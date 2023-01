‘രണ്ട് ലോഡ് മണ്ണിന് 500 പോര’: കണക്ക് പറഞ്ഞ് കൈക്കൂലി വാങ്ങി എസ്ഐ; വിഡിയോ

കൊച്ചി∙ എറണാകുളം അയ്യമ്പുഴ സ്റ്റേഷനിലെ ഗ്രേഡ് എസ്ഐ കണക്കുപറഞ്ഞ് കൈക്കൂലി വാങ്ങിയതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്ത്. രണ്ട് ലോഡ് മണ്ണിന് 500 രൂപ പോരെന്നു പറയുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണു പ്രചരിക്കുന്നത്. ഇതോടെ എറണാകുളം റൂറല്‍ എസ്പി അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടു.

അയ്യമ്പുഴ സ്റ്റേഷനിലെ ഗ്രേഡ് എസ്ഐ ബൈജുക്കുട്ടന്‍ പട്രോളിങ് വാഹനത്തിലിരുന്ന് കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്നതാണ് ദൃശ്യങ്ങളിലുള്ളത്. 500ന്റെ നോട്ട് കൈയിൽ വച്ചുകൊണ്ട് ഇത് മതിയാകില്ലെന്നാണ് വാദം. പിന്നാലെ ഒരു 500 രൂപ കൂടി നല്‍കുന്നു. ലോഡ് പിടിച്ചതിനുശേഷം പറഞ്ഞിട്ടു കാര്യമില്ലെന്ന ഉപദേശവുമുണ്ട്.

കാലടി സ്വദേശിയായ മണ്ണ് കടത്തുകേസ് പ്രതിയാണു ദൃശ്യങ്ങള്‍ പ്രചരിപ്പിച്ചത്. ഇയാള്‍തന്നെ കൈക്കൂലി നല്‍കുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളാണെന്നാണു വിവരം. സ്ഥിരം കുറ്റവാളികളുടെ വീടുകള്‍ കേന്ദ്രീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞ ദിവസം പൊലീസ് പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു. ഇയാളുടെ വീട്ടിലും പരിശോധന നടത്തിയതിനു പിന്നാലെയാണ് ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്തുവന്നത്.

ഗ്രേഡ് എസ്ഐ ബൈജുക്കുട്ടന്‍ കാലടി സ്റ്റേഷനിലായിരുന്ന സമയത്ത് നടന്ന സംഭവമാണെന്നാണു നിഗമനം. എങ്കിലും ഗുരുതരമായ വീഴ്ചയാണ് ഉണ്ടായതെന്നും സ്പെഷല്‍ ബ്രാഞ്ച് റിപ്പോര്‍ട്ട് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ എറണാകുളം റൂറല്‍ എസ്പി വിവേക് കുമാര്‍ പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടു. റിപ്പോര്‍ട്ട് എറണാകുളം റേഞ്ച് ഡിഐജിക്ക് കൈമാറും.

English Summary: Footage of Ayyambuzha SI Byjukuttan accepting a bribe is out