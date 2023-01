നോട്ടുനിരോധനത്തിന് അനുകൂല വിധി; രാഹുൽ ഗാന്ധി മാപ്പുപറയണം: ബിജെപി

ന്യൂഡൽഹി∙ നോട്ടുനിരോധനത്തിനെതിരെ പ്രചാരണം നടത്തിയ രാഹുൽ ഗാന്ധി മാപ്പു പറയണമെന്ന് ബിജെപി നേതാവ് രവിശങ്കർ പ്രസാദ്. നോട്ടുനിരോധനത്തെ ശരിവച്ച് സുപ്രീം കോടതി വിധി വന്നതോടെയാണ് രാഹുൽ മാപ്പുപറയണമെന്ന ആവശ്യവുമായി ബിജെപി രംഗത്തെത്തിയത്.

‘‘ദേശീയ താൽപര്യം മുൻനിർത്തിയാണ് ചരിത്രപരമായ തീരുമാനമെടുത്തത്. ദേശതാൽപര്യത്തിനുവേണ്ടിയെടുത്ത തീരുമാനം സാധുവായിരുന്നുവെന്ന് സുപ്രീം കോടതി വിധിച്ചു. അതുകൊണ്ട് നോട്ടുനിരോധനത്തിനെതിരെ പ്രചാരണം നടത്തിയ രാഹുൽ ഗാന്ധി മാപ്പു പറയാൻ തയാറാകണമെന്ന് രവി ശങ്കർ പ്രസാദ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഭിന്ന വിധി ഉയർത്തിക്കാട്ടി കേന്ദ്രത്തിനെതിരെ പ്രതികരിച്ച പി.ചിദംബരത്തിനെതിരെയും രവിശങ്കർ പ്രസാദ് ആഞ്ഞടിച്ചു. ഭൂരിപക്ഷ വിധിയെ അവർ അവഗണിക്കുകയാണ്. ദുരുദ്ദേശപരമായ പ്രസ്താവനകൾ പുറപ്പെടുവിക്കുകയാണ്. ആഗോളതലത്തിൽ തന്നെ ഓൺലൈൻ പണമിടപാടിനു മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് ഇന്ത്യയാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒക്ടോബറിൽ 12 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ 730 കോടി ഡിജിറ്റൽ ഇടപാടുകളാണ് നടന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.



നരേന്ദ്ര മോദി സർക്കാരിന്റെ നോട്ടുനിരോധനം ശരിവച്ച് സുപ്രീംകോടതി വധിച്ചിരുന്നു. അഞ്ചംഗ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിലെ 4 ജഡ്ജിമാർ തീരുമാനത്തെ അനുകൂലിച്ചപ്പോൾ ഒരാൾ മാത്രം വിയോജിപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചു. നോട്ടുനിരോധനം ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന 58 ഹർജികളിലാണു സുപ്രീംകോടതി നിർണായക വിധി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഹർജികൾ കോടതി തള്ളി.

‌നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിച്ചില്ലെന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടി നോട്ടുനിരോധനം റദ്ദാക്കാനാവില്ലെന്നാണു ഭൂരിപക്ഷ വിധി. ജസ്റ്റിസ് ബി.ആർ.ഗവായ് ആണ് ആദ്യം വിധി പറഞ്ഞത്. സർക്കാർ മുന്നോട്ടുവച്ച ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിച്ചോ ഇല്ലയോ എന്നതു പ്രസക്തമല്ല. നോട്ടുനിരോധനത്തിന്റെ 3 ലക്ഷ്യങ്ങളും ശരിയാണ്. അനുബന്ധ നടപടികൾക്കായി 52 ദിവസം നൽകിയത് അസ്വീകാര്യമെന്നു പറയാനാവില്ലെന്നും ജസ്റ്റിസ് ഗവായ് പറഞ്ഞു. മറ്റു മൂന്നു പേരും ഈ വിധിയോടു യോജിച്ചു.

ഗവായിയോടു വിയോജിച്ചാണ് ജസ്റ്റിസ് നാഗരത്ന വിധി പറഞ്ഞത്. നോട്ടുനിരോധനം നടപ്പാക്കേണ്ടിയിരുന്നത് നിയമനിർമാണത്തിലൂടെ ആയിരുന്നെന്നും സർക്കാർ വിജ്ഞാപനത്തിലൂടെ ആയിരുന്നില്ലെന്നും നാഗരത്ന വ്യക്തമാക്കി.

