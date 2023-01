എതിർത്ത്, സമ്മർദത്തിലാക്കി ഗവർണർ; മഞ്ഞുരുകിയത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വിളിയിൽ

തിരുവനന്തപുരം ∙ സജി ചെറിയാനെ മന്ത്രിസഭയിലേക്കു തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നതിനെ ശക്തമായി എതിർത്തശേഷമാണു ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ സത്യപ്രതിജ്ഞയ്ക്കു സമയം അനുവദിച്ചത്. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഗവർണറുമായി നടത്തിയ ഫോൺ സംഭാഷണത്തിലാണു മഞ്ഞുരുകിയത്. സർക്കാരിനെ ഒരിക്കല്‍കൂടി സമ്മർദത്തിലാക്കിയ ശേഷമാണു ഗവർണർ ഒത്തുതീർപ്പിലെത്തിയത് എന്നതും ശ്രദ്ധേയം.

സത്യപ്രതിജ്ഞയ്ക്ക് അനുമതി ലഭിച്ചെങ്കിലും സജി ചെറിയാനെതിരെയുള്ള നിയമ നടപടികൾ തുടരാനാണ് സാധ്യത. ഭരണഘടനയെ വിമർശിച്ച സജി ചെറിയാനെ വീണ്ടും മന്ത്രിയാക്കുന്നതിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷം കോടതിയെ സമീപിക്കാൻ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്. സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങ് പ്രതിപക്ഷം ബഹിഷ്കരിക്കും. ബുധനാഴ്ച വൈകിട്ട് 4ന് രാജ്ഭവനിലാണ് സത്യപ്രതിജ്ഞ. സജി ചെറിയാനെ തിരിച്ചെടുക്കാനുള്ള സാഹചര്യവും കാരണങ്ങളും സര്‍ക്കാര്‍ രേഖാമൂലം ഗവര്‍ണര്‍ക്കു നല്‍കും.

സജി ചെറിയാനെതിരെ കോടതിയിൽ കേസുള്ളതിനാൽ സത്യപ്രതിജ്ഞ നടത്തുന്നത് ഉചിതമാണോ എന്ന് ഗവർണർ മുഖ്യമന്ത്രിയോട് ആരാഞ്ഞു. സജി ചെറിയാനെ മന്ത്രിയാക്കുന്നതിൽ നിയമതടസ്സമില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു. പൊലീസ് റിപ്പോര്‍ട്ട് അനുകൂലമാണെന്നും വ്യക്തമായ നിയമോപദേശം ഇക്കാര്യത്തിൽ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഉറപ്പു നൽകിയതോടെ ഗവർണർ തീരുമാനം മാറ്റി. സർക്കാരിന് അത്ര ആത്മവിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ താൻ തടസ്സം നിൽക്കുന്നില്ലെന്നു ഗവർണർ നിലപാടെടുത്തു.

സജി ചെറിയാൻ.

സത്യപ്രതിജ്ഞയ്ക്കു സമയം അനുവദിക്കുന്ന കാര്യം ഔദ്യോഗികമായി സർക്കാരിനെ അറിയിക്കാനും ആവശ്യമായ മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ നടത്താനും രാജ്ഭവൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കു നിർദേശം നൽകി. ഭരണഘടനയെ വിമർശിച്ചതിനു സ്ഥാനമൊഴിയേണ്ടി വന്നത് അസാധാരണമാണെന്നാണു ഗവർണർ വിലയിരുത്തിയത്. ആ സാഹചര്യം നിലനിൽക്കെ, സജി ചെറിയാനെ എങ്ങനെ മന്ത്രിസ്ഥാനത്തേക്കു തിരിച്ചെടുക്കാനാകുമെന്നാണു ഗവർണർ ഉയർത്തിയ ചോദ്യം.

രാജ്‌‌ഭവൻ

മുതിർന്ന അഭിഭാഷകരുമായി ഗവർണർ ആശയവിനിമയം നടത്തി. അറ്റോർണി ജനറലുമായും സംസാരിച്ചു. സത്യപ്രതിജ്ഞയ്ക്ക് തടസ്സമില്ലെന്നായിരുന്നു ലഭിച്ച നിയമോപദേശം. കോടതി പരാമർശത്തെ തുടർന്നല്ല, ധാർമികത മുൻനിർത്തിയാണ് സജി ചെറിയാൻ രാജിവച്ചതെന്ന് അഭിഭാഷകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഗവർണറുടെ തീരുമാനത്തിനെതിരെ കോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്ന സൂചനയാണ് പ്രതിപക്ഷം നൽകുന്നത്. ഗവർണറും സർക്കാരും വീണ്ടും ഒത്തുകളിച്ചെന്ന ആരോപണവും അവർ ഉയർത്തുന്നു.

English Summary: Governor Arif Khan approves reinstating MLA Saji Cherian in Kerala Cabinet after express his dissent on issue