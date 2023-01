തൃശൂരിൽ സ്ത്രീയെ കഴുത്തു ഞെരിച്ചു കൊലപ്പെടുത്തി; ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ അറസ്റ്റിൽ

തൃശൂർ ∙ തളിക്കുളത്ത് സ്ത്രീയെ കഴുത്തു ഞെരിച്ച് കൊന്നു. തളിക്കുളം സ്വദേശി ഷാജിത (54) ആണ് മരിച്ചത്. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഷാജിതയുടെ സുഹൃത്തും വലപ്പാട് സ്വദേശിയുമായ ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവർ ഹബീബിനെ (52) പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. സ്വർണം പണയപ്പെടുത്താൻ നൽകാത്തതിന്റെ വൈരാഗ്യമാണ് കൊലപാതകത്തിനു കാരണമെന്നാണ് വിവരം.

ഷാജിതയുടെ നിലവിളി കേട്ട് ഓടിയെത്തിയ അയൽക്കാരാണ് ഹബീബിനെ കയ്യോടെ പിടികൂടി പൊലീസിൽ ഏൽപ്പിച്ചത്. ഷാജിതയെ ഉടൻ തന്നെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. ഷാജിതയിൽനിന്ന് തട്ടിയെടുത്ത സ്വർണം പ്രതിയുടെ പോക്കറ്റിൽനിന്ന് കണ്ടെടുത്തു.

English Summary: Woman was strangled to death In Thalikkulam, Thrissur