യുവതികൾക്കൊപ്പം സെൽഫി വേണം; ഭർത്താക്കന്മാർ ഇടപെട്ടു: കൂട്ടത്തല്ല്

നോയിഡ∙പുതുവത്സരാഘോഷങ്ങൾക്കിടയിൽ സ്ത്രീകൾക്കൊപ്പം നിർബന്ധിച്ച് സെൽഫി എടുക്കാൻ ചില യുവാക്കൾ ശ്രമിച്ചതോടെ വൻസംഘർഷം. ഉത്തർപ്രദേശിലെ നോയിഡയിലെ ഗോർ സിറ്റി ഫസ്റ്റ് അവന്യൂ സൊസൈറ്റിയിലാണ് സംഭവം.

പുതുവത്സരാഘോഷത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയ രണ്ട് യുവതികളെ ശല്യപ്പെടുത്തുകയും അവർക്കൊപ്പം സെൽഫിയെടുക്കാൻ ഒരുകൂട്ടം യുവാക്കാൾ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതുകണ്ട യുവതികളുടെ ഭർത്താക്കന്മാർ ചോദ്യം ചെയ്തതിനു പിന്നാലെ തമ്മിലടിയായി. സംഘർഷത്തിൽ നാട്ടുകാർക്കും സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും പരുക്കേറ്റു. നാലുപേർ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്.

തന്റെ ഭാര്യയ്ക്കും സുഹൃത്തിന്റെ ഭാര്യയ്ക്കുമൊപ്പം അവർ ബലമായി സെൽഫിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് പരാതിക്കാരനായ അജിത് കുമാർ പറഞ്ഞു. സംഭവത്തിൽ രണ്ട് യുവാക്കളെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. സംഘത്തിലെ മറ്റുള്ളവർക്കായി തിരച്ചിൽ തുടരുകയാണ്.

English Summary: Video: Big Fight At Noida New Year Party After Women "Forced" For Selfies