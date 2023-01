8–ാമത്തെ എംഎൽഎയും പോയി; ഭീതിവിതച്ച് ‘ബൈക്ക് ഗ്യാങും’; ത്രിപുരയിൽ ഇടത്–കോൺഗ്രസ്?

2018–ലായിരുന്നു ത്രിപുരയിലെ കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. 25 കൊല്ലത്തെ ഇടതുഭരണം അവസാനിപ്പിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച നരേന്ദ്ര മോദി–അമിത് ഷാ സഖ്യം ത്രിപുരയെ ഇളക്കി മറിക്കുന്നു. തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ആറു മാസം മുമ്പ് മുഖ്യമന്ത്രി മണിക് സർക്കാർ ഒരു പ്രഖ്യാപനം നടത്തി- സംസ്ഥാനത്തെ സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളവും പെൻഷനും വര്‍ധിപ്പിക്കുന്നു. അതുവരെ 1980–കളുടെ മാതൃകയിൽ നാലാം ശമ്പള കമ്മിഷന്‍ ശുപാർശകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു ത്രിപുരയിലെ ശമ്പളം. എന്നാൽ ഏഴാം ശമ്പള കമ്മിഷൻ ശുപാർശകൾക്കനുസരിച്ച് ശമ്പള വർധനവ് ഉണ്ടാകുമെന്ന ബിജെപി വാഗ്ദാനം വൻ മാറ്റമാണുണ്ടാക്കിയത്. ഇതിനെ നേരിടാനായിരുന്നു മണിക് സർക്കാർ ഒമ്പതു വർഷത്തിനിടയിൽ ആദ്യമായി ശമ്പള വർധന പ്രഖ്യാപിച്ചത്. പക്ഷേ കാര്യമുണ്ടായില്ല, കാൽ നൂറ്റാണ്ടു നീണ്ട ഇടതു സർക്കാരിനെ ജനം കൈവിട്ടു. ബിജെപി സഖ്യം അധികാരത്തിലെത്തി. ത്രിപുര അടുത്ത തിര‍ഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടാനൊരുങ്ങുകയാണ്. സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായി ഡിഎ, ഡിആർ വർധന പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് ബിജെപി സർക്കാർ. ഈ ഒന്നര ലക്ഷം സര്‍ക്കാർ ജീവനക്കാരും മുക്കാൽ ലക്ഷം പെൻഷൻകാരും ബിജെപിയെ രക്ഷിക്കുമോ? അതോ മണിക് സർക്കാരിന്റെ അവസ്ഥയാകുമോ മണിക് സാഹ സർക്കാരിന്? ഇടതു–കോൺഗ്രസ് സഖ്യം രൂപപ്പെടുകയും അട്ടിമറി നടക്കുകയും ചെയ്യുമോ? അതോ പരീക്ഷണം പാളുമോ? പരിശോധിക്കാം



ബിജെപിയിൽ നിന്ന് രാജിവച്ച എംഎൽഎ ദിപചന്ദ്ര ഹൃങ്ഖാവൽ അഗർത്തലയിൽ നടന്ന സമ്മേളനത്തിൽ കോൺഗ്രസിൽ ചേരുന്നു (ചിത്രം: Twitter/@PinakiDas1975)

∙ ബിജെപി വിടുന്ന എംഎൽഎമാർ

രാജ്യത്തെ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ബിജെപിയിലേക്കാണ് ഇതര പാർട്ടികളിൽ നിന്നുള്ള എംഎൽഎമാരുടേയും മറ്റും ഒഴുക്കെങ്കിൽ ത്രിപുരയിൽ നേരേ തിരിച്ചാണെന്നാണ് ഇപ്പോഴുള്ള പറച്ചിൽ. ഇക്കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഭരണസഖ്യം വിട്ട എംഎൽഎമാരുടെ എണ്ണം എട്ട്. ഇതിൽ ബിജെപിയിൽ നിന്നു കൊഴിഞ്ഞ അഞ്ചു പേരിൽ മൂന്നു പേരും ചേർന്നത് കോൺഗ്രസിൽ. ഒരാൾ ത്രിപുരയിലെ രാജകുടുംബാംഗവുമായ പ്രദ്യോത് കിഷോർ മാണിക്യ ദേബ്‍ബർമ നേതൃത്വം നൽകുന്ന തിപ്ര മോത (ദി ഇൻഡിജീനസ് പ്രോഗ്രസീവ് റീജിയണൽ അലയൻസ്) എന്ന ഗോത്രവർഗ പാർട്ടിയിൽ. ബിജെപിയുടെ സഖ്യകക്ഷിയായ ദി ഇൻഡിജീനസ് പീപ്പിൾസ് ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ത്രിപുര (ഐപിഎഫ്റ്റി)യിലെ മൂന്ന് എംഎൽഎമാർ പാർട്ടി വിട്ട് ചേർന്നതും തിപ്രയിൽ. 2018–ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപി–36, ഐപിഎഫ്റ്റി –എട്ട്, സിപിഎം – 16 എന്നിങ്ങനെയായിരുന്നു സീറ്റ്നില. എന്നാൽ, ബിജെപിയും ഇടതുപക്ഷവും തമ്മിലുള്ള വോട്ട് വ്യത്യാസം വെറും 1.37 ശതമാനമായിരുന്നു

ഇക്കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് മുതിർന്ന േനതാവ് ദിപചന്ദ്ര ഹൃങ്ഖാവൽ എംഎല്‍എ സ്ഥാനവും രാജിവച്ച് കോൺഗ്രസിൽ ചേർന്നത്. കോൺഗ്രസിന്റെ ത്രിപുര പ്രസിഡന്റായിരുന്ന ഹൃങ്ഖാവൽ 2018ലെ നിയമസഭാ തിര‌ഞ്ഞെടുപ്പിന് തൊട്ടുമുമ്പാണ് ബിജെപിയിലേക്ക് ചാടിയത്. ഈ വർഷമാദ്യം ബിജെപിയിൽ നിന്ന് രാജിവച്ച് കോൺഗ്രസിൽ ചേർന്നയാളാണ് ആശിഷ് കുമാർ സാഹ. സുദീപ് റോയ് ബർമൻ എന്ന മറ്റൊരു മുതിർന്ന നേതാവും ഈ ഫെബ്രുവരിയിൽ രാജി വച്ച് കോൺഗ്രസിൽ ചേർന്നിരുന്നു. ആശിഷ് കുമാർ‌ സാഹ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മുഖ്യമന്ത്രി മാണിക് സാഹയോട് പരാജയപ്പെട്ടപ്പോൾ സുദീപ് റോയ് ബർമൻ വിജയം പിടിച്ചെടുത്തു. സംസ്ഥാനത്തെ കോൺഗ്രസിന്റെ ഏക എംഎൽഎയാണ് അദ്ദേഹം. ഇടതു മുന്നണിയിൽ നിന്ന് ത്രിപുര പിടിച്ചെടുത്തു ശേഷം മുഖ്യമന്ത്രിയായ ബിപ്ലവ് കുമാർ ദേബിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിരന്തരം വിമർശിച്ചിരുന്നവരായിരുന്നു റോയി ബർമനും ഹൃങ്ഖാവലും.

മറ്റൊരു എംഎൽഎയായിരുന്ന ആശിഷ് ദാസിനെ നേരത്തെ അയോഗ്യനാക്കിയിരുന്നു. ദാസ് പിന്നാലെ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിൽ ചേർന്നിരുന്നെങ്കിലും വൈകാതെ പാർട്ടി വിട്ടു. പിന്നീട് കേന്ദ്രമന്ത്രി രാംദാസ് അതാവലയുടെ റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ (എ) ചേർന്നെങ്കിലും ഇപ്പോൾ സജീവ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ കാര്യമായി ഇല്ല. മറ്റൊരു എംഎൽഎയായിരുന്ന ബർബോ മോഹൻ ത്രിപുര ബിജെപിയില്‍ നിന്ന് രാജിവച്ച് തിപ്രയിൽ ചേര്‍ന്നു. ഐപിഎഫ്റ്റിയുടെ ധനഞ്ജോയ് ത്രിപുര, ബ്രിഷകേതു ദേബബർമ, മേവാർ കുമാർ ജമാതിയ എന്നീ മൂന്ന് എംഎൽഎമാരും രാജിവച്ചവരിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇവരിൽ ബ്രിഷേകേതുവിന്റെ ഒഴികെയുള്ള രാജികൾ സ്പീക്കർ സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ നടപടിക്രമങ്ങളിലെ പാളിച്ചകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അദ്ദേഹത്തെ അയോഗ്യനാക്കുകയായിരുന്നു. ഐപിഎഫ്റ്റി വിട്ട ഈ മൂന്ന് പേരും തിപ്ര മോതയിൽ ചേർന്നു.

ബിജെപിയിൽ നിന്ന് രാജിവച്ച എംഎൽഎമാരായ സുദീപ് റോയി ബർമൻ, ആശിഷ് സാഹ എന്നിവർ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഫെബ്രുവരിയിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിക്കുമൊപ്പം. കെ.സി വേണുഗോപാൽ, ത്രിപുര ചുമതലയുള്ള ഡോ. അജോയ് കുമാർ എന്നിവർ സമീപം (ഫോട്ടോ– ANI)

എന്നാൽ ഹൃങ്ഖാവലിന്റെ രാജിയെക്കുറിച്ച് ബിജെപി വക്താവ് സുബ്രത ചക്രബർത്തി അവകാശപ്പെട്ടത് കുറെക്കാലമായി അദ്ദേഹം അസുഖബാധിതനാണ് എന്നും അതിനാൽ തന്റെ ഔദ്യോഗിക ചുമതലകൾ നിർവഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നുമാണ്. എന്നാല്‍ വമ്പൻ റാലി നടത്തിയാണ് ഹൃങ്ഖാവലിനെ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയിലേക്ക് തിരികെ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ബിജെപി നേതാവ് രാജ്കുമാർ സർക്കാർ, തൃണമൂൽ കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ രാകേഷ് ദാസ് എന്നിവരും കോൺഗ്രസിൽ ചേർന്നിരുന്നു.

അതേ സമയം, എട്ട് എംഎൽഎമാർ പാർട്ടി വിട്ടത് മാത്രമല്ല, പലരും ഇനിയും പാർട്ടി വിട്ടേക്കുമെന്ന സൂചനയും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഈ വർഷം ജൂണിൽ നടന്ന നാല് നിയമസഭാ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ മൂന്നിലും ബിജെപി വിജയിച്ചിരുന്നു. എന്നിട്ടും എംഎൽഎമാർ പാർട്ടി വിടുന്നു എന്നതാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകരെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നത്. അതേ സമയം, പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ മുന്നിൽ നിര്‍ത്തി തന്നെയാകും ത്രിപുരയിലെ പാർട്ടി വോട്ടു തേടുക. ‍ഡിസംബർ 18–ന് മോദി ത്രിപുരയിലെത്തി വിവിധ വികസന പദ്ധതികൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തിരുന്നു.

2022 ഡിസംബറിൽ അഗർത്തലയിലെ ബിജെപി ഓഫീസ് ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ മുഖ്യമന്ത്രി മാണിക് സാഹ (ഫോട്ടോ– ANI)

∙ മുഖം മിനുക്കി ബിജെപി

ഇക്കഴിഞ്ഞ മേയ് മാസത്തിലാണ് ബിപ്ലവ് കുമാർ ദേബിനെ മാറ്റി മാണിക് സാഹയെ ബിജെപി ത്രിപുര മുഖ്യമന്ത്രിയായി നിയമിക്കുന്നത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് മുഖ്യമന്ത്രിമാരെ മാറ്റി ഭരണവിരുദ്ധ വികാരം കുറയ്ക്കുന്ന ബിജെപി പരിപാടി തന്നെയായിരുന്നു ഇവിടെയും. മന്ത്രിമാരും എംഎൽഎമാരും പാർട്ടി പ്രവർത്തകരും ബിപ്ലവ് കുമാറിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ അതൃപ്തരായിരുന്നു എന്ന് രാജിവച്ച പല എംഎൽഎമാരും അവകാശപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ബിപ്ലവ്കുമാറിനു കീഴിൽ സംസ്ഥാനത്തെ ക്രമസമാധാന നില പൂർണമായും തകർന്നിരുന്നു എന്നും ഈ രീതിയിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിച്ചാൽ 2023–ൽ പാർട്ടി തൂത്തെറിയപ്പെടുമെന്നും വ്യക്തമായതോടെയാണ് മാണിക് സാഹയെ മുഖ്യമന്ത്രി പദത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.

ബിപ്ലവ് കുമാറിനെ മാറ്റി മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കിയ മാണിക് സാഹയും ഒരു മുന്‍ കോൺഗ്രസുകാരനായിരുന്നു. 2016–ലാണ് ഈ ദന്തൽ സർജൻ ബിജെപിയിലെത്തുന്നത്. നാലു വർഷത്തിനു ശേഷം സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റും. ബിപ്ലവ് കുമാർ പാർട്ടി അധ്യക്ഷ പദം ഒഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് സാഹ ഈ പദവിയിലെത്തിയത്. ഒടുവിൽ ബിപ്ലവിനെ മാറ്റി കേന്ദ്ര നേതൃത്വം മുഖ്യമന്ത്രി കസേര ഏല്‍പ്പിച്ചതും അദ്ദേഹത്തെ. 2021–ൽ നടന്ന തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പാർട്ടിക്ക് മികച്ച വിജയം കൊണ്ടുവന്നതോടെയാണ് സാഹയുടെ സാധ്യതകൾ തെളിഞ്ഞത്. എന്നാൽ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് സംഘടനയെ എത്രയും വേഗം ശക്തിപ്പെടുത്തണമെന്ന ആർഎസ്എസിന്റെ നിർദേശം ബിപ്ലവിന്റെ കസേര തെറിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. ‘ബൈക്ക് ഗാങ്’ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ചെറുപ്പക്കാരായ പാർട്ടി പ്രവർത്തകര്‍ നടത്തുന്ന അക്രമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടി വന്നത് പാർട്ടിയുടെ പ്രതിച്ഛായയെ പോലും ബാധിക്കുന്ന അവസ്ഥയും പരിഗണിച്ചിരുന്നു.

മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തു നിന്ന് മാറ്റിയതിൽ അസംതൃപ്തനാണെെന്ന വാർത്തകൾക്കിടെ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പത്രിക സമർപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന മാണിക് സാഹയ്ക്കൊപ്പം ബിപ്ലവ് കുമാർ ദേബ് (Photo - ANI)

പ്രദ്യോതിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തിപ്ര മോത അതിവേഗം ശക്തിയാർജിച്ചതും പാർട്ടിയേയും സർക്കാരിനേയും കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയായി ബിജെപി നേതൃത്വത്തിന് തോന്നി. ത്രിപുര ട്രൈബൽ ഓട്ടോണമസ് ഡിസ്ട്രിക്ട് കൗൺസില്‍ തിര‍‌ഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപി–ഐപിഎഫ്റ്റി സഖ്യത്തോട് മത്സരിച്ച് 28–ൽ 18 സീറ്റും തിപ്ര നേടിയതാണ് ബിജെപി നേതൃത്വത്തെ ഞെട്ടിച്ചത്. ഗോത്രവർഗ മേഖലയിൽ തിപ്രയെ നേരിടാവുന്ന അവസ്ഥയിലായിരുന്നില്ല ബിജെപി. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ തിപ്രയ്ക്കാണ് ഇവിടെ ആധിപത്യം. അതിനൊപ്പം, 40 ജനറൽ സീറ്റിൽ 25 സീറ്റിൽ കൂടി തിപ്ര മത്സരിച്ചാൽ അതും തിരിച്ചടിയാവും. ഗോത്രവിഭാഗങ്ങൾക്ക് നിർണായക സ്വാധീനം ഈ സീറ്റുകളിലും ഉണ്ട് എന്നതാണ് കാരണം. ഐപിഎഫ്റ്റിയാകട്ടെ, പിളര്‍പ്പും കൊഴിഞ്ഞുപോക്കുമെല്ലാമായി മോശം അവസ്ഥയിലുമാണ്.

അതേ സമയം, ബിപ്ലവ് കുമാർ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നപ്പോൾ പാർട്ടി അധ്യക്ഷനായിരുന്ന ആളാണ് സാഹ എന്നതു കൊണ്ട് മാറ്റം വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും വരുത്തില്ല എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നവരും ഉണ്ട്. അതേ സമയം, ബിപ്ലവ് കുമാർ തദ്ദേശീയനല്ല എന്ന അഭിപ്രായം ബിജെപി വിട്ട് കോൺഗ്രസിലെത്തിയ ആശിഷ് കുമാര്‍ സാഹയെ പോലുള്ളവർ പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബിപ്ലവിന്റെ മാതാപിതാക്കൾ ബംഗ്ലദേശിൽ നിന്നുള്ളവരാണ്. പിന്നീട് ഡൽഹിയിലേക്ക് പോയ ബിപ്ലവ് മുഖ്യമന്ത്രിയാകാനാണ് ത്രിപുരയിലേക്ക് തിരികെ വരുന്നത് എന്നാണ് സാഹ ആരോപിച്ചിട്ടുള്ളത്.

സിപിഎം ഓഫീസ് വളഞ്ഞ് പാർട്ടി പ്രവർത്തകരെ ബിജെപി പ്രവർത്തകർ തടഞ്ഞുവച്ച സംഭവത്തിൽ പ്രതിഷേധിക്കുന്ന യോഗത്തിൽ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി മാണിക് സർക്കാർ പ്രസംഗിക്കുന്നു (ചിത്രം– ANI)

∙ ഇടത്–കോൺഗ്രസ് സഖ്യം; ബംഗാൾ പരീക്ഷണം ആവർത്തിക്കുമോ?

മാണിക് സാഹ സർക്കാരിനെ നേരിടാൻ പ്രതിപക്ഷ കൂട്ടായ്മ രൂപപ്പെട്ടേക്കുമെന്ന എല്ലാ സൂചനകളും നൽകിക്കൊണ്ട് ഡിസംബർ 28ന് ആറു പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ഒരു സം‌യുക്ത പ്രസ്താവന പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു. കോൺഗ്രസ്, സിപിഎം, സിപിഐ, ഫോർവേഡ് ബ്ലോക്, ആർഎസ്പി, സിപിഐ(എംഎൽ) എന്നീ പാർട്ടികളാണ് ബിജെപി സർക്കാരിനതിരെ രംഗത്തു വന്നത്. ‘‌ജനാധിപത്യം പുന:സ്ഥാപിക്കാനും ഭരണനിർവഹണം കാര്യക്ഷമമാക്കാനും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സുതാര്യമായി നടക്കാനും സമാധാനപ്രേമികളായ ത്രിപുരക്കാർ ശബ്ദമുയർത്തണം’ എന്നായിരുന്നു സംയുക്ത പ്രസ്താവന. തിപ്ര തലവൻ പ്രദ്യോതും തങ്ങളുടെ വീക്ഷണങ്ങളെ പൊതുവെ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ജിതേന്ദ്ര ചൗധുരി അവകാശപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. കോൺഗ്രസ്–ഇടത് സഖ്യം രൂപപ്പെടാനുള്ള സാഹചര്യം നിലവിലുണ്ടെന്ന സൂചനയാണ് ത്രിപുരയുടെ ചുമതലയുള്ള കോൺഗ്രസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി അജോയ് കുമാർ ഈയിടെ പ്രകടിപ്പിച്ചത്. ഈയടുത്ത് നടന്ന സിപിഎം പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ യോഗവും സഖ്യസാധ്യത തള്ളിക്കളഞ്ഞില്ല എന്നതും ശ്രദ്ധേയം. അതേ സമയം, ബംഗാളിൽ മമതാ ബാനർജിയെ നേരിടാൻ 2021–ൽ സഖ്യം രൂപീകരിച്ചതു പോലെ ആകുമോ ത്രിപുരയിലെ അവസ്ഥ എന്ന സംശയം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവരുമുണ്ട്.

എന്നാല്‍ ഇത് അവസരവാദ കൂട്ടുകെട്ടാണ് എന്നാണ് മുഖമന്ത്രി മാണിക് സാഹ പറയുന്നത്. സിപിഎമ്മും കോൺഗ്രസും ഒരുമിച്ച് വരുന്നത് ത്രിപുരയിലെ ജനങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. നേരത്തെ അത് ഒളിച്ചായിരുന്നു എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പരസ്യമായി എന്നേ ഉള്ളൂ. എന്നാൽ . ബിജെപിയാണ് ഇരു പാർട്ടികളേക്കാളും മുന്നിൽ എന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു. ബിജെപി ഭരണം നിലനിർത്തുമെന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് നിലവില്‍ രാജ്യസഭാ എംപിയായ ബിപ്ലവ് കുമാർ. ബിജെപി സർക്കാർ ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന നിരവധി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തെന്നും സിപിഎമ്മിന് കാര്യങ്ങൾ നടപ്പാക്കാനുള്ള ആശയങ്ങൾ പോലുമില്ലെന്നും അടുത്തിടെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു. അതോടൊപ്പം, സിപിഎമ്മായിരിക്കും പാർട്ടിയുടെ പ്രധാന എതിരാളിയെന്നും ബിപ്ലവ് കുമാർ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ബിപ്ലവ് കുമാർ ഇത്ര കൂടി പറഞ്ഞു: ‘ഉയർച്ചയും താഴ്ചയും സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും’.

2015–ൽ വിശാഖപട്ടണത്ത് നടന്ന സിപിഎം 21–ാം പാർട്ടി കോൺഗ്രസിൽ പ്രകാശ് കാരാട്ട്, മണിക് സർക്കാര്‍, സീതാറാം യെച്ചൂരി‍, വൃന്ദ കാരാട്ട് (ചിത്രം– PTI)

∙ ഒരുക്കങ്ങൾ തകൃതി

വരുന്ന ഫെബ്രുവരിയിലാണ് ത്രിപുരയിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാൻ സാധ്യത. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപനത്തിന് മുന്നോടിയായി ഒരുക്കങ്ങൾ വിലയിരുത്താൻ കേന്ദ്ര തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ ജനുവരി 11, 12 തീയതികളിൽ ത്രിപുരയിൽ സന്ദർശനം നടത്തുന്നുണ്ട്. സിആർപിഎഫ്, ബിഎസ്എഫ്, സിഐഎസ്എഫ്, ഐറ്റിബിപി, എസ്എസ്ബി എന്നിവ‌യുടെ 100 കമ്പനി (ഒരു കമ്പനിയിൽ 120–130 പേർ) സൈനികരെയെങ്കിലും ത്രിപുരയിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒരുക്കങ്ങളുടെ ഭാഗമായി വിന്യസിക്കും. ഡിസംബർ ഒടുവിലോടെ സിആർപിഎഫിന്റെ 50 കമ്പനി സൈനികർ സംസ്ഥാനത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു.

∙ സർക്കാർ ജീവനക്കാർ തുണയ്ക്കുമോ കൈവിടുമോ?

സർക്കാർ ജീവനക്കാരെ കൈയിലെടുക്കാനുള്ളതൊക്കെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടപ്പാക്കുന്നുണ്ട്. ഡിസംബർ 27–ന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് 12 ശതമാനം ക്ഷമബത്ത പ്രഖ്യാപിച്ചതാണ് അതിൽ പ്രധാനം. മറ്റൊന്നായിരുന്നു പെൻഷൻകാർക്കുള്ള ഡി.ആർ (ഡിയർനെസ് റിലീഫ്) 12 ശതമാനം വർധിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുള്ള തീരുമാനവും. 1,04,600 സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും 80,800 പെൻഷൻകാർക്കും ഇതിന്റെ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കും. ഈ വർഷം ഓഗസ്റ്റിൽ സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും അഞ്ചു ശതമാനം ഡിഎ, ‍ഡിആർ വർധന പ്രഖ്യാപിച്ചതിനു പിന്നാലെയായിരുന്നു ഈ തീരുമാനം. അതിനു മുമ്പ് 2021 ഫെബ്രുവരിയിൽ മൂന്നു ശതമാനവും വർധന പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ത്രിപുരയിലെ സർക്കാർ ജീവനക്കാരിൽ വലിയൊരു ശതമാനമാണ് അധ്യാപകർ. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് 10,323 അധ്യാപകരെ ത്രിപുര ഹൈക്കോടതി പിരിച്ചുവിടുകയും 2017 ഡിസംബറിൽ സുപ്രീം കോടതി ഇത് ശരിവയ്ക്കുകയും ചെയ്തത് കഴിഞ്ഞ ഇടതു സർക്കാരിനേറ്റ വലിയ തിരിച്ചടിയായിരുന്നു. ഈ അധ്യാപകരെ നിയമിച്ചതിലെ മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കെതിരെ സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിലായിരുന്നു കോടതി വിധി. ഇങ്ങനെ പിരിച്ചു വിടപ്പെട്ടവരിൽ 8,000–ത്തോളം പേർ ഇപ്പോൾ പലവിധ ജോലികൾ ചെയ്താണ് ജീവിക്കുന്നത്. അന്ന് പരിച്ചുവിടപ്പെട്ടവരിലെ വലിയൊരു വിഭാഗം അധ്യാപകർ ഈയടുത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി മണിക് സാഹയുടെ വസതിക്കു മുന്നിൽ രണ്ടു മാസത്തോളം ധർണ നടത്തിയിരുന്നു.

2021-ൽ നടന്ന അധ്യാപകരുടെ പ്രതിഷേധ മാർച്ച് തടയുന്ന പോലീസുകാർ (ചിത്രം– PTI)

അധികാരത്തിലെത്തിയാൽ അധ്യാപകരുടെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുമെന്ന് ബിജെപി വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ ഇത് നടക്കുന്നില്ല എന്നാണ് പിരിച്ചു വിടപ്പെട്ട അധ്യാപകർ പറയുന്നത്. അതിനിടെ, ഗ്വ്രാജ്വേറ്റ് ടീച്ചേഴ്സ് സെലക്ഷൻ ടെസ്റ്റ് പാസായ 300–ഓളം ഉദ്യോഗാർഥികൾ തങ്ങൾക്കുള്ള നിയമനം നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി രതൻ ലാൽ നാഥുമായി ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ പണമില്ലാത്തതിനാൽ ധനവകുപ്പ് ഇത് തടഞ്ഞു വച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് മന്ത്രി ഇവർക്കു നൽകിയ മറുപടി. തുടർന്ന് മന്ത്രിയുടെ വസതിക്ക് സമീപം പ്രതിഷേധിച്ചവർക്ക് നേരെ പൊലീസ് ലാത്തിച്ചാർജ് നടത്തുകയും 40–ഓളം പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളൊന്നടങ്കം സര്‍ക്കാരിനെതിരെ രംഗത്തു വരാനും ഈ സാഹചര്യം കാരണമായി. ഡിഎ, ഡിആർ വർധന കൊണ്ട് അധ്യാപക പ്രശ്നം മറികടക്കാൻ സർക്കാരിന് കഴിയുമോ എന്നതാണ് ഏവരും ഉറ്റു നോക്കുന്നത്. തങ്ങൾ അധികാരത്തില്‍ തിരിച്ചെത്തിയാൽ അധ്യാപക സമൂഹത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുമെന്ന് സിപിഎമ്മും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

∙ അവഗണിക്കാനാവാതെ തിപ്രയും പ്രദ്യോതും

ത്രിപുരയിലെ ഗോത്രവർഗ മേഖലകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ഗ്രേറ്റർ തിപ്രലാൻഡ് എന്ന പുതിയ സംസ്ഥാനം രൂപീകരിക്കണം എന്നാണ് പ്രദ്യോത് നേതൃത്വം നൽകുന്ന തിപ്ര മോതയുടെ ആവശ്യം. രൂപീകൃതമായി താമസിയാതെ സംസ്ഥാനത്തെ നിർണായക ശക്തിയായി മാറിയ പാർട്ടിയാണ് തിപ്ര. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഏപ്രിലിൽ ത്രിപുര ട്രൈബൽ ഏരിയാസ് ഓട്ടോണമസ് ഡിസ്ട്രിക്ട് കൗൺസിലിലേക്ക് നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ 28 ട്രൈബൽ കൗൺസിൽ സീറ്റുകളിൽ 20 എണ്ണവും തിപ്രയാണ് നേടിയത്. ഈ കൗൺസിലിന്റെ ആസ്ഥാനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഖുമുലോങ്ങിൽ ബിജെപി അധ്യക്ഷൻ ജെ.പി നഡ്ഡ അടുത്തിടെ നടത്തിയ റാലിയിലെ പങ്കാളിത്തം തീർത്തും ശുഷ്കമായിരുന്നു. അതേ സമയം, തിപ്ര ചെയർമാനും ത്രിപുരയിലെ രാജകുടുംബാംഗവുമായ പ്രദ്യോത് കിഷോർ മാണിക്യ ദേബ്‍ബർമ നവംബറിൽ പകുതിയിൽ നടത്തിയ റാലിയിൽ കുറഞ്ഞത് 10,000 പേരെങ്കിലും പങ്കെടുത്തു എന്നാണ് കണക്ക്.

തിപ്ര നേതാവ് പ്രദ്യോത് മാണിക്യ ദേബ് ബർമൻ (ചിത്രം–Facebook)

ഇത്തവണ ത്രിപുര നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിർണായക ശക്തിയായി ‘തിപ്ര’ മാറും എന്നാണ് ഏവരും കരുതുന്നത്. ബിജെപിയെയാണ് പ്രദ്യോത് പ്രധാനമായും ഉന്നം വയ്ക്കുന്നത്. ത്രിപുരയുടെ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭൂപ്രദേശങ്ങളും ട്രൈബൽ കൗൺസിലിന്റെ പരിധിയിലാണ് വരിക എന്നതു കൊണ്ട് തന്നെ ഈ സംഘടന ഉയർത്തുന്ന ഭീഷണിയെ ബിജെപി എങ്ങനെ നേരിടും എന്നത് പ്രധാനമാണ്. കോണ്‍ഗ്രസിനു വേണ്ടിയാണ് പ്രദ്യോത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നാണ് ബിജെപി ആരോപണം. ഇതിൽ ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം, 2019 വരെ കോൺഗ്രസിന്റെ ത്രിപുര അധ്യക്ഷനായിരുന്നു പ്രദ്യോത് എന്നതാണ്. കോൺഗ്രസിനുള്ളിലെ പടലപ്പിണക്കങ്ങളും ത്രിപുരയിൽ എൻആർസി നടപ്പാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചതിനോടുള്ള കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിന്റെ എതിർപ്പുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം കോൺഗ്രസ് വിട്ടതിനു പിന്നിൽ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് കോണ്‍ഗ്രസ് എംപിയും മാതാവ് എംഎൽഎയും മന്ത്രിയുമായിരുന്നു. ത്രിപുര രാജപരമ്പരയിലെ ഇപ്പോഴത്തെ അവകാശിയാണ് ഗോത്രവർഗക്കാരനായ പ്രദ്യോത്. ബിജെപിക്കൊപ്പം നിൽക്കുന്ന ഐപിഎഫ്റ്റിയിൽ നിന്ന് നേതാക്കൾ ഇപ്പോൾ വിട്ടുപോകുന്നത് എതിർ പാർട്ടിയായ തിപ്രയിലേക്കാണ്. നാൾക്കു നാൾ ശക്തമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തിപ്രയെ ഒപ്പം നിർത്താൻ ഇടതുപക്ഷത്തിനും കോണ്‍ഗ്രസിനും കഴിയുമോ എന്നതും പ്രധാനമാണ്. എന്നാൽ പ്രത്യേക സംസ്ഥാന ആവശ്യം ഈ പാർട്ടികൾക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നതും പ്രശ്നമാണ്.

English Summary: Will CPI(M) to contest 2023 Tripura assembly polls in alliance with Congress against BJP?