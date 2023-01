ഭോപാൽ∙ ബിജെപി ഭരിക്കുന്ന മധ്യപ്രദേശിലെ സാഗറില്‍ മുന്‍ ബിജെപി നേതാവ് മിശ്രി ചന്ദിന്‍റെ നിയമവിരുദ്ധമായി പണിത ഹോട്ടല്‍ ജില്ലാ ഭരണകൂടം പൊളിച്ചുമാറ്റി. മിശ്രിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കാറിടിച്ച് യുവാവ് മരിച്ചതിനെത്തുടര്‍ന്ന് ഹോട്ടലിനെതിരെയും പ്രതിഷേധം ഉയര്‍ന്നിരുന്നു. മിശ്രി ചന്ദ് ഗുപ്ത അടക്കം എട്ടുപേര്‍ക്കെതിരെ പൊലീസ് കേസെടുത്തിരുന്നു.

60 ഡൈനാമിറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പ്രത്യേക ടീമാണ് ചൊവ്വാഴ്ച വൈകിട്ട് ഹോട്ടൽ തകർത്തത്. നിമിഷനേരം കൊണ്ട് കെട്ടിടം തകർന്നു വീണു. മുതിർന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു ദൗത്യം.

ഡിസംബർ 22നാണ് ജഗ്ദീഷ് യാദവ് എന്ന യുവാവ് മിശ്രി ചന്ദിന്‍റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കാറിടിച്ചു മരിച്ചത്. സംഭവത്തിൽ എട്ടു പേർക്കെതിരെ കേസെടുത്തെങ്കിലും അഞ്ചു പേരെ മാത്രമാണ് അറസ്റ്റു ചെയ്തത്. മിശ്രി ചന്ദ് ഗുപ്ത ഇപ്പോഴും ഒളിവിലാണ്.

