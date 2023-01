ചന്ദ്രബാബു നായിഡുവിന്റെ റാലിയിൽ വീണ്ടും ദുരന്തം; തിക്കിലും തിരക്കിലുംപെട്ട് 3 മരണം

ഗുണ്ടൂർ∙ ടി‍ഡിപി പ്രസിഡന്റ് എൻ. ചന്ദ്രബാബു നായിഡുവിന്റെ റാലിയിൽ തിക്കിലും തിരക്കിലുംപെട്ട് വീണ്ടും മരണം. ആന്ധ്രാ പ്രദേശിലെ ഗുണ്ടൂരിൽ ഞായറാഴ്ച നടന്ന റാലിയിലാണ് സംഭവം. മൂന്നുപേരാണ് മരിച്ചത്. നിരവധിപ്പേർക്കു പരുക്കേറ്റു. മകരസംക്രാന്തി ഉത്സവത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് സാധനവിതരണ ചടങ്ങിനിടെയായിരുന്നു സംഭവം. സംഭവത്തിനു മുൻപുതന്നെ ചന്ദ്രബാബു നായിഡു വേദി വിട്ടിരുന്നു.

കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്ച ടിഡിപിയുടെ റോഡ് ഷോയ്ക്കിടെ ഡ്രെയ്നേജ് കനാലിൽ വീണ് 2 വനിതകൾ ഉൾപ്പെടെ എട്ടുപേർ മരിക്കുകയും നിരവധിപ്പേർക്കു പരുക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

English Summary: Yet Another Stampede Tragedy in Andhra Pradesh: 1 Suspected Dead after Chaos at TDP Chief's Event