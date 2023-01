മേഗനെക്കുറിച്ച് തർക്കം: വില്യം കോളറിനുപിടിച്ച് തള്ളിയിട്ടെന്ന് ഹാരി രാജകുമാരൻ

ഒട്ടാവ∙ മേഗൻ മാർക്കിലിന്റെ വിഷയത്തിലെ തർക്കത്തിനിടെ ഒരിക്കൽ സഹോദരൻ വില്യം തന്നെ കയ്യേറ്റം ചെയ്തെന്ന ഞെട്ടിക്കുന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുമായി ഹാരി രാജകുമാരൻ. ‘സ്പെയർ’ എന്നു പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ആത്മകഥ ജനുവരി 10ന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. ഇതിലാണ് ബ്രിട്ടിഷ് രാജകുടുംബത്തെ ഞെട്ടിക്കുന്ന വെളിപ്പെടുത്തൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്.

ബ്രിട്ടനിലെ അടുത്ത കിരീടാവകാശിയും നിലവിൽ പ്രിൻസ് ഓഫ് വെയ്ൽസുമായ വില്യം രാജകുമാരൻ മേഗനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വാഗ്വാദത്തിനിടെ തന്നെ കയ്യേറ്റം ചെയ്തുവെന്നാണ് ഹാരിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ. മേഗനെ ‘ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ’ ‘പരുക്കൻ സ്വഭാവമുള്ള’ ‘മര്യാദയില്ലാത്ത’ ആളായാണ് വില്യം വിശേഷിപ്പിച്ചത്. വാഗ്വാദം അതിരുവിട്ടപ്പോൾ വില്യം ഹാരിയെ കോളറിൽക്കയറിപ്പിടിച്ചു.

‘‘എല്ലാം പെട്ടെന്നായിരുന്നു, വളരെപ്പെട്ടെന്നായിരുന്നു. വില്യം എന്റെ കോളറിൽ കയറിപ്പിടിച്ചു. നിലത്തേക്കു തള്ളിയിട്ടു. നായ്ക്കുട്ടിയുടെ പാത്രത്തിനു മുകളിലേക്കാണ് വീണത്. എന്റെ വീഴ്ചയെത്തുടർന്ന് അതു പൊട്ടി. ആ കഷണങ്ങൾ എന്റെ ദേഹത്തു തറച്ചു. ഒരു നിമിഷം ഞാൻ അതേ കിടപ്പിൽ കിടന്നു. പിന്നീട് എഴുന്നേറ്റുനിന്ന് വില്യമിനോട് ഇറങ്ങിപ്പോകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു’’ – ഹാരി രാജകുമാരൻ പുസ്തകത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി.

തന്റെ പരുക്ക് പുറത്തു കാണാമായിരുന്നുവെന്നും ഹാരി അവകാശപ്പെടുന്നു. മേഗനെക്കുറിച്ച് മാധ്യമങ്ങളുടെ ‘വിശേഷണങ്ങളാണ്’ വില്യം ഉപയോഗിച്ചതെന്നു ഹാരി വിശ്വസിക്കുന്നതായി ബ്രിട്ടിഷ് മാധ്യമമായ ദി ഗാർഡിയൻ പുറത്തുവിട്ട റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.

എലിസബത്ത് രാജ്ഞിയുടെ മരണത്തെത്തുടർന്ന് അധികാരമേറ്റെടുത്ത ചാൾസ് മൂന്നാമൻ രാജാവിന്റെ ഔദ്യോഗിക വാഴിക്കൽ ചടങ്ങ് മേയിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് സഹോദരങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നകലുഷിത ബന്ധത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ പുറത്തുവരുന്നത്. 2020ൽ രാജാധികാരങ്ങൾ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ഹാരിയും മേഗനും കലിഫോർണിയയിലേക്കു താമസം മാറ്റിയിരുന്നു. 2021ൽ പ്രശസ്ത അവതാരക ഓപ്ര വിൻഫ്രെയ്ക്കു നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ ഇരുവരും നടത്തിയ പ്രസ്താവനകൾ രാജകുടുംബത്തിൽ ‘ബോംബ് സ്ഫോടനം’ നടത്തുന്നതുപോലെയായിരുന്നു.

