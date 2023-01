എച്ച്1–ബി പോലുള്ള വീസകൾക്ക് ഇനി ഉയർന്ന ഫീസ്; എൽ വീസകൾക്കും ബാധകം

മുംബൈ∙ എച്ച്1–ബി പോലുള്ള നോൺ എമിഗ്രന്റ് തൊഴിൽ വീസകൾക്ക് ഉയർന്ന ഫീസ് ഈടാക്കാൻ യുഎസ് ഭരണകൂടം. എൽ വീസകൾക്കും ഇതു ബാധകമാണ്. ഈ വീസകൾ യുഎസിലെ കമ്പനിയുടമയാണ് നൽകേണ്ടത്. കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളെ ജോലിക്ക് എടുക്കുന്നതിനുള്ള ചെലവ് വർധിക്കുകയാണ് ഈ നടപടിമൂലം സംഭവിക്കുക. ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് – ലിങ്ക്ഡ് ഗ്രീൻ കാർഡിനുള്ള (ഇബി–5) ആദ്യ അപേക്ഷയ്ക്ക് തന്നെ ഫീസ് 11,160 യുഎസ് ഡോളറാക്കി (9.22 ലക്ഷം രൂപ) വർധിപ്പിച്ചു. അതായത് 204 ശതമാനമാണ് വർധന.

യുഎസ് സമയം ചൊവ്വാഴ്ച വൈകിട്ടാണ് യുഎസ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ആൻഡ് ഇമിഗ്രേഷൻ സർവീസസ് (യുഎസ്‌സിഐഎസ്) പുതുക്കിയ ഫീസ് ഘടന പുറത്തുവിട്ടത്. അതേസമയം, പുതുക്കിയ നിരക്ക് ഉടനടി പ്രാബല്യത്തിൽവരില്ല. 60 ദിവസത്തെ പൊതുജനാഭിപ്രായം തേടി മറ്റ് നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ച് കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്കൊണ്ടു മാത്രമേ ഇവ പ്രാബല്യത്തിൽ വരൂ.

നിലവിൽ എച്ച്1–ബി വീസയ്ക്കായി ഇ–റജിസ്ട്രേഷന് അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ 10 യുഎസ് ഡോളർ മാത്രമായിരുന്നു ഫീസ്. എന്നാൽ ഇത് 2050 ശതമാനം വർധിപ്പിച്ച് 215 യുഎസ് ഡോളറാക്കി (17,000 രൂപ). ഇതേ വീസയുടെ രണ്ടാം ഘട്ട അപേക്ഷാഫോമിനൊപ്പം നൽകേണ്ട ഫീസ് 780 യുഎസ് ഡോളറാണ് (64,500 രൂപ). നേരത്തേ ഇത് 460 യുഎസ് ‍ഡോളർ ആയിരുന്നു.

English Summary: Biden administration proposes higher US visa fees, steep hikes for H-1B and EB-5 applications