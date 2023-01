വട്ടം കറക്കിയ നവംബർ എട്ട്; രാഷ്ട്രപതി അറിഞ്ഞതും ടിവിയിൽനിന്ന്: ആശ്വാസവിധി

നോട്ട് നിരോധനം ദേശീയ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിൽ സൃഷ്ടിച്ച ആഘാതം ആറു വർഷം പിന്നിടുമ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെന്ന ആരോപണങ്ങള്‍ക്കിടയിലും നരേന്ദ്ര മോദി സര്‍ക്കാരിന് ആശ്വാസമായി സുപ്രീംകോടതി വിധി. നോട്ട് നിരോധിക്കാനുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ തീരുമാനം ശരിയാണെന്നാണ് സുപ്രീം കോടതി വിധിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിലെ അഞ്ചിൽ നാലു ജ‍ഡ്ജിമാരും തീരുമാനത്തെ അനുകൂലിച്ചു. സർക്കാർ മുന്നോട്ടുവച്ച ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിച്ചോയെന്നതു പ്രസക്തമല്ലെങ്കിലും മൂന്നു ലക്ഷ്യങ്ങളും ശരിയാണെന്നു ജസ്റ്റിസ് ബി.ആർ. ഗവായ് പറഞ്ഞു. ജസ്റ്റിസ് നാഗരത്‌ന മാത്രമാണ് വിയോജിച്ചത്. പാര്‍ലമെന്റിനെ വിശ്വാസത്തിലെടുത്ത്, നോട്ട് നിരോധനം നിയമനിര്‍മാണത്തിലൂടെയോ ഓര്‍ഡിനന്‍സിലൂടെയോ ആയിരുന്നു നടപ്പാക്കേണ്ടിയിരുന്നതെന്ന് അവർ വ്യക്തമാക്കി.

വട്ടം കറക്കിയ നവംബർ എട്ട്

∙ 2016 നവം. 8 | സമയം രാത്രി 8.00

500, 1000 രൂപ നോട്ട് നിരോധിച്ചു. പകരം പുതിയ 500, 2000 രൂപ ഇറക്കുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ പ്രഖ്യാപനം. കള്ളപ്പണവും കള്ളനോട്ടും തടയുക പ്രധാന ലക്ഷ്യം. ഓഹരിവിപണിയിലും ഇടിവുണ്ടായി.

∙ ആർബിഐ കണക്ക് ഇപ്രകാരം

നോട്ട് നിരോധന വേളയിൽ വിപണിയിലുണ്ടായിരുന്ന 1000, 500 രൂപാ നോട്ടുകളുടെ മൂല്യം: 15.44 ലക്ഷം കോടി രൂപ.

1000 രൂപയുടെ നോട്ട് – 6.858 ലക്ഷം കോടി രൂപ.

500 രൂപയുടെ നോട്ട് – 8.582 ലക്ഷം കോടി രൂപ.

∙ നോട്ട് റദ്ദാക്കൽ നടപ്പാക്കിയശേഷം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിൽ തിരികെ എത്തിയത് 15.31 ലക്ഷം കോടി രൂപ – വിപണിയിലുണ്ടായിരുന്നതിന്റെ 99.3%. പ്രഖ്യാപിത ലക്ഷ്യത്തിന്റെ പരാജയം വ്യക്തമാക്കുന്നു.

∙ തിരികെയെത്താതിരുന്നത് 10,720 കോടി രൂപ.

∙ 2016 ഡിസംബർ 30 വരെ ബാങ്കുകളിൽനിന്ന് നോട്ടുകൾ മാറ്റിയെടുക്കാമെന്ന് ആർബിഐ.

∙ ബാങ്കുകളിൽനിന്നുള്ള പിൻവലിക്കൽ

നവം. 10–13 – പ്രതിദിനം 10,000 രൂപ.

ഒരാഴ്ച – 20,000 രൂപ.

14 മുതൽ പരിധി 24,000 രൂപയാക്കി.

2017 ഫെബ്രു. 20– എസ്ബി അക്കൗണ്ടിൽനിന്ന് 50,000 രൂപ വരെ പിൻവലിക്കാൻ അനുവാദം

∙ എടിഎം പിൻവലിക്കൽ

2016 നവം. 14 വരെ പരിധി പ്രതിദിനം 2000 രൂപ ഡിസം. 31 വരെ ഇത് 2500 രൂപയാക്കി.

2017 ജനുവരി മുതൽ ഇത് 4500 രൂപയായി ഉയർത്തി. ജനുവരി 16 മുതൽ 10,000 രൂപ.

∙ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കാൻ ജൻധൻ അക്കൗണ്ട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മാർഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചതായി കണ്ടെത്തി. സംശയകരമായ ഇടപാടുകളെന്നു ബാങ്കുകൾ 2015–16ൽ വിലയിരുത്തിയത് – 1.06 ലക്ഷം എണ്ണം. 2016–17ൽ ഇത് 4.73 ലക്ഷമായി വർധിച്ചു.

∙ എടിഎമ്മുകളിൽനിന്ന് ഓരോ മാസവും പിൻവലിക്കപ്പെടുന്ന തുകയുടെ തോതിൽ വർധന. 2016 ഓഗസ്റ്റ് – 2.20 ലക്ഷം കോടി രൂപ, 2018 ഓഗസ്റ്റ് – 2.76 ലക്ഷം കോടി രൂപ.

∙ പുതിയ 500, 2000 നോട്ടുകൾ അച്ചടിക്കാൻ മാത്രം 2016–17ൽ റിസർവ് ബാങ്ക് ചെലവാക്കിയത് 7,965 കോടി രൂപ

∙ ലഭിച്ച നിരോധിത നോട്ടുകൾ നശിപ്പിക്കാൻ എത്ര പണം ചെലവായെന്നു വ്യക്തമാക്കാൻ റിസർവ് ബാങ്ക് തയാറായിട്ടില്ല. ഉപയോഗശൂന്യമായ നോട്ടുകൾ അരിഞ്ഞ് കട്ടകളാക്കി വിൽക്കുകയാണ് പ്രധാനരീതി, പ്ലൈവുഡ് നിർമാണത്തിനും ഉപയോഗിക്കുന്നു.

∙ നോട്ട് നിരോധനത്തിനുശേഷം നികുതിയടവിൽ മാറ്റമുണ്ടായെന്നാണ് സർക്കാരിന്റെ വാദം. മൊത്തം ആഭ്യന്തര ഉൽപാദനത്തിന്റെ 2 ശതമാനമായിരുന്നു വ്യക്തികളിൽനിന്നുള്ള ആദായ നികുതി വരുമാനം. ഇത് 2.3 ശതമാനമായി.

∙ നോട്ട് നിരോധനം ചെറുകിട വ്യാപാരം, റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ്, ഓട്ടമൊബീൽ, കാർഷിക മേഖലകളെ സാരമായി ബാധിച്ചു. പലയിടത്തും വലിയ തോതിൽ ചെറുകിട സംരംഭങ്ങൾ അടച്ചുപൂട്ടുന്ന സ്ഥിതിയുണ്ടായി.

∙ സഹകരണ ബാങ്കുകളുടെ പ്രവർത്തനവും പ്രതിസന്ധിയിലായി. നടപടി സുപ്രീം കോടതിയിൽ വരെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടു.

∙ രൂപയുടെ മൂല്യത്തിലുണ്ടായ ഇടിവ് തുടരുന്നു.

കുറഞ്ഞോ കള്ളനോട്ടുകൾ?

കള്ളപ്പണവും കള്ളനോട്ടും കണ്ടെത്തുക, അഴിമതി തടയുക, തീവ്രവാദികൾക്കു സഹായം ലഭിക്കുന്നതു തടയുക എന്നിവയായിരുന്നു നോട്ട് റദ്ദാക്കലിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആദ്യം അവകാശപ്പെട്ട ലക്ഷ്യങ്ങൾ. പിന്നീടാണ് കറൻസി രഹിത ഡിജിറ്റൽ സംവിധാനമെന്ന ലക്ഷ്യം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്. 99% നോട്ടുകളും തിരിച്ചെത്തിയ സാഹചര്യത്തിൽ കള്ളപ്പണത്തിന്റെ നേരിയ ഒരംശം മാത്രമേ ഒഴിവാക്കാനായുള്ളൂ എന്നാണ് ആക്ഷേപം. കള്ളനോട്ടുകൾ കുറഞ്ഞതുമില്ല. നോട്ട് റദ്ദാക്കലിനു മുൻപു പ്രചാരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന പണത്തിന്റെ 11% കുറവാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത്. മൊത്തം ആഭ്യന്തര ഉൽപാദനമാകട്ടെ 5.7 ശതമാനമായി കൂപ്പുകുത്താൻ ആറു മാസമേ വേണ്ടിവന്നുള്ളൂ. അതേസമയം, നോട്ട് റദ്ദാക്കൽ രാഷ്ട്രീയമായി വിജയമാണെന്നു ബിജെപി അവകാശപ്പെടുന്നു.

ആറു വർഷം; ഉപയോഗം ഉയരത്തിൽ

കള്ളപ്പണം ഇല്ലാതാക്കുക, ഡിജിറ്റൽ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക, വ്യാജനോട്ട് തടയുക തുടങ്ങിയ ലക്ഷ്യങ്ങളോടെ നോട്ട്നിരോധനം നടപ്പിലാക്കിയിട്ട് ആറു വർഷം കഴിയുമ്പോഴും, ഉപയോഗത്തിലുള്ള നോട്ടിന്റെ എണ്ണത്തിൽ വൻ വർധന. ഒക്ടോബർ 21ലെ റിസർവ് ബാങ്ക് കണക്ക് അനുസരിച്ച് 30.88 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ നോട്ടുകളാണു വിനിമയത്തിലുള്ളത്. ഇതു സർവകാല റെക്കോർഡ് ആണ്. നോട്ട് നിരോധന സമയത്ത് ആളുകളുടെ കൈവശമുള്ള കറൻസിയെക്കാൾ 71.84% കൂടുതലാണിത്. അന്ന് വിനിമയത്തിലുണ്ടായിരുന്നത് 17.7 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ കറൻസിയാണ്.

2016 നവംബർ 8 രാത്രിയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി 500, 1000 രൂപയുടെ നോട്ടുകൾ നിരോധിച്ചുകൊണ്ട് രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്തത്. 15.41 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ കറൻസികൾ അന്ന് അസാധുവാക്കി. എന്നാൽ, ആർബിഐയുടെ കണക്ക് അനുസരിച്ച് 15.31 ലക്ഷം കോടിയുടെ നോട്ടുകളും തിരിച്ചുവന്നു; 99 ശതമാനത്തിലേറെ. നോട്ട് നിരോധനത്തിലൂടെ മാത്രം എത്ര കള്ളപ്പണം പിടിച്ചു എന്നതിൽ വ്യക്തതയില്ല. നോട്ട് നിരോധനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള മാർഗങ്ങളിലൂടെ 1.3 ലക്ഷം കോടിയുടെ കള്ളപ്പണം പിടിച്ചുവെന്നാണ് 2019ൽ ധനമന്ത്രി പീയുഷ് ഗോയൽ പാർലമെന്റിൽ പറഞ്ഞത്.

ഡിജിറ്റൽ ഇടപാടും കൂടി

കറൻസി ഉപയോഗം കുതിക്കുന്നതിനൊപ്പം ഡിജിറ്റൽ ഇടപാടുകളിലും വൻ വർധനയുണ്ട്. യൂണിഫൈഡ് പേയ്മെന്റ് ഇന്റർഫെയ്സ് (യുപിഐ) വഴിയുള്ള ഇടപാടുകൾ ഒക്ടോബറിൽ സർവകാല റെക്കോർഡ് ആയ 12.11 ലക്ഷം കോടി രൂപയിലെത്തി.

കള്ളനോട്ടിലും വർധന

കള്ളനോട്ട് വ്യാപനത്തിലും വർധനയുണ്ടായി. ഇക്കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷം 500 രൂപയുടെ വ്യാജനോട്ടിൽ 101.93% വർധനയുണ്ടായെന്ന് ആർബിഐയുടെ വാർഷിക റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. 2000 രൂപയുടെ വ്യാജനോട്ട് 54% കൂടി. പത്ത് രൂപ നോട്ടിന്റെ 16.45%, 20ന്റെ 16.48 %, 200ന്റെ 11.7 % എന്നിങ്ങനെ വ്യാജന്മാർ കൂടി. അതേസമയം 50, 100 നോട്ടുകളുടെ വ്യാജന്മാർ യഥാക്രമം 28.65%, 16.71% എന്നിങ്ങനെ കുറഞ്ഞു. നോട്ട് നിരോധനം നടപ്പാക്കിയ 2016 ൽ 6.32 ലക്ഷം കള്ളനോട്ടുകൾ പിടിച്ചിരുന്നു. തുടർന്നുള്ള നാലു വർഷങ്ങളിലായി പിടിച്ചെടുത്തത് 18.87 ലക്ഷം കള്ളനോട്ടുകളാണ്.

രാഷ്ട്രപതി അറിഞ്ഞത് ടിവിയിൽനിന്ന്...!

2016 നവംബർ എട്ടിന് 500, 1000 രൂപ നോട്ടുകൾ റദ്ദാക്കുന്ന കാര്യം രാഷ്ട്രപതി പ്രണബ് മുഖർജി അറിഞ്ഞത്, നമ്മളെല്ലാം അറിഞ്ഞതു പോലെതന്നെ – രാത്രി എട്ടിന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ടെലിവിഷനിൽ ആ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയപ്പോൾ! നോട്ടുനിരോധനക്കാര്യം പ്രധാനമന്ത്രി രാഷ്ട്രപതിയുമായി മുൻകൂർ ചർച്ച ചെയ്യുകയോ ഉപദേശം തേടുകയോ ചെയ്തില്ല. 2021ൽ പുറത്തുവന്ന, രാഷ്ട്രപതികാലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രണബ് മുഖർജിയുടെ ‘ദ് പ്രസിഡൻഷ്യൽ ഇയേഴ്സ്’ എന്ന പുസ്തകത്തിലാണ് ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്.

എന്നാൽ, പ്രധാനമന്ത്രി അങ്ങനെ ചെയ്തതിൽ പരിഭവമുള്ളതായോ അപാകതയുള്ളതായോ പ്രണബ് ആത്മകഥയിൽ പറയുന്നില്ല. ‘നോട്ടുനിരോധനം മുൻകൂർ വെളിപ്പെടുത്താൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ലെന്നാണു ഞാൻ കരുതുന്നത്. അത്തരം തീരുമാനങ്ങൾ ഫലം കാണണമെങ്കിൽ അപ്രതീക്ഷിതവും ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തുന്നതുമാകേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ പ്രധാനമന്ത്രി അക്കാര്യം എന്നോടു ചർച്ച ചെയ്യാതിരുന്നത് എന്നെ അദ്ഭുതപ്പെടുത്തിയില്ല. മാത്രമല്ല, നാടകീയമായ രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹജസ്വഭാവത്തിനു യോജിക്കുന്നതുമായിരുന്നു ആ പ്രഖ്യാപനം’ – പ്രണബ് എഴുതുന്നു.

ടെലിവിഷൻ പ്രഖ്യാപനത്തിനു ശേഷം മോദി രാഷ്ട്രപതി ഭവനിലെത്തി പ്രണബ് മുഖർജിയെ കണ്ട് തന്റെ തീരുമാനം വിശദീകരിക്കുകയായിരുന്നു.

