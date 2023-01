ടോക്കിയോ∙ നഗരങ്ങളിൽ നിന്ന് ജനങ്ങളെ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്ത് ജപ്പാൻ. കുടുംബവുമായി ഗ്രാമീണ ജീവിതത്തിലേക്ക് മാറാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക പദ്ധതിയിലൂടെയാണ് നീക്കം. ഗ്രാമത്തിലേക്ക് മാറുന്ന ഒരു കുട്ടിയുടെ കുടുംബത്തിന് പത്തുലക്ഷം യെൻ നൽകും. രണ്ടു കുട്ടികളുള്ള കുടുംബം ഗ്രാമത്തിലേക്ക് മാറിയാൽ 30 ലക്ഷം യെൻ ലഭിക്കും.

2019ൽ ആരംഭിച്ച പദ്ധതിക്ക് കീഴിൽ 2027-ഓടെ 10,000 പേർ തലസ്ഥാനമായ ടോക്കിയോയിൽ നിന്ന് ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് മാറുമെന്നാണ് സർക്കാർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം 1,184 കുടുംബങ്ങള്‍ ഗ്രാമത്തിലെത്തി. 2020-ൽ 290 ഉം 2019-ൽ 71 ഉം കുടുംബങ്ങൾ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി.



സെൻട്രൽ ടോക്കിയോ മെട്രോപൊളിറ്റൻ ഏരിയയിൽ അഞ്ച് വർഷമായി താമസിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങൾക്കാണ് പദ്ധതിക്ക് അർഹതയുള്ളത്. കുടുംബങ്ങൾ ഗ്രാമപ്രദേശത്ത് ബിസിനസ് ആരംഭിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അധിക പിന്തുണയും നൽകും. ധനസഹായം വാങ്ങി ഗ്രാമങ്ങളിൽ ജീവിതം തുടങ്ങുന്നവർ അവിടെ പുതിയ വീടുകളിൽ കുറഞ്ഞത് അഞ്ച് വർഷമെങ്കിലും താമസിക്കണം. കൂടാതെ വീട്ടിലെ ഒരു അംഗത്തിന് ജോലിയുണ്ടായിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ ബിസിനസ് തുറക്കാൻ പദ്ധതിയിടണം. അഞ്ച് വർഷം തികയുന്നതിന് മുൻപ് തിരികെ പോകുന്നവർ പണം തിരികെ നൽകണം.

മെച്ചപ്പെട്ട അവസരങ്ങൾക്കായി യുവാക്കൾ കൂടുതലായി നഗരത്തിലേക്ക് ചേക്കേറുന്നതിനാൽ, ജപ്പാനിലെ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ ജനസംഖ്യ കുറയുകയാണ്. മാത്രമല്ല, ജപ്പാനിലെ ജനസംഖ്യയിലും ജനനനിരക്കിലും ഇടിവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്.

English Summary: Japan Is Paying Families 1 Million Yen Per Child To Move Out Of Tokyo