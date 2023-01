മൊബൈലുമായി കടുവയുടെ പുറകെ ഓട്ടം, വിഡിയോ വൈറൽ; വ്യാപക വിമർശനം

ന്യൂഡ‍ൽഹി∙ വന്യജീവി സങ്കേതത്തിൽ കടുവയുടെ പുറകെ മൊബൈൽ ഫോണുമായി ഓടുന്ന ആളുടെ വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാകുന്നു. ജീപ്പ് സഫാരിയിൽ വന്യജീവി സങ്കേതത്തിൽ എത്തിയതാണ് ഇയാളെന്നാണ് മനസ്സിലാകുന്നത്. ജീപ്പിൽനിന്ന് ഇറങ്ങിയശേഷം കുറച്ചധികം ദൂരെ നിൽകുന്ന കടുവയുടെ അടുത്തേക്ക് മൊബൈൽ ഫോണുമായി ഒരാൾ ഓടുന്നതാണു ദൃശ്യങ്ങളിലുള്ളത്. മറ്റുള്ളവർ ജീപ്പിലിരുന്ന് ചിത്രങ്ങൾ പകർത്തുന്നുണ്ട്.

ഇതിനെതിരെ വ്യാപക വിമർശനമാണ് ഉയരുന്നത്. ‘‘ടൈഗർ ടൂറിസം പ്രാദേശിക ഉപജീവനമാർഗങ്ങൾ നിലനിർത്തുകയും കടുവയുടെ സംരക്ഷണത്തിനു സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കുറച്ചു വിഡ്ഢികളുടെ ഇത്തരം പ്രവൃത്തികൾ അതിന് ചീത്തപ്പേരുണ്ടാക്കുന്നു. ദയവായി ഇത്തരം മണ്ടത്തരങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക, വന്യജീവി സഫാരിയുടെ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളോടു വിവേകത്തോടെ പെരുമാറാൻ ആവശ്യപ്പെടുക.’’– ഫോറസ്റ്റ് ഓഫിസറായ സുശാന്ത നന്ദ വിഡിയോ പങ്കുവച്ചുകൊണ്ട് ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

ഏതു വന്യജീവി സങ്കേതത്തിലാണു സംഭവം നടന്നതെന്നു വ്യക്തമല്ല. എങ്കിലും വിഡിയോയ്ക്കു താഴെ വൻ വിമർശനമാണ് ഉയരുന്നത്. വന്യജീവി സങ്കേതത്തിലേക്കു കൊണ്ടുപോകുന്നതിനു മുൻപ്, പാലിക്കേണ്ട പ്രോട്ടോക്കോളുകളെ കുറിച്ചു ക്ലാസെടുക്കണമെന്നാണു ചിലരുടെ അഭിപ്രായം. കടുവയുടെ പുറകെ ഓടിയ ആളെ വന്യജീവി നിയമപ്രകാരം ശിക്ഷിക്കുകയും 50,000 പിഴ ചുമത്തുകയും എല്ലാ ദേശീയ പാർക്കുകളിലും ഇയാളെ വിലക്കുകയും ചെയ്യണമെന്നു മറ്റു ചിലർ പറയുന്നു.

