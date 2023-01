‘രാജ്യം വിടാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് ഫോൺ കോൾ; മുഖ്യമന്ത്രി അന്വേഷണത്തെ സ്വാധീനിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു’

ചണ്ഡിഗഡ്∙ ഹരിയാന മുൻ കായിക മന്ത്രി സന്ദീപ് സിങ്ങിനെതിരായ പീഡന കേസിന്റെ അന്വേഷണത്തെ സ്വാധീനിക്കാൻ ഹരിയാന മുഖ്യമന്ത്രി മനോഹർ ലാൽ ഖട്ടർ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്ന് പീഡന ആരോപണം ഉന്നയിച്ച ജൂനിയർ അത്‌ലറ്റിക് വനിതാ കോച്ച്. ചണ്ഡിഗഡ് പൊലീസിന്റെ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന് (എസ്‌ഐടി) മുന്നിൽ ഹാജരായ ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകായിരുന്നു അവർ.



‘‘പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം രൂപീകരിച്ചു. എന്നാൽ, അന്വേഷണത്തെ സ്വാധീനിക്കാൻ ഹരിയാന മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതേക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാതിരിക്കാൻ എന്നെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കുന്നു. ഒരു കോടി രൂപ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് രാജ്യം വിടാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് ഫോൺ കോളുകൾ വരുന്നുണ്ട്. ചണ്ഡിഗഡിലാണ് സംഭവം നടന്നത്. എന്നാൽ, ഹരിയാന പൊലീസ് സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തോട് എല്ലാം വിശദമായി പറഞ്ഞു. മുഖ്യമന്ത്രി, സന്ദീപ് സിങ്ങിന്റെ പക്ഷം പിടിക്കുന്നു’’– അവർ പറഞ്ഞു.

ചണ്ഡിഗഡ് പൊലീസ് സന്ദീപ് സിങ്ങിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയോ ചോദ്യം ചെയ്യുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് കോച്ചിന്റെ അഭിഭാഷകൻ ദിപാൻഷു ബൻസാൽ ആരോപിച്ചു. ‘‘പൊലീസ് എന്തുകൊണ്ട് സന്ദീപ് സിങ്ങിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇത് ജാമ്യമില്ലാ കുറ്റമാണ്. സന്ദീപ് സിങ്ങിനെ ഇതുവരെ വിളിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷേ, പരാതിക്കാരെ നാല് തവണ വിളിപ്പിച്ചു’’– ബൻസാൽ പറഞ്ഞു.

പരാതിക്കാരിയുടെ ആരോപണത്തില്‍ ചണ്ഡിഗഡ് പൊലീസ് കേസെടുത്തതിനു പിന്നാലെ സന്ദീപ് സിങ് കായികവകുപ്പിൽനിന്ന് രാജിവച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ആരോപണം സന്ദീപ് സിങ് നിഷേധിച്ചിരുന്നു. നഷ്ടപ്പെട്ട തന്റെ ദേശീയ ഗെയിംസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വീണ്ടെടുക്കുന്ന കാര്യം സംസാരിക്കാൻ ക്യാംപ് ഓഫിസിൽ എത്തണമെന്നു ആവശ്യപ്പെട്ടെന്നും അവിടെയെത്തിയപ്പോൾ വേറൊരു മുറിയിലേക്കു കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ലൈംഗികമായി ഉപദ്രവിച്ചെന്നുമാണ് പരാതി.

