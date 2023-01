ഡമാസ്കസ് വിമാനത്താവളത്തിൽ മിസൈലാക്രമണം; നാലുപേർ മരിച്ചു, പ്രവർത്തനം നിലച്ചു

ഡമാസ്കസ്∙ സിറിയൻ തലസ്ഥാനമായ ഡമാസ്കസിലെ വിമാനത്താവളത്തിനുനേരെ മിസൈലാക്രമണം. രണ്ട് സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരും രണ്ട് നാട്ടുകാരും കൊല്ലപ്പെട്ടു. വിമാനത്താവളത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം തകർന്നു. പ്രവർത്തനം നിലച്ച അവസ്ഥയാണ്.

ആക്രമണത്തിന് പിന്നിൽ ഇസ്രയേലെന്ന് സിറിയ ആരോപിച്ചു. ഏഴുമാസത്തിനിടെ രണ്ടാം തവണയാണ് വിമാനത്താവളത്തിൽ മിസൈൽ പതിക്കുന്നത്.

English Summary: Syria's Damascus Airport Out Of Service After Israeli Strikes.