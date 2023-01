തിരുവനന്തപുരം∙ സ്കൂള്‍ ബസുകള്‍ ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് രക്ഷിതാക്കള്‍ക്കായി മോട്ടര്‍ വാഹന വകുപ്പ് തയാറാക്കിയ മൊബൈല്‍ ആപ് ‘വിദ്യ വാഹന്‍’ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ സ്വിച്ച്ഓണ്‍ ചെയ്തു. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ചേമ്പറിൽ വച്ചുനടന്ന ചടങ്ങിൽ, ഗതാഗത മന്ത്രി ആന്‍റണി രാജു, ട്രാന്‍സ്പോര്‍ട്ട് കമ്മിഷണര്‍ എസ്.ശ്രീജിത്ത്, അഡിഷനല്‍ ട്രാന്‍സ്പോര്‍ട്ട് കമ്മിഷണര്‍ പി.എസ്.പ്രമോജ് ശങ്കര്‍ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.



‘വിദ്യ വാഹന്‍’ ആപ് ഉപയോഗിച്ച് രക്ഷിതാക്കള്‍ക്ക് കുട്ടികളുടെ സ്കൂള്‍ ബസ് ട്രാക്ക് ചെയ്യാം. സ്കൂള്‍ ബസിന്‍റെ തത്സമയ ലൊക്കേഷന്‍, വേഗത, മറ്റു അലര്‍ട്ടുകള്‍ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്‍ ആപ് വഴി ലഭ്യമാകും. അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളില്‍ ആപ്പില്‍ നിന്ന് ഡ്രൈവറെയോ സഹായിയെയോ നേരിട്ട് വിളിക്കാം.

മോട്ടര്‍ വാഹന വകുപ്പിന്റെ നിലവിലുള്ള ‘സുരക്ഷാ മിത്ര’ പ്ലാറ്റ്ഫോം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ് ആപ്. പൂര്‍ണമായും സൗജന്യമായാണ് ഇത് നല്‍കുന്നത്. ആപ് ഉപയോഗിക്കാന്‍ മൊബൈല്‍ നമ്പര്‍ റജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാൻ രക്ഷിതാക്കള്‍ സ്കൂള്‍ അധികൃതരുമായി ബന്ധപ്പെടണം. സംശയനിവാരണത്തിന് 18005997099 എന്ന ടോള്‍ ഫ്രീ നമ്പര്‍ പ്രയോജനപ്പെടുത്താം.

