശ്ചയിച്ചു. നിലവിൽ ഇതിലും താഴ്ന്ന വിലയ്ക്കാണ് യൂറോപ്പ് ഗ്യാസ് വാങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മെഗാവാട്ട് അവറിന് 100 യൂറോ മാത്രമാണ് റഷ്യ ഈടാക്കുന്നത്. എന്നിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണു നിലവിലുള്ള താഴ്ന്ന വിലയേക്കാളും ഉയർന്ന തുക പ്രൈസ് ക്യാപ് ‌പരിധിയായി വച്ചതെന്നു ചോദിച്ചാൽ, അടുത്ത വർഷം വരാൻ പോകുന്ന ഊർജ പ്രതിസന്ധി മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് എന്നാണ് ഉത്തരം. 2023ൽ ഗ്യാസ് വില 200– 400 യൂറോ ആയി ഉയരുമെന്നു പലരും ആശങ്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. പ്രകൃതിവാതകത്തിനു ലോകമെങ്ങും ആവശ്യം ഉയരുകയാണെങ്കിൽ ഈ വിലപരിധിയിൽ യൂറോപ്പിന് ആവശ്യമായ ഗ്യാസ് ലഭിക്കില്ലെന്നു പല യൂറോപ്പ്യൻ രാജ്യങ്ങളും ഭയക്കുന്നുണ്ട്. അതിനാൽ തന്നെ ഗ്യാസ് പ്രൈസ് ക്യാപ് കരാർ ഫെബ്രുവരി അവസാനം പുനഃപരിശോധിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. അഥവാ കരാർ യൂറോപ്പിനു പ്രതികൂലമാകുകയാണെങ്കിൽ പ്രൈസ് ക്യാപ് പദ്ധതിയിൽ മാറ്റം വരുത്താനോ ഉപേക്ഷിക്കാനോ ഈ യോഗത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കും.

∙ മുട്ടുമടക്കാതെ റഷ്യ

ജി-7 രാജ്യങ്ങളുടെയും യൂറോപ്യൻ യൂണിയന്റെയും പ്രൈസ് ക്യാപ് ഭീഷണിയെ ശക്തമായ ഭാഷയിൽ തന്നെ നേരിടാനാണ് റഷ്യയുടെ തീരുമാനം. നിയന്ത്രണം ഏർ‌പ്പെടുത്തുന്ന രാജ്യങ്ങൾക്ക് പൈപ്‌ലൈൻ വഴി ക്രൂഡ് ഓയിൽ നൽ‌കാതിരിക്കാനും ഉൽപാദനം വെട്ടിക്കുറയ്ക്കാനുമുള്ള നീക്കം യൂറോപ്പിന്റെ പ്രതിസന്ധി കടുത്തതാക്കും. റഷ്യൻ സീ ബോൺ ക്രൂഡ് ഓയിലിനു വിലപരിധി നിശ്ചയിക്കുന്നത് അവ വഹിക്കുന്ന ടാങ്കർ കപ്പലുകൾക്ക് ഏർപ്പെടുത്തുന്ന ഉയർന്ന ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം വഴിയാണ്. കപ്പലുകൾക്ക് ഇൻഷുറൻസും റീ ഇൻഷുറൻസും നൽകുന്ന കമ്പനികളെല്ലാം ജി-7 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവയാണ്. അതിനാൽ റഷ്യൻ ക്രൂഡ് ഓയിൽ കപ്പലുകൾക്ക് കനത്ത പ്രീമിയം ചുമത്തി ക്രൂഡ് ഓയിൽ കൈകാര്യ ചെലവ് ഉയർത്തി ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില ഇടിച്ചുതാഴ്ത്തുകയെന്നതാണ് ക്രൂഡ് ഓയിൽ പ്രൈസ് ക്യാപ്പിന്റെ പ്രവർത്തന രീതി.

എന്നാൽ ഇതു മറിടകടക്കാൻ സ്വന്തമായി ക്രൂഡ് ഓയിൽ ടാങ്കറുകളുടെ ഒരു വ്യൂഹം നിർമിക്കാനുള്ള തയാറെടുപ്പിലാണ് റഷ്യ. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഇരുപതിലേറെ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ഓയിൽ ടാങ്കറുകൾ റഷ്യ സ്വന്തമാക്കിയതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു. ഇത്തരം കപ്പലുകൾക്ക് റഷ്യൻ സർക്കാർ നേരിട്ട് ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ ഉറപ്പുനൽകി, ജി-7 രാജ്യങ്ങളുടെ പ്രൈസ് ക്യാപ്പിനെ അതിജീവിച്ച് ഏഷ്യയിലേക്കും മറ്റു വിപണികളിലേക്കും ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഒഴുക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് റഷ്യ. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യയ്ക്കു കൂടുതൽ വിലക്കിഴിവ് നൽകാനൊരുക്കമാണെന്നും റഷ്യ സൂചിപ്പിച്ചുകഴിഞ്ഞു.

∙ ഇന്ത്യയുടെ ‘റഷ്യൻ ലോട്ടറി’

കോവിഡിനു മുന്നേ ഇന്ത്യൻ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ ഒരുതരം മരവിപ്പിലായിരുന്നു. സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യമല്ല, മരവിപ്പാണ് (സ്റ്റാഗ്നേഷൻ) മാത്രമാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് എന്നു സാമ്പത്തിക മന്ത്രാലയം അവകാശപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്താണ് കോവിഡ് മഹാമാരി ഇന്ത്യയിൽ പിടിമുറുക്കിയത്. ഇതോടെ ഇന്ത്യൻ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ അതീവ ഗുരുതര പ്രതിസന്ധിയിലെത്തിയിരുന്നു. ലോക്ഡൗൺ സൃഷ്ടിച്ച സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ഒരു വശത്ത്. ഡോളറിന്റെ പലിശനിരക്കിലുണ്ടായ വർധന മൂലം ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഇറക്കുമതി വൻ സാമ്പത്തിക ബാധ്യത തീർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രശ്നം മറുവശത്ത്. അതിനിടെ യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധം. പക്ഷേ യുദ്ധകാലത്ത് ആശ്വാസമായി ഇന്ത്യയിലേക്ക് റഷ്യൻ ക്രൂഡ് ഓയിലിന്റെ കുത്തൊഴുക്കുണ്ടാവുകയാണു ചെയ്തത്. വിപണി വിലയേക്കാൾ 20 മുതൽ 25 ഡോളർ വരെ വിലകുറച്ച് റഷ്യൻ ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കു ലഭിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇതു ഇന്ത്യൻ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയ്ക്കു നൽകിയത് പുത്തനുണർവാണ്.

ലോകമെങ്ങും നാണ്യപ്പെരുപ്പം പിടിവിട്ടു കുതിക്കുമ്പോഴും ഇന്ത്യയിൽ അതിവേഗം വിലപ്പെരുപ്പം താഴേയ്ക്കു വന്നതിനു പിന്നിൽ കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്കു കിട്ടുന്ന റഷ്യൻ ക്രൂഡ് ഓയിലിന്റെ ശക്തമായ സാന്നിധ്യമുണ്ട്. കൂടാതെ റഷ്യൻ ക്രൂഡ് ഓയിൽ സംസ്കരിച്ച് അമേരിക്കയടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങളിലേക്കു കയറ്റി അയച്ച് ഇന്ത്യൻ റിഫൈനറികളും ലാഭമുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ ഉപരോധങ്ങളെ തുടർന്ന് റഷ്യൻ ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഇറക്കുമതിക്ക് ഡോളർ ആവശ്യമില്ലാതായതും ഇന്ത്യൻ വിദേശനാണ്യ ശേഖരത്തെ തകർച്ചയിൽനിന്നു രക്ഷിച്ചു. റഷ്യൻ ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഇറക്കുമതിയുടെ പ്രതിഫലമായി പ്രധാനമായും കാറുകളുടെ പാർ‌ട്സ്, വിമാനങ്ങളുടെ പാർട്സ് തുടങ്ങിയ 500 ഇനങ്ങളാണ് റഷ്യ ഇന്ത്യയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ഇതു ഇന്ത്യൻ കയറ്റുമതി മേഖലയ്ക്കും കരുത്തു പകർന്നു. യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധത്തിനു മുൻപ് ഇന്ത്യൻ ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഇറക്കുമതിയിൽ 0.2 ശതമാനം മാത്രമായിരുന്നു റഷ്യൻ വിഹിതമെങ്കിൽ 2022 ഡിസംബറോടെ ഇതു 22 ശതമാനമായി ഉയർന്നു. ഇതോടെ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാന ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഇറക്കുമതിക്കാരായി റഷ്യ മാറി. റഷ്യ ഇന്ത്യയ്ക്കു വിലകുറച്ചു ക്രൂഡ് ഓയിൽ നൽകാൻ തുടങ്ങിയതോടെ ഇറാഖ് അടക്കമുള്ള ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളും വിപണി നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ ഇന്ത്യയ്ക്കു ക്രൂഡ് ഓയിൽ വിലകുറച്ചു നൽകാൻ തുടങ്ങിയതും ഇന്ത്യയ്ക്കു നേട്ടമായി.

∙ അമേരിക്കയുടെ നേട്ടം

യൂറോപ്പിന്റെ ഊർജ ദാരിദ്ര്യം നേട്ടമാക്കുന്ന ചില രാജ്യങ്ങളുണ്ട്. പരമ്പരാഗത ഗ്യാസ് ഉൽ‌പാദകരായ നോർവെയും നെതർലൻഡ്സും കൊയ്യുന്നതിന്റെ പലമടങ്ങ് നേട്ടമുണ്ടാക്കുന്നത് അമേരിക്കയാണ്. അമേരിക്കയിൽ മിച്ചമുള്ള പ്രകൃതിവാതകം ദ്രവീകൃത രൂപത്തിൽ (LNG) യൂറോപ്പിലേക്ക് കയറ്റി അയച്ചാണ് അമേരിക്ക നേട്ടം കൊയ്യുന്നത്. 2021നെ അപേക്ഷിച്ച് 137% വർധനവാണ് 2022ൽ യൂറോപ്പിലേക്കുള്ള അമേരിക്കയുടെ എൽഎൻജി കയറ്റുമതിയിലുണ്ടായത്. പ്രതിദിനം 50 ബിസിഎം (ബില്യൻ ക്യുബിറ്റ് മീറ്റർ) അധികം എൽഎൻജി യൂറോപ്പിനു നൽകാമെന്നു യുക്രെയ്ൻ– റഷ്യ യുദ്ധത്തിനു പിന്നാലെ അമേരിക്ക യൂറോപ്യൻ യൂണിയനുമായി കരാറിലെത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ യൂറോപ്യൻ തീരങ്ങളിൽ മതിയായ എൽഎൻജി ഇറക്കുമതി ടെർമിനലുകളില്ലാതിരുന്നത് പലപ്പോഴും പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിച്ചു. ജർമനിയടക്കമുള്ള ഒട്ടേറെ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ പുതിയ ഒട്ടേറെ ഇറക്കുമതി ടെർമിനലുകൾ നിർമിച്ചു തുടങ്ങിയതോടെ ഈ പ്രതിസന്ധിക്ക് അയവു വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. യൂറോപ്യൻ വിപണിയിലെ വിലക്കയറ്റം മുതലാക്കാൻ അമേരിക്കൻ കമ്പനികൾ കയറ്റുമതി കൂട്ടിയതോടെ അമേരിക്കയിലും ഗ്യാസ് വിലയിൽ കുതിച്ചുചാട്ടമുണ്ടായത് പ്രതിഷേധത്തിനിടയാക്കിയെങ്കിലും യൂറോപ്പിലേക്കുള്ള അമേരിക്കൻ എൽഎൻ‌ജി കയറ്റുമതി പ്രതിദിനം വർധിച്ചുവരികയാണ്.

∙ ഒപെക്കിന്റെ ഏകാധിപത്യം

ലോകത്തിന്റെ ഊർജ ഉൽപാദനം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് സൗദി അറേബ്യ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒപെക് (ഓർഗൈസേഷൻ ഓഫ് ദ് പെട്രോളിയം എക്സ്പോർട്ടിങ് കൺട്രീസ്) ആണ്. അരനൂറ്റാണ്ടോളമായി ആഗോള സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയെയും രാഷ്ട്രീയ– നയതന്ത്ര ബന്ധങ്ങളെയും നിർണയിക്കുന്നതിൽ ഒപെക്കിന് നിർണായക പങ്കുണ്ട്. എന്നാൽ ഹരിത ഇന്ധനവും കാർബൺ ന്യൂട്രാലിറ്റിയും അമേരിക്കയടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ സജീവ പരിഗണനയിൽ എത്തിയപ്പോൾ ഒപ്പെക്കിന്റെ പ്രാധാന്യം കുറയുമെന്ന് പലരും പ്രവചിച്ചിരുന്നു. കൂടാതെ സൗദി ഭരണാധികാരി മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാനുമായി അമേരിക്ക അകന്നു തുടങ്ങിയത് ഈ വാദത്തെ ബലപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ ആഗോള ഊർജ പ്രതിസന്ധി രൂപപ്പെട്ടതോടെ, സൗദിയെ അനുനയിപ്പിച്ച് ഊർജ ഉൽപാദനം വർധിപ്പിച്ച് പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാമെന്നുള്ള അമേരിക്കൻ സ്വപ്നങ്ങൾ മുളയിലേ നുള്ളിക്കളഞ്ഞ അവസ്ഥയായി.

ഉൽ‌പാദനം വർധിപ്പിക്കാനുള്ള യുഎസിന്റെ ശക്തമായ ആവശ്യം സൗദി നിർദയം തള്ളിയതിനു പിന്നാലെ, കടുത്ത പ്രത്യാഘാതം നേരിടേണ്ടി വരുമെന്ന അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡന്റെ ഭീഷണി പോലും മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാനെ കുലുക്കിയില്ല. റഷ്യ– യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധത്തിന്റെ ഇടയിലും പ്രതിദിന ഉൽപാദനം 2 ലക്ഷം ബാരൽ വെട്ടിക്കുറച്ച ഒപെക്ക് പരോക്ഷമായി റഷ്യയുടെ ഊർജ യുദ്ധത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചത്. സൗദിക്കു പുറമെ ഒപെക്കിലെ പ്രധാന ഉൽപാദകരായ യുഎഇയുടെ തലവൻ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് അൽ നഹ്യാന്‍ റഷ്യ സന്ദർശിച്ച് പുട്ടിന്റെ ആതിഥ്യം സ്വീകരിച്ചതും അമേരിക്കയ്ക്കു ക്ഷീണമായി. ഒപെക് പ്ലസ് സഖ്യത്തിലെ റഷ്യയോട് ഐക്യദാഢ്യം പ്രകടിപ്പിച്ചുള്ള ഒപെക്കിന്റെ നിലപാടും എണ്ണ വില ഉയർത്തി നിർത്തുന്നതിൽ നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട്.

∙ ചൈന വീണ്ടും തുറക്കുമ്പോൾ...

സീറോ കോവിഡ് പോളിസിയുടെ ഭാഗമായി ചൈനയിൽ ഏർ‌പ്പെടുത്തിയ കനത്ത ലോക്ഡൗണും നിയന്ത്രണങ്ങളും എണ്ണ, പ്രകൃതിവാതക വിലകളെ താരതമ്യേന കുറച്ചുനിർത്തുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്കു വഹിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ 2023 ജനുവരി ആദ്യത്തോടെ കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ ചൈന ഇളവു വരുത്താൻ തീരുമാനിച്ചതോടെ ആഗോള ഊർജ വിപണികളിൽ വിലക്കയറ്റം ശക്തമാകുമെന്നാണ് അനുമാനം. മൂന്നു വർഷത്തിലേറെയായി തുടരുന്ന നിയന്ത്രണങ്ങൾക്കാണ് ചൈന ഇളവു വരുത്തുന്നത്. ചൈനയുടെ വിപണികൾ തുറക്കുന്നതിന്റെ ആഘാതം മൂന്നു നാലു മാസത്തിനകം വിപണിയിൽ പ്രതിഫലിക്കുമെന്നാണു ഊർജ വിദഗ്ധരുടെ കണക്കൂകൂട്ടൽ. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഊർജ ഉപഭോക്താക്കളായ ചൈനയുടെ തിരിച്ചു വരവ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുറിവേൽപ്പിക്കാൻ പോകുന്നതു യൂറോപ്യൻ‌ യൂണിയനെയായിരിക്കും.

യൂറോപ്പിനുള്ള ഗ്യാസ് വിതരണം പ്രതിസന്ധികളിലായതോടെ റഷ്യ ചൈനയ്ക്കു കൂടുതൽ പ്രകൃതിവാതകം വിതരണം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു. ആഗോള വിപണിയിൽ പ്രകൃതിവാതക വില കുതിച്ചുകയറിയ സമയത്ത്, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രകൃതിവാതക ഇറക്കുമതിക്കാരായ ചൈന യൂറോപ്പിലേക്ക് പ്രകൃതിവാതകം കയറ്റുമതി ചെയ്തത് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും കൗതുകരമായ സംഭവമായിരുന്നു. ലോക്ഡൗൺ കാരണം ഫാക്ടറികൾ അടഞ്ഞു കിടക്കുന്നു എന്നായിരുന്നു ചൈന പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്കു കിട്ടുന്ന റഷ്യൻ ഗ്യാസ് യൂറോപ്പിനു വിറ്റു ലാഭം കൊയ്യുകയായിരുന്നു ചൈന. കനത്ത വരൾച്ചയെ തുടർന്നു ചൈന കടുത്ത ഊർജ പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന സമയത്തായിരുന്നു ഈ കയറ്റുമതി. എന്നാൽ ആഗോള വിപണികളിൽ ഗ്യാസ് വിലകൾ കുറഞ്ഞുതുടങ്ങിയതോടെ ചൈന കയറ്റുമതി അവസാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.

മൂന്നു വർഷത്തോളമായി ചൈനയിലെ പകുതിയോളം ജനങ്ങൾ പലഘട്ടങ്ങളിലായി സമ്പൂർണ ലോക്ഡൗണിലായിരുന്നു. സീറോ കോവിഡ് പോളിസിക്കെതിരെ കടുത്ത പ്രതിഷേധം ഉയർന്നതും കോവിഡ് സമൂഹ പകർച്ചയിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്തതോടെയാണ് കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ ചൈന ഇളവുകൾ ഏർപ്പെടുത്താൻ തീരുമാനിച്ചത്. ചൈന പൂർണമായും തുറക്കുകയും നിയന്ത്രണങ്ങൾ നീക്കുകയും ചെയ്യുന്നതോടെ ചൈനയുടെ ഊർജ ഉപയോഗം കുതിച്ചുകയറും. ഇത് ആഗോള ഇന്ധന വിപണിയിൽ കടുത്ത മത്സരത്തിനും കടുത്ത വിലക്കയറ്റത്തിനും കാരണമാകും. ചൈനയുടെ കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങളിലുള്ള ഇളവുകളിൽ അമേരിക്കയും യൂറോപ്പും ആശങ്ക രേഖപ്പെടുത്തിയതിനു പിന്നിലെ പ്രധാന കാരണവും രോഗപകർച്ചയെ കുറിച്ചല്ല, ഊർജ പ്രതിസന്ധിയെ കുറിച്ചാണെന്നും നിരീക്ഷകർ പറയുന്നു.

∙ കയ്ച്ചും മധുരിച്ചും ഖത്തർ

ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോളിനു വേദിയാകാൻ ഖത്തർ പല ലോകരാജ്യങ്ങൾക്കും യൂറോപ്യൻ യൂണിയനും കൈക്കൂലി നൽകിയെന്ന ആരോപണം ആഴ്ചകൾക്കു മുന്നേയാണ് യൂറോപ്യൻ പാർലമെന്റിനെ വീണ്ടും പിടിച്ചുകുലുക്കിയത്. കൂടാതെ ഫുട്ബോൾ ഒരുക്കങ്ങൾക്കിടയിൽ ഖത്തറിൽ കടുത്ത മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങൾ നടന്നെന്നു പാശ്ചാത്യ മാധ്യമങ്ങൾ വാർത്ത എഴുതുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഈ വാർത്തകൾക്കെതിരെ ഖത്തർ ശക്തമായി പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ ഈ ആരോപണങ്ങളെയെല്ലാം ഇപ്പോൾ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ അവഗണിക്കുകയാണ്. കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല, റഷ്യൻ ഗ്യാസിനു പകരം ഖത്തറിൽനിന്ന് എൽഎൻജി വാങ്ങാനുള്ള കഠിന ശ്രമത്തിലാണു മിക്ക യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളും. ജർമനിയും യുകെയും ഖത്തറുമായി ദീർഘകാല കരാറുകൾ ഒപ്പിട്ടുകഴിഞ്ഞു. ‘അനാവശ്യ വിവാദങ്ങൾ’ സൃഷ്ടിച്ചു തങ്ങളുടെ ശവക്കുഴി തോണ്ടാൻ തയാറല്ലെന്ന സന്ദേശമാണ് ഖത്തറിനെതിരെയുള്ള ആരോപണങ്ങൾ വിഴുങ്ങാൻ യൂറോപ്യൻ യൂണിയനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്.

∙ വരാൻ പോകുന്നത് കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയോ?

തുർക്കിയെ ഗ്യാസ് ഹബ് ആക്കാനുള്ള പുട്ടിന്റെ നിർദേശം പ്രസിഡന്റ് തയിപ് എർദോഗൻ സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കടുത്ത നാണ്യപ്പെരുപ്പത്താൽ വലയുന്ന തുർക്കിക്ക് പുതുജീവനായി മാറും. എന്നാൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ആശ്വാസം അകലെയാണ്. നിലവിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ ഊർജ പ്രതിസന്ധി അടുത്ത കാലത്തൊന്നും അവസാനിക്കുന്ന ലക്ഷണമില്ല. താളം തെറ്റിയ ഊർജ ഉൽപന്ന വിതരണ ശൃംഖലകൾ നിലവിലെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിൽ ഇനിയൊരിക്കിലും പഴയതുപോലാകില്ലെന്നാണ് ഭൂരിപക്ഷം ഊർജ വിശകല വിദഗ്ധരും പറയുന്നത്. ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില നിയന്ത്രിക്കാൻ തന്ത്രപ്രധാന പെട്രോളിയം റിസർവിൽനിന്ന് (SPR) ക്രൂഡ് ഓയിൽ‌ ഒഴുക്കിയ അമേരിക്കയുടെ കലവറകൾ 85 ശതമാനം ഒഴിഞ്ഞതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു. അമേരിക്ക ഈ കരുതൽ ശേഖരം നിറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും ക്രൂഡ് ഓയിൽ വിലകളെ ഉയർത്തിയേക്കും.

നിലവിൽ യൂറോപ്പ് അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഊർജ പ്രതിസന്ധി തുടരുകയാണെങ്കിൽ വികസിത രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽനിന്ന് പട്ടിണി രാജ്യങ്ങളുടെ നിലവാരത്തിലേക്ക് വീഴാനുള്ള സാധ്യതയേറെയാണ്. ഊർജ പ്രതിസന്ധി മൂലം യൂറോപ്പിലെ ഒട്ടേറെ വ്യവസായ സംരംഭങ്ങൾ പ്രതിസന്ധിയിലാണ്. ഉരുക്കു വ്യവസായങ്ങളും കാർ നിർമാണ ഫാക്ടറികളും മഞ്ഞുകാലത്ത് അടച്ചുപൂട്ടേണ്ടി വരുന്നത് യൂറോപ്പിന്റെ വ്യാവസായിക മേഖലയെയും സാമ്പത്തിക മേഖലയെയും കടുത്ത രീതിയിൽ ബാധിക്കും. ഇതു കടുത്ത തൊഴിൽ നഷ്ടത്തിനും സാമ്പത്തിക തകർച്ചയ്ക്കും ഇടയാക്കും. റഷ്യ– യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധം ഉടൻ അവസാനിച്ചാലും ഊർജ പ്രതിസന്ധിയുടെ ആഘാതം ലോകമെങ്ങും ഇനിയും വർഷങ്ങളോളം തുടരുമെന്നു ചുരുക്കം.

(ലേഖകന്റെ ഇമെയിൽ: nishadkurian@mm.co.in)

English Summary: This is How Oil Prices Going to Control the World Economy in 2023