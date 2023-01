തിരുവനന്തപുരം∙ ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധ പ്രസംഗത്തെ തുടർന്ന് 6 മാസം മുൻപു രാജിവച്ച സജി ചെറിയാന്‍ വീണ്ടും മന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തത്, അതേ ഭരണഘടനയോട് കൂറും വിശ്വസ്തതയും പുലര്‍ത്തുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച്. രാജ്ഭവനിൽ വച്ചു നടന്ന ചടങ്ങിൽ ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാനാണ് സത്യവാചകം ചൊല്ലിക്കൊടുത്തത്.



‘‘സജി ചെറിയാൻ എന്ന ഞാൻ, നിയമം വഴി സ്ഥാപിതമായ ഭാരതത്തിന്റെ ഭരണഘടനയോട് നിര്‍വ്യാജമായ വിശ്വസ്തതയും കൂറും പുലർത്തുമെന്നും, ഞാൻ ഭാരതത്തിന്റെ പരമാധികാരവും അഖണ്ഡതയും നിലനിർത്തുമെന്നും, ഞാൻ കേരള സംസ്ഥാനത്തിൽ മന്ത്രി എന്ന നിലയിലുള്ള എന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ വിശ്വസ്തതയോടും മനഃസാക്ഷികൊണ്ടും നിർവഹിക്കുമെന്നും, ഭരണഘടനയും നിയമവും അനുസരിച്ച് ഭീതിയോ പക്ഷപാതമോ അനീതിയോ വിദ്വേഷമോ കൂടാതെ എല്ലാ തലത്തിലുള്ള ജനങ്ങൾക്കും നീതി ചെയ്യുമെന്ന് സഗൗരവം പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നു’’– എന്നു ചൊല്ലിയാണ് സജി ചെറിയാൻ വീണ്ടും മന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തത്.

എൽഡിഎഫ് ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞ വാഗ്ദാനങ്ങൾ സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് സത്യപ്രതിജ്ഞയ്ക്കു ശേഷം സജി ചെറിയാൻ പ്രതികരിച്ചു. ‘‘നേരത്തേ കൈകാര്യം ചെയ്ത വകുപ്പുകൾ ലഭിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. രാഷ്ട്രീയമായ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളേ ഗവർണറുമായുള്ളൂ. ഗവർണറും സർക്കാരും ഒന്നാണ്. ഗവർണറാണ് സർക്കാരിന്റെ തലവൻ. അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടായാൽ ചർച്ച ചെയ്തു പരിഹരിക്കും’’– അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ, മറ്റു മന്ത്രിമാർ, സ്പീക്കർ, എൽഡിഎഫ് നേതാക്കൾ, സജി ചെറിയാന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു. അതേസമയം, യുഡിഎഫ് ചടങ്ങ് ബഹിഷ്കരിച്ചു. പ്രതിഷേധ സൂചകമായി പ്രതിപക്ഷം കരിദിനം ആചരിച്ചു. പത്തനംതിട്ട മല്ലപ്പള്ളിയിലെ പാർട്ടി പരിപാടിയിൽ ഭരണഘടനയ്ക്കെതിരെ വിമർശനം നടത്തിയതിനാണ് സജി ചെറിയാന് രാജിവയ്ക്കേണ്ടിവന്നത്. പൊലീസ് റിപ്പോർട്ടും നിയമോപദേശവും അനുകൂലമായതിനെ തുടർന്ന് 182 ദിവസത്തിനുശേഷമാണ് മന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്നത്.

