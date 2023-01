പിടിവിട്ട് പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെയും ട്രെയിനിന്റെയും ഇടയിലേക്ക്; രക്ഷകനായി ആർപിഎഫ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ - വിഡിയോ

പട്ന∙ ഓടുന്ന ട്രെയിനിൽ കയറാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടെ പിടിവിട്ട് പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെയും ട്രെയിനിന്റെയും ഇടയിലേക്കു വീണയാൾക്ക് രക്ഷകനായി ആർപിഎഫ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ. ബിഹാറിലെ പുർനിയ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലാണ് സംഭവം. അപകടത്തിന്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ റെയിൽവേ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക ട്വിറ്റർ അക്കൗണ്ട് വഴി പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്.

ട്രെയിൻ സ്റ്റേഷൻ വിടുമ്പോൾ ഒരാൾ പെട്ടെന്ന് അതിൽ കയറുകയും പിടിവിട്ടു വീഴാൻ തുടങ്ങുകയുമായിരുന്നു. ഉടൻതന്നെ സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്ന ആർപിഎഫ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സഞ്ജീവ് കുമാർ സിങ് ഇയാളെ വലിച്ചുമാറ്റി രക്ഷപ്പെടുത്തി.

