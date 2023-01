പത്തനംതിട്ടയിൽനിന്ന് കാണാതായ 4 പെൺകുട്ടികളിൽ ഒരാളേക്കൂടി കണ്ടെത്തി; ഒരാൾക്കായി തിരച്ചിൽ

പാലക്കാട് ∙ പത്തനംതിട്ടയിൽനിന്ന് കാണാതായ നാലു പെൺകുട്ടികളിൽ ഒരാളേക്കൂടി കണ്ടെത്തി. പാലക്കാട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നാണ് കുട്ടിയെ കണ്ടെത്തിയത്. രണ്ടുപേരെ ഇന്നലെ രാത്രി വൈകി ആലപ്പുഴ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽനിന്ന് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ശേഷിക്കുന്ന ഒരാൾക്കായി തിരച്ചിൽ തുടരുകയാണ്.

പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ വിവിധ സ്കൂളുകളിൽനിന്നാണ് നാലു പെൺകുട്ടികളെ ദുരൂഹസാഹചര്യത്തിൽ കാണാതായത്. നഗരത്തിലെ സ്കൂളിലെ വിദ്യാർഥിനികളായ 2 പെൺകുട്ടികളെയും തിരുവല്ലയ്ക്കടുത്ത് ഓതറയിലുള്ള സ്കൂളിലെ രണ്ടു കൂട്ടികളെയുമാണ് കാണാതായത്. 13–15 പ്രായമുള്ളവരാണ് ഇവർ. ഓതറയിലെ കുട്ടികൾ രാവിലെ സ്കൂളിൽ എത്തിയിരുന്നില്ല. പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥികളായ ഇവരെ രാത്രി വൈകി ആലപ്പുഴ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽനിന്ന് കണ്ടെത്തി.

മറ്റു രണ്ടു പെൺകുട്ടികളെ ബുധൻ വൈകുന്നേരം മുതലാണ് കാണാതായത്. ബന്ധുക്കൾ പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയിരുന്നു. ഇവരിലൊരാളെയാണ് പാലക്കാട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽനിന്ന് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്.

English Summary: One More Missing Girl From Pathanamthitta Traced In Palakkad Railway Station