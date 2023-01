റഷ്യയ്ക്ക് യുക്രെയ്നോടുള്ള സമീപനമാണ് ചൈന ഇന്ത്യയോട് എടുക്കുന്നത്: രാഹുൽ

ന്യൂഡൽഹി∙ റഷ്യ യുക്രെയ്നുമേൽ എടുക്കുന്ന അതേ നയമാണ് ചൈന ഇന്ത്യയ്ക്കുമേൽ പ്രയോഗിക്കുന്നതെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി. ഇന്ത്യയുടെ അതിർത്തികൾ മാറ്റുക എന്നതാണു ചൈനയുടെ ഭീഷണി. ‘‘റഷ്യക്കാർ യുക്രെയ്നിൽ നടത്തിയ അധിനിവേശത്തിന് പറയുന്ന കാരണം പാശ്ചാത്യ ലോകവുമായി ശക്തമായ ബന്ധം യുക്രെയ്ന് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ലെന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്കു പാശ്ചാത്യലോകവുമായി ശക്തമായ ബന്ധമുണ്ടായാൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭൂമിശാസ്ത്രം മാറ്റും എന്നാണ് നിലപാട്’’ – തെന്നിന്ത്യൻ താരം കമൽ ഹാസനുമായുള്ള സംഭാഷണത്തിലാണ് രാഹുൽ ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്. ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണത്തിന്റെ വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്.

‘‘സമാന നിലപാടാണ് ഇന്ത്യയ്ക്കുമേൽ ചൈന വച്ചുപുലർത്തുന്നത്. എന്താണു ചെയ്യുന്നതെന്നു നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഭൂമിശാസ്ത്രം ഞങ്ങൾ മാറ്റും. ഞങ്ങൾ ലഡാക്കിൽ കയറും. അരുണാചലിൽ കയറും. അത്തരമൊരു സമീപനമാണ് ചൈന കെട്ടിപ്പൊക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു.

21ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ സുരക്ഷയെന്നതിനെ ആഗോള കാഴ്ചപ്പാടിൽ കാണണം. നമ്മുടെ സർക്കാർ അതു പൂർണമായി തെറ്റായി കണക്കാക്കിയെന്നു തോന്നുന്നു. മുൻപ് അതിർത്തിയിൽ മാത്രം പോരാടിയാൽ മതിയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും പോരാടണം. ഇതിന് അത്യാവശ്യമായി രാജ്യത്ത് ആഭ്യന്തര യോജിപ്പുണ്ടാകണം. അതിനൊപ്പം ഒത്തൊരുമയുണ്ടാകണം, ജനങ്ങൾ പരസ്പരം പോരാടരുത്. സമാധാനവും രാജ്യത്തിന് ലക്ഷ്യവും ഉണ്ടായിരിക്കണം.

യുദ്ധത്തിന് പോകാതിരിക്കുക എന്നതല്ല, നമ്മള്‍ ആക്രമിക്കപ്പെടാതെ സൂക്ഷിക്കുക എന്നതാണ്. ചൈനക്കാർ അതിർത്തിയിൽ അതിക്രമിച്ചു കടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ദുർബല സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയും ലക്ഷ്യമില്ലാത്ത രാജ്യത്തെ വെറുപ്പും വിദ്വേഷവും ഒക്കെയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകിടക്കുന്നു. കാരണം, അവർക്കറിയാം നമ്മൾ ആഭ്യന്തര കാര്യങ്ങളെ നേരിടാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണെന്ന്. ആഭ്യന്തര പ്രശ്നങ്ങളും രാജ്യത്തെ ഒത്തൊരുമയില്ലായ്മയും നേരിടാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് കയറിവന്ന് എന്തുവേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. അത് പ്രശ്നത്തിന്റെ ഒരു വശം മാത്രമാണ്.

അതിർത്തിയിൽ പല പ്രശ്നങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. അതെല്ലാം നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനുള്ളിൽ എന്ത് നടക്കുന്നോ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു കിടക്കുന്നു. ഇന്ത്യക്കാർ ഇന്ത്യക്കാരോടു പോരാടുമ്പോൾ, സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ പ്രവർത്തിക്കാതാകുമ്പോൾ, തൊഴിലില്ലായ്മ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഈ സാഹചര്യങ്ങളെ നമ്മുടെ എതിരാളി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നു’’ – രാഹുൽ പറഞ്ഞു.

