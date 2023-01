കർണാടക, കശ്മീർ, രാജസ്ഥാൻ...; 10 ഇടത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ്: ആരു പിടിച്ചെടുക്കും 2023?

കോൺഗ്രസ് ഭരിക്കുന്ന രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളും കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് ബിജെപി പിടിച്ചെടുത്ത രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ 10 സംസ്ഥാന–കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലേക്കാണ് 2023–ൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. അതായത്, 2024–ൽ നടക്കുന്ന ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്ന മഹാഫൈനലിനു മുന്നോടിയായുള്ള സെമിഫൈനൽ. ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കുള്ള തിര‍ഞ്ഞെടുപ്പുകൾ പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെയും ഏകദേശ ചിത്രം തെളിഞ്ഞു കിട്ടും. ബിജെപിക്ക് ഈ നാലു സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ കാലിടറുകയും കോൺഗ്രസ് തിരിച്ചുവരികയും ചെയ്താൽ പ്രതിപക്ഷ നേതൃനിരയുടെ തലപ്പത്തേക്ക് രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് കസേര പിടിച്ചിട്ടിരിക്കാം. ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയുടെ വിജയമായും ഇത് വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടും. ഇനി ബിജെപിയാണ് വിജയിക്കുന്നതെങ്കിലോ ചിലപ്പോൾ ‘വാക്കോവർ’ എന്നു പോലും തോന്നിപ്പിക്കുന്ന പ്രതീതിയായിരിക്കും 2024–ൽ മത്സരത്തിനിറങ്ങുമ്പോൾ നരേന്ദ്ര മോദിക്കും കൂട്ടർക്കും. ത്രിപുര, മിസോറം, മേഘാലയ, നാഗലാൻഡ് എന്നീ നാല് വടക്കു കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളും രാജസ്ഥാൻ, മധ്യപ്രദേശ്, ഛത്തീസ്ഗഡ്, കർണാടക, തെലങ്കാന എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളും ഒപ്പം കേന്ദ്ര ഭരണപ്രദേശമായ ജമ്മു–കശ്മീരുമാണ് 2023–ൽ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് പോകുന്നത്.



2022-ല്‍‌ ഏഴു സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത്. ഇതിൽ ഗോവ, ഉത്തരാഖണ്ഡ്, മണിപ്പുർ, ഉത്തർ പ്രദേശ്, ഏറ്റവുമൊടുവിൽ മഹാഭൂരിപക്ഷത്തോടെ ഗുജറാത്തും ബിജെപി സ്വന്തമാക്കി. കോൺഗ്രസിനാകട്ടെ കൈയിലിരുന്ന പഞ്ചാബ് നഷ്ടമായപ്പോൾ ബിജെപിക്കും കോൺഗ്രസിനും പിന്നാലെ രണ്ടാമതൊരു സംസ്ഥാനത്തു കൂടി ഭരണമുള്ള അടുത്ത പാർട്ടിയായി മാറി ആം ആദ്മി പാർട്ടി. അതേ സമയം, ബിജെപിക്കും കൈയിലിരുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനം നഷ്ടമായി – ഹിമാചൽ പ്രദേശ്. കോൺഗ്രസ് 2022–ൽ പിടിച്ചെടുത്തതോ വിജയിച്ചതോ ആയ ഏക സംസ്ഥാനവും ഇതാണ്. അതുകൊണ്ടു തന്നെ 2023 ബിജെപിയേയും കോൺഗ്രസിനേയും സംബന്ധിച്ച് അതിപ്രധാനമാണ്. വടക്കു കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം ഏറെക്കുറെ പ്രവചിക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിലും ബാക്കി സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടം തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കാം. ആ സംസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെ...

∙ കുതിരക്കച്ചവടത്തിന്റെ കർണാടക

ബിജെപിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് കർണാടകത്തിലെ നിയമസഭാഫലം. ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ പാർട്ടി അധികാരത്തിൽ വന്ന ഏക സംസ്ഥാനം. കോൺഗ്രസിന് ഇപ്പോഴും ശക്തമായ സംഘടനാ സംവിധാനമുള്ള സംസ്ഥാനം ഏതു വിധത്തിലും നിലനിർത്തുക ബിജെപിയെ സംബന്ധിച്ച് പ്രധാനമാണ്. കർണാടകം കൂടി നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ‘ബിജെപി മുക്ത ദക്ഷിണേന്ത്യ’യാകും ഫലം.

രാജ്യത്ത് എംഎൽഎമാരുടെ ‘കുതിരക്കച്ചവട’ത്തിനും ‘റിസോർട്ട് രാഷ്ട്രീയ’ത്തിനും തുടക്കം കുറിച്ച സംസ്ഥാനം കൂടിയാണ് കർണാടകം. 2018–ലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് ആവർത്തിച്ചു എന്നു മാത്രമേയുള്ളൂ. ആ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 104 സീറ്റുകളുമായി ബിജെപി ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റക്കക്ഷിയായി. എന്നാൽ നേർക്കുനേർ മത്സരിച്ച കോൺഗ്രസും ജെഡി(എസ്)–ഉം സഖ്യത്തിലായി സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. കേവല ഭൂരിപക്ഷത്തിന് എട്ട് എംഎൽഎമാരുടെ കുറവുണ്ടായിരുന്ന ബി.എസ് യെ‍ഡിയൂരപ്പയെ ഗവർണർ സർക്കാരുണ്ടാക്കാൻ ക്ഷണിച്ചു. ഭൂരിപക്ഷം തെളിയിക്കാൻ 15 ദിവസവും അനുവദിച്ചെങ്കിലും സുപ്രീം കോടതി ഇത് 24 മണിക്കൂറായി വെട്ടിക്കുറച്ചു. ഒടുവിൽ വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ് രണ്ടര ദിവസത്തെ ഭരണം യെഡിയൂരപ്പ രാജിവച്ചു. തുടർന്ന് എച്ച്.ഡി കുമാരസ്വാമി മുഖ്യമന്ത്രിയും ജി. പരമേശ്വര ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയുമായി സർക്കാർ നിലവിൽ വന്നെങ്കിലും 2019–ൽ തന്നെ കുഴപ്പങ്ങളാരംഭിച്ചു. ഇരു പാർട്ടികളുടേയും 15 എംഎൽഎമാര്‍ മറുകണ്ടം ചാടി. ഏറെ രാഷ്ട്രീയ നാടകങ്ങള്‍ക്കൊടുവിൽ കോൺഗ്രസ്–ജെഡി(എസ്) സർക്കാർ രാജിവച്ചു. യെഡിയൂരപ്പ വീണ്ടും മുഖ്യമന്ത്രിയായി. മറുകണ്ടം ചാടിയ 15 പേരിൽ 12 പേരും വിജയിച്ചതോടെ യെഡിയൂരപ്പ സർക്കാരിന് ഭൂരിപക്ഷമായി.

ആ ഭരണവും അധികകാലം നീണ്ടില്ല. 2021–ൽ പാർട്ടി കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിന്റെ നിര്‍ദേശത്തിന് വഴങ്ങി യഡിയൂരപ്പ രാജിവച്ചു. ഭൂരിപക്ഷമായ ലിംഗായത് സമുദായക്കാരൻ ബാസവരാജ് ബൊമ്മെ മുഖ്യമന്ത്രിയായി. ബൊമ്മെയ്ക്കെതിരെയും പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ പടലപ്പിണക്കങ്ങളുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെ മാറ്റിയാൽ മാത്രമേ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയിക്കൂ എന്ന് ഒരു വിഭാഗം കരുതുന്നു. എന്നാൽ തത്കാലം ബൊമ്മെയെ നിലനിർത്താൻ തന്നെയാണ് പാർട്ടി കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിന്റെ തീരുമാനം. യഡിയൂരപ്പയാകട്ടെ പാതി മനസോടെയാണ് പാർട്ടി പരിപാടികളിൽ സംബന്ധിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തെ ബിജെപിയുടെ പാർലമെന്ററി ബോർഡിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും യെഡിയൂരപ്പ സന്തോഷവാനല്ല എന്നാണ് അനുയായികൾ പറയുന്നത്.

കോൺഗ്രസിലാകട്ടെ തമ്മിലടിയാണ് പ്രധാന പ്രശ്നം. മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യയും പിസിസി പ്രസിഡന്റ് ‍ഡി.കെ ശിവകുമാറും രണ്ടറ്റങ്ങളിലായി നിന്നുകൊണ്ടുള്ള ആഭ്യന്തര വഴക്കാണ് കോൺഗ്രസിന് കർണാടകയിലെ സാധ്യതകൾക്ക് മങ്ങലേൽപ്പിക്കുന്നത്. പാർട്ടി ഹൈക്കമാൻഡിന്റെ മുന്നിൽ ഇരുകൂട്ടരും കെട്ടിപ്പിടിക്കുമെങ്കിലും രണ്ട് ഗ്രൂപ്പായി തിരിഞ്ഞാണ് സംസ്ഥാനത്തെ പാർട്ടിയുടെ പ്രവർത്തനം. ഇതിനിടിൽ അടിത്തറ ശക്തമാക്കി ജെഡി(എസ്)–ഉം രംഗത്തുണ്ട്. കർണാടകത്തിലെ മറ്റൊരു പ്രബല സമുദായമായ വൊക്കലിഗരുടെ പാർട്ടിയാണെങ്കിലും ബിജെപി ആ മേഖലകളിൽ ശക്തി പ്രാപിച്ചു വരുന്നത് ആശങ്കയോടെയാണ് എച്ച്.ഡി ദേവഗൗഡയും മകനും കാണുന്നത്. എന്നാൽ കോൺഗ്രസിനോ ബിജെപിക്കോ ഒറ്റയ്ക്ക് ഭരിക്കാൻ ഭൂരിപക്ഷമില്ലാതെ വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ തങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ജെഡി(എസ്)–ന് അറിയാം.

കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ഡി.കെ. ശിവകുമാറും ജെ.ഡി(എസ്) നേതാവ് എച്ച്.ഡി. കുമാരസ്വാമിയും (ഫയല്‍ ചിത്രം)

ഹിജാബ് വിവാദവും ടിപ്പു സുൽത്താന്റെ പേരിലുള്ള തർക്കങ്ങളും ദക്ഷിണ കന്നഡ മേഖലയിലെ വർഗീയ കൊലപാതകങ്ങളും മഹാരാഷ്ട്രയുമായുള്ള ബെലഗാവിയിലെ അതിർത്തി തർക്കവും ബിജെപി മുൻ മന്ത്രിയും ബെല്ലാരി സഹോദരങ്ങളിലെ പ്രമുഖനുമായ ജി. ജനാർദ്ദന റെഡ്ഡി പുതിയ പാർട്ടി പ്രഖ്യാപിച്ചതുമൊക്കെ കർണാടക തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ സ്വാധീനിക്കാൻ ശേഷിയുള്ളതാണ്.

∙ ‘ഗെലോട്ടിന്റെ’ രാജസ്ഥാൻ?

200 അംഗ നിയമസഭയിൽ 100 സീറ്റുകൾ നേടിയാണ് ബിജെപിയുടെ വസുന്ധര രാജെ സർക്കാരിനെ താഴെയിറക്കിക്കൊണ്ട് അശോക് ഗെലോട്ടും അന്ന് പിസിസി അധ്യക്ഷനായിരുന്ന സച്ചിൻ പൈലറ്റും ചേര്‍ന്ന് രാജസ്ഥാനിൽ കോണ്‍ഗ്രസ് സർക്കാരുണ്ടാക്കിയത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണം നയിച്ച പൈലറ്റ് മുഖ്യമന്ത്രിയാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കെയാണ് അപ്രതീക്ഷിതമായി ഗെലോട്ടിന് ഹൈക്കമാൻഡിന്റെ നറുക്ക് വീണത്. അന്നുമുതൽ രണ്ടു പക്ഷമാണ് രാജസ്ഥാൻ കോൺഗ്രസും. ഇതിനിടെ അട്ടിമറി ശ്രമങ്ങളും കുതിരക്കച്ചവട സാധ്യതകളുമൊക്കെ പലതവണ സംസ്ഥാനം കണ്ടു. എന്നാൽ ഓരോ നീക്കത്തിലും പരിചയസമ്പന്നനായ ഗെലോട്ട് വെട്ടിയൊഴിഞ്ഞു. ബിജെപിക്കൊപ്പം ചേർന്ന് സർക്കാര്‍ രൂപീകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചയാളാണ്, വഞ്ചകനാണ് പൈലറ്റ് എന്ന് ഗെഹ്‍ലോട്ട് പരസ്യമായി കുറ്റപ്പെടുത്തി. ഏറ്റവുമൊടുവിൽ പാർട്ടി അധ്യക്ഷ പദവിയിലേക്ക് മത്സരിക്കാനും മുഖ്യമന്ത്രി പദം പൈലറ്റിനു കൈമാറാനുമുള്ള ഹൈക്കമാൻ‍ഡ് നിർദേശത്തെ പോലും അട്ടിമറിച്ചു. ഇതിന് സോണിയാ ഗാന്ധിയെ കണ്ട് ക്ഷമ പറഞ്ഞെങ്കിലും മുഖ്യമന്ത്രി പദം ഗെലോട്ട് ഇപ്പോഴും വിട്ടൊഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നതാണ് ശ്രദ്ധേയം.

അശോക് ഗെഹ്‍ലോട്ട്, രാഹുൽ ഗാന്ധി, സച്ചിൻ പൈലറ്റ് എന്നിവർ ഭാരത് ജോഡോ യാത്രക്കിടെ (ചിത്രം–പിടിഐ)

ഈ വർഷം നടക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസ് വിജയിച്ചാലും മുഖ്യമന്ത്രി പദം ഗെലോട്ട് അവകാശപ്പെടുമെന്ന് ഉറപ്പ്. രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഭാരത് ജോഡ‍ോ യാത്ര കഴിഞ്ഞാൽ രാജസ്ഥാനിലെ കോൺഗ്രസ് രാഷ്ട്രീയം ഏതു വിധത്തിലാകും കലങ്ങി മറിയാൻ പോകുന്നത് എന്നാണ് എല്ലാവരും ഉറ്റു നോക്കുന്നത്. ‘രാഹുൽ ബ്രിഗേഡി’ലെ ജോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യയും ജിതിൻ പ്രസാദയും ആർപിഎൻ സിങ്ങുമൊക്കെ മറുകണ്ടം ചാടി ബിജെപിയിലെത്തിയിട്ടും, അടുത്തത് പൈലറ്റായിരിക്കുമെന്ന് ഏവരും പ്രവചിച്ചിട്ടും അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും കോൺഗ്രസിൽ തന്നെ തുടരുന്നു.

ആഭ്യന്തര പ്രശ്നങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ കോൺഗ്രസിനോളം തന്നെ ഗൗരവമുള്ളതാണ് ബിജെപിയിലെ കാര്യങ്ങളും. രണ്ടു തവണ മുഖ്യമന്ത്രിയായിട്ടുള്ള വസുന്ധരെ രാജെ തന്നെയാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോഴും ബിജെപിയുടെ പ്രധാന മുഖം. പക്ഷേ പാര്‍ട്ടി കേന്ദ്ര നേതൃത്വം രാജെയുമായി അത്ര രസത്തിലല്ല. അത് രാജെയ്ക്കും അറിയാവുന്നതിനാൽ വിട്ടുകൊടുക്കാതെ അവർ പൊരുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പാർട്ടിയിൽ രാജെയുടെ എതിരാളിയായ സതീഷ് പൂനിയയെ അവരുടെ എതിർപ്പ് തള്ളിക്കൊണ്ട് തന്നെ കേന്ദ്ര നേതൃത്വം സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റാക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ രാജെയ്ക്കു മുന്നിൽ കാര്യമായി ശോഭിക്കാൻ പൂനിയയ്ക്കായിട്ടില്ല. അതേ സമയം, കേന്ദ്ര നേതൃത്വം നിർദേശിച്ചിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ സംഘടനാ സംവിധാനം കാര്യക്ഷമമാക്കാൻ പൂനിയയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു. ബിജെപിക്ക് ഭൂരിപക്ഷം ലഭിച്ചാൽ മുഖ്യമന്ത്രി പദത്തിലേക്ക് പൂനിയയും അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കും എന്നതുറപ്പ്.

രാജസ്ഥാൻ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി വസുന്ധര രാജെ (ഫയൽ ചിത്രം)

∙ അട്ടിമറിയുടെ മധ്യപ്രദേശ്

കർണാടകത്തിൽ കോണ്‍ഗ്രസിന് സംഭവിച്ചതിന് സമാനമായ കാര്യങ്ങളായിരുന്നു മധ്യപ്രദേശിലും സംഭവിച്ചത്. 2018-ൽ 230 അംഗ നിയമസഭയിലേക്ക് നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 114 സീറ്റ് കോണ്‍ഗ്രസിനും 109 സീറ്റ് ബിജെപിക്കും ലഭിച്ചു. യുവനേതാവും രാഹുൽ ബ്രിഗേഡിലെ പ്രധാനിയുമായ, രാജസ്ഥാനിൽ പൈലറ്റ് എന്നതു പോലെ മധ്യപ്രദേശിൽ ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യ മുഖ്യമന്ത്രിയാകും എന്നു കരുതിയിരിക്കുമ്പോഴാണ് കമൽ നാഥ് എന്ന പഴയ പടക്കുതിരയെ തന്നെ പാർട്ടി നേതൃത്വം മുഖ്യമന്ത്രി കസേര ഏൽപ്പിക്കുന്നത്. രാജസ്ഥാനിലേതു പോലെ മധ്യപ്രദേശിലും കുതിരക്കച്ചവടം നടക്കാൻ ഇടയുള്ളതിനാൽ ഇതിന് തടയിടാൻ പറ്റുന്ന നേതൃത്വം കമൽ നാഥിനേ സാധിക്കൂ എന്നായിരുന്നു ഹൈക്കമാൻഡിന്റെ ന്യായം. പക്ഷേ അപ്രതീക്ഷിതമായത് സംഭവിച്ചു. 22 എംഎൽഎമാരുമായി സിന്ധ്യ ബിജെപിക്കൊപ്പം പോയി. 2020–ൽ ശിവരാജ് സിങ് ചൗഹാൻ വീണ്ടും മുഖ്യമന്ത്രിയായി.

എന്നാൽ ചൗഹാനെ മുൻനിർത്തി ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കൂടി നേരിടുന്ന കാര്യത്തിൽ ബിജെപി കേന്ദ്രനേതൃത്വം പുനരാലോചനയിൽ ആണെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു. ഭരണവിരുദ്ധ വികാരം നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ മുഖ്യമന്ത്രിയെ മാറ്റുന്ന ഗുജറാത്ത് മോഡൽ സംസ്ഥാനത്ത് അവതരിപ്പിച്ചേക്കും എന്ന സൂചനകളുമുണ്ട്. എന്നാൽ ചൗഹാനെ മാറ്റില്ലെന്നും പകരം മന്ത്രിസഭ അഴിച്ചുപണിയാനാണ് ആലോചനയെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. ബിജെപിയുടെ ഉന്നതാധികാര സമിതിയായ പാർലമെന്ററി ബോർ‌ഡ് അടുത്തിടെ പുന:സംഘടിപ്പിച്ചപ്പോൾ ചൗഹാനെ ഒഴിവാക്കിയത് അപ്രതീക്ഷിതമായിരുന്നു.

മധ്യപ്രദേശ് കോൺഗ്രസ് തൂത്തുവാരുമെന്ന് താൻ ഉറപ്പ് നൽകാമെന്നാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ കോണ്‍ഗ്രസ് വേഗത്തിൽ തന്നെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കമൽ നാഥാണ് സംസ്ഥാനത്ത് പാർട്ടിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാന നേതാവ് എന്നതിനാൽ കാര്യമായ പടലപ്പിണക്കങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നില്ല. 2023 ഒടുവിലായിരിക്കും മധ്യപ്രദേശിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുക എന്നതിനാൽ ആറു മാസം മുമ്പു തന്നെ സ്ഥാനാർഥികളെ നിശ്ചയിക്കാനും പ്രവർത്തനം തുടങ്ങാനുമൊക്കെ കോൺഗ്രസ് ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്.

∙ ഛത്തീസ്ഗഡിലെ കലാപക്കൊടി

2018–ൽ നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായി കോൺഗ്രസ് ഉജ്ജ്വല വിജയം നേടിയ സംസ്ഥാനമാണ് ഛത്തീസ്ഗഡ്. 90 അംഗ നിയമസഭയിൽ 68 സീറ്റുകള്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് നേടിയപ്പോൾ ബിജെപിക്ക് ലഭിച്ചത് 15 സീറ്റുകൾ മാത്രം. മുതിർന്ന നേതാവ് ഭൂപേഷ് ബാഗേൽ മുഖ്യമന്ത്രിയാവുകയും ചെയ്തു.

കുറെയേറെ ഭരണനേട്ടങ്ങൾ പറയാനുള്ളപ്പോഴും പാർട്ടിയിൽ ബാഗേലിനൊപ്പം തലപ്പൊക്കമുള്ള ടി.എസ് സിങ് ഉയർത്തിയിട്ടുള്ള കലാപക്കൊടിയാണ് കോൺഗ്രസിനെ വിഷമിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നം. 2018–ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയിച്ചപ്പോൾ തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി പദത്തിന് സിങ് ദിയോ അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ബാഗേലിനാണ് നറുക്ക് വീണത്. എന്നാൽ രണ്ടര വർഷം വീതം ഇരുവർക്കും നൽകാമെന്നാണ് ധാരണയായതെന്ന സ്ഥിരീകരിക്കാത്ത റിപ്പോർട്ടുകളും ഈ സമയത്ത് പുറത്തു വന്നിരുന്നു. ഇക്കഴിഞ്ഞ ജൂൺ മാസത്തോടെ ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള ആഭ്യന്തര പ്രശ്നങ്ങൾ മൂർച്ഛിക്കുകയും ഇരുവരും ചർച്ചക്കായി ഡൽഹിയിലെത്തുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ 40 എംഎൽഎമാരെ അണിനിരത്തിയാണ് ബാഗേൽ തന്റെ കസേര സംരക്ഷിച്ചത്. ഇതോടെ ആരോഗ്യ വകുപ്പിനൊപ്പം താൻ വഹിച്ചിരുന്ന പഞ്ചായത്തീരാജ്, ഗ്രാമവികസന വകുപ്പിൽ നിന്ന് സിങ് ദിയോ രാജി വച്ചു. ഇത്തവണ മത്സരിക്കണോ എന്ന് താൻ ഇതുവരെ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ലെന്നും മത്സരിക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല എന്നുമാണ് സിങ് ദിയോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞത്.

രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കൊപ്പം ഭൂപേഷ് ബഗേൽ, ടി.എസ് സിങ് ദിയോ (ഫയൽ ചിത്രം)

ഈ വർഷം സെപ്റ്റംബറിൽ സംസ്ഥാനത്ത് മൂന്ന് പുതിയ ജില്ലകൾ സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഇതിൽ രണ്ടു ജില്ലകളിൽ 930 കോടി രൂപയുടെ വികസന പദ്ധതികളും ബാഗേൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിർണായകമായേക്കും എന്നു കരുതുന്ന ജില്ലകളാണിത്. പ്രകൃതിവിഭവങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഛത്തീസ്ഗഡും ജാർഖണ്ഡും സ്വന്തമാക്കുക കോൺഗ്രസിനേയും ബിജെപിയേയും സംബന്ധിച്ച് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ഇത്തവണത്തെ പോരാട്ടവും കടുക്കുമെന്ന് ഉറപ്പ്. അതേ സമയം, ബാഗേൽ കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിലെ പ്രധാന ആലോചനകളിലും പങ്കാളിയാണ്.

നിലവിൽ ബിജെപിക്ക് കാര്യമായ ജയപ്രതീക്ഷ ഇല്ലാത്ത സംസ്ഥാനമാണ് ഛത്തീസ്ഗഡ്. കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാനത്ത് ശക്തമായ സാന്നിധ്യമാണ്. 15 വർഷം ഭരിച്ചിരുന്ന ബിജെപിയിൽ നിന്നാണ് കോൺഗ്രസ് ഈ സംസ്ഥാനം പിടിച്ചെടുത്തത്. അതുകൊണ്ടു തന്നെ പാർട്ടിയെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളിലാണ് ബിജെപി. അജ്യ ജംവാളിനെ റീജിയണൽ സംഘടനാ ജനറൽ സെക്രട്ടിയായും നാരായൺ ചന്ദലിനെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായും പാർട്ടി നിയോഗിച്ചിരുന്നു. മുതിർന്ന ആർഎസ്എസ് നേതാവ് ഓം മാത്തൂറിനാണ് പാർട്ടിയിൽ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ചുമതല. അരുൺ സാഒയെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റായും നിയമിച്ച് പാർട്ടിയെ ശക്തിപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ബിജെപി.

കെ. ചന്ദ്രശേഖർ റാവു (ഫയൽ ചിത്രം)

∙തെലങ്കാന തടുക്കാൻ ടിആർഎസ്, പിടിക്കാൻ ബിജെപി

2018 നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കെ. ചന്ദ്രശേഖര റാവുവിന്റെ ഭരണത്തെ അട്ടിമ‌റിച്ച് ഭരണം പിടിക്കുമെന്ന പ്രതീതി ഉണ്ടാക്കാനായെങ്കിലും 119 അംഗ നിയമസഭയിൽ 88 സീറ്റും തെലങ്കാന രാഷ്ട്ര സമിതി (ടി.ആർ.എസ്). 19 സീറ്റായിരുന്നു കോണ്‍ഗ്രസ് സമ്പാദ്യം. അസദുദ്ദീൻ ഉവൈസിയുടെ എഐഎംഐഎമ്മിന് ഏഴു സീറ്റും ബിജെപിക്ക് ഒരു സീറ്റും ലഭിച്ചു.

അടുത്ത ഇന്നിങ്സ് ദേശീയതലത്തിൽ കളിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ചന്ദ്രശേഖര റാവു ഇതിന്റെ ഭാഗമായി തന്റെ പാർട്ടിയുടെ പേര് ഭാരത് രാഷ്ട്ര സമിതി എന്നു മാറ്റിയിരുന്നു. എന്നാൽ റാവുവിന്റെ ഡൽഹി സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ കാര്യമായി പിന്തുണ കിട്ടിയിട്ടില്ല. അതേ സമയം, മൂന്നാം വട്ടവും ഭരണം പിടിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് റാവുവും അദ്ദേഹത്തിന്റ പാർട്ടിയും. മുമ്പ് പ്രധാനമായും കോൺഗ്രസായിരുന്നു എതിരാളിയെങ്കിൽ ഇത്തവണ നേർക്കുനേർ വരുന്നത് പ്രധാമായും ബിജെപിയാണ്. കഴി​ഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷത്തിനിടയിൽ തെലങ്കാനയിലെ പല മേഖലകളിലും ബിജെപി ശക്തമായ സാന്നിധ്യം അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അടുത്തിടെ നടന്ന മനുഗോഡെ നിയമസഭാ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 10,000 വോട്ടുകൾക്ക് ടിആർഎസ് വിജയച്ചെങ്കിലും ശക്തമായ മത്സരമാണ് ബിജെപിയും കാഴ്ചവച്ചത്. 2020–ൽ ഹൈദരാബാദ് മുൻസിപ്പൽ കോർപറേഷൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മികച്ച പ്രകടനമാണ് ബിജെപി നടത്തിയത്. കുറച്ചു വർഷങ്ങളായി ബിജെപിയുടെ കേന്ദ്ര നേതാക്കൾ നിരന്തരം സന്ദർശനം നടത്തുന്ന സംസ്ഥാനം കൂടിയാണ് തെലങ്കാന. കോൺഗ്രസ് നില മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഭരണം പിടിക്കാവുന്ന വിധത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മാറിയിട്ടില്ല എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. കോൺഗ്രസും ബിജെപിയുമാണ് മറ്റ് നാല് പ്രധാന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നേരിട്ട് ഏറ്റുമുട്ടുന്നതെങ്കിൽ ഒരു പ്രാദേശിക പാർട്ടി ഭരണം കൈയാളുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് തെലങ്കാന.

തെലങ്കാന ബിജെപി അധ്യക്ഷൻ ബണ്ടി സഞ്ജയ് കുമാർ (ചിത്രം: twitter/BJP4Telangana)

∙ ജമ്മു–കശ്മീരിൽ മഞ്ഞുരുകണം

2019–ൽ ജമ്മു–കശ്മീരിനെ വിഭജിച്ച് കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശമാക്കുകയും സംസ്ഥാനത്തിന് പ്രത്യേക പദവി നൽകുന്ന ഭരണഘടനയുടെ 370–ാം വകുപ്പ് എടുത്തുമാറ്റുകയും ചെയ്തതിനു ശേഷമുള്ള ആദ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പായിരിക്കും 2023–ൽ നടക്കുക. എന്നാൽ സുരക്ഷാ കാര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തിയ ശേഷം മാത്രമേ ഇക്കാര്യത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനം ഉണ്ടാകൂ. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പും ഈ വർഷമോ അടുത്ത വർഷമോ നടക്കേണ്ടതുണ്ട്.

ജമ്മു–കശ്മീരിൽ തണുപ്പുകാലം അവസാനിച്ചാലുടൻ തിര‍ഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നക്കുമെന്ന സൂചനകൾ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ പുറത്തുവിടുന്നുണ്ട്. ജമ്മു–കശ്മീരിന്റെ ചുമതലയുള്ള ബിജെപി ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും തരുൺ ചഗ് ഈ രീതിയിൽ നേരത്തെ അഭിപ്രായപ്രകടനം നടത്തിയിരുന്നു. തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഇനി രണ്ടുമാസമേ ശേഷിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നും അതിനാൽ എത്രയും വേഗം തയാറെടുപ്പുകൾ തുടങ്ങാനുമായിരുന്നു പാർട്ടി പ്രവർത്തകരോടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ.

2014-ലുണ്ടായ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആകെയുള്ള 87 സീറ്റിൽ 28 എണ്ണം പിഡിപിയും 25 എണ്ണം ബിജെപിയും നേടി. നാഷണൽ കോണ്‍ഫറൻസ് 15 സീറ്റിലും കോൺഗ്രസ് 12 സീറ്റിലും വിജയിച്ചു. തുടർന്ന് മെഹബൂബ മുഫ്തി മുഖ്യമന്ത്രിയായി 2015–ല്‍ പിഡിപി–ബിജെപി സർക്കാർ അധികാരത്തിലെത്തി. 2018–ൽ പക്ഷേ ബിജെപി സർക്കാരിനുള്ള പിന്തുണ പിൻവലിച്ചു. ജമ്മു–കശ്മീരിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താൻ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ നിരന്തരം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. സർക്കാർ ഇതിനിടെ മണ്ഡലപുന:നിർണയ കമ്മീഷനെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. 47 സീറ്റുകൾ കശ്മീർ മേഖലയിലും 43 സീറ്റുകൾ ജമ്മു മേഖലയിലുമായി കമ്മീഷൻ നിശ്ചയിച്ചു. ഇതിനിടെ, നാഷണൽ കോൺഫറൻസ്, പിഡിപി, സിപിഎം, ജമ്മു–കശ്മീർ അവാമി നാഷണൽ കോണ്‍ഫറൻസ് എന്നീ പാർട്ടികൾ ചേൻന്ന് ‘ഗുപ്കർ അലയൻസ്’ പ്രഖ്യാപിച്ചു. എന്നാൽ തങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്ന് പിന്മാറുകയാണെന്ന് നാഷണൽ കോണ്‍ഫൻസ് നേതാവ് ഫാറൂഖ് അബ്ദുള്ള പിന്നീട് വ്യക്തമാക്കി. ഈ രാഷ്ട്രീയ സഖ്യം പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ട്.

ഗുപ്കർ അലയൻസ് പ്രഖ്യാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മെഹബൂബ മുഫ്തി, ഫാറൂഖ് അബ്ദുള്ള, ഒമർ അബ്ദുള്ള (ഫയൽ ചിത്രം)

∙ വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ

മേഘാലയ, നാഗാലാൻഡ്, ത്രിപുര, മിസോറം, മണിപ്പുർ, അസം, സിക്കിം, അരുണാചൽ പ്രദേശ് എന്നിവയാണ് വടക്കുകിഴക്കൻ‌ സംസ്ഥാനങ്ങൾ. ഇതിൽ സിക്കിം, മിസോറം ഒഴിച്ചുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ ബിജെപി മുഖ്യമന്ത്രിമാരും രണ്ടിടത്ത് ബിജെപി പിന്തുണയുള്ള സർക്കാരുകളുമാണ്. ഈ വർഷം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാൻ പോകുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ താഴ.

മേഘാലയ

2018–ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സീറ്റുകൾ നേടിയ പാർട്ടി കോൺഗ്രസായിരുന്നു. 60 അംഗ നിയമസഭയിൽ 21 സീറ്റുകളാണ് പാർട്ടി നേടിയത്. കേവല ഭൂരിപക്ഷത്തിന് 10 സീറ്റ് കുറവ്. അതോടെ സാങ്മ കുടുംബത്തിന്റെ സ്വന്തമായ നാഷണൽ പീപ്പിൾസ് പാർട്ടി (എൻപിപി)യുമായി ചേർന്ന് ബിജെപി സർക്കാർ രൂപീകരിച്ചു. മുൻ ലോക്സഭാ സ്പീക്കറും മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയും പാർട്ടി സ്ഥാപകനുമായ പി.എ സാങ്മയുടെ മകൻ കൊൺറാഡ് സാങ്മ മുഖ്യമന്ത്രിയായി. രണ്ടു സീറ്റുകൾ മാത്രമായിരുന്നു 2018–ൽ ബിജെപി സമ്പാദ്യം. വലിയ പ്രശ്നങ്ങളില്ലാതെ സർക്കാർ മുന്നോട്ടു പോയെങ്കിലും അടുത്തിടെ ബിജെപി–എൻപിപി ബന്ധത്തിൽ ചില വിള്ളലുകൾ വീണിരുന്നു. ഇങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങളെങ്കിൽ തങ്ങൾ അടുത്ത തിര‍ഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് മത്സരിക്കുന്ന കാര്യം ആലോചിക്കുമെന്ന് കൊൺറാഡ് സാങ്മ പറയുകയുമുണ്ടായി. അതിനിടെ രണ്ട് എൻപിപി എംഎൽഎമാർ രാജിവച്ച് ബിജെപിയിൽ ചേർ‌ന്നു. എങ്കിലും ഇരു പാർട്ടികളും ഒന്നിച്ച് തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടാൻ തന്നെയാണ് സാധ്യത.

മേഘാലയ മുഖ്യമന്ത്രി കൊൺറാഡ് സാങ്മ

ത്രിപുര

ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ രണ്ടര പതിറ്റാണ്ട് നീണ്ട ഭരണത്തിന് അന്ത്യം കുറിച്ചാണ് 2018–ൽ ബിജെപി ത്രിപുര പിടിച്ചെടുത്തത്. ഇത്തവണയും ബിജെപിക്ക് കാര്യമായ പ്രതീക്ഷകളുണ്ട്. ബിപ്ലവ് കുമാർ ദേബിനെ മുഖ്യമന്ത്രി പദത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി മാണിക് സാഹയെ ഈ സ്ഥാനത്ത് നിയോഗിച്ച് ഭരണവിരുദ്ധ വികാരം മറികടക്കാൻ ശ്രമം നടത്തുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ എട്ട് എംഎൽഎമാരാണ് ബിജെപി, സഖ്യകക്ഷിയായ ഇൻഡിജീനസ് പീപ്പിൾസ് ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ (ഐപിഎഫ്റ്റി) എന്നിവയിൽ നിന്ന് രാജിവച്ച് കോൺഗ്രസ്, മറ്റൊരു ഗോത്രവർഗ പാർട്ടിയായ തിപ്ര മോത (ദി ഇൻഡിജീനസ് പ്രോഗ്രസീവ് റീജിയണൽ അലയൻസ്)യിൽ ചേർന്നത്. ഇതിനൊപ്പം ഇടതുപക്ഷവും കോൺഗ്രസും തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സഖ്യമുണ്ടാക്കാനുള്ള സാധ്യതയും നിലനിൽക്കുന്നു. തിപ്ര മോതയും ബിജെപിക്ക് ഭീഷണിയാണ്.

മിസോറം

2018–ൽ നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 40–ൽ 26 സീറ്റുകളും മിസോ നാഷണൽ ഫ്രണ്ട് സ്വന്തമാക്കിയപ്പോൾ അഞ്ചു സീറ്റുകളാണ് കോൺഗ്രസിന് ലഭിച്ചത്. ബിജെപിയിലേക്കുള്ള കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുടെ കൂടുമാറ്റം കണ്ട തിരഞ്ഞെടുപ്പു കൂടിയായിരുന്നു ഇത്. നിയമസഭാ സ്പീക്കർ അടക്കം നാല് പ്രധാനപ്പെട്ട കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് തൊട്ടുമുമ്പ് ബിജെപിയിലേക്ക് പോയത്. ബിജെപി സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യമായി അക്കൗണ്ട് തുറന്നതും ബുദ്ധ ധൻ ചക്മ എന്ന മുൻ കോൺഗ്രസ് എംഎൽഎയിലൂടെയാണ്. അതേ സമയം, ഇത്തവണ കോൺഗ്രസ് കാര്യമായി ചിത്രത്തിലില്ല. ബാക്കിയുള്ള നേതാക്കൾ കൂടി പാളയം വിടുന്നത് തടയാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് പാർട്ടി. നിലയുറപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ബിജെപിയും സീറ്റെണ്ണം കൂട്ടാൻ ശ്രമിക്കുന്ന മിസോ നാഷണൽ ഫ്രണ്ടും തമ്മിലാണ് പ്രധാന മത്സരം.

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ സന്ദർശനത്തിനിടെ. കേന്ദ്രമന്ത്രിമാർ, മുഖ്യമന്ത്രിമാർ സമീപം (ഫയൽ ചിത്രം)

നാഗാലാൻഡ്

2018–ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു മുമ്പ് രൂപീകരിച്ച നാഷണലിസ്റ്റ് ഡമോക്രാറ്റിക് പ്രോഗ്രസീവ് പാർട്ടി (എൻഡിപിപി)യും ബിജെപിയും ചേർന്ന സഖ്യം ഇത്തവണയും ഭരണം പിടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എൻഡിപിപി 40 സീറ്റിലും ബിജെപി 20 സീറ്റിലും മത്സരിക്കും എന്നാണ് കരുതുന്നത്. 2018–ൽ 12 സീറ്റുകൾ നേടി ബിജെപി ശക്തി തെളിയിച്ചിരുന്നു. ഇത്തവണ കൂടൂതൽ സാധ്യത തങ്ങൾക്കുണ്ട് എന്നാണ് ബിജെപി നേതാക്കൾ പറയുന്നത്.

