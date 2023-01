മോശം യാത്രക്കാരെ വിമാനത്തിൽ കെട്ടിയിടാം, പരാതി നൽകണം: കടുപ്പിച്ച് ഡിജിസിഎ

ന്യൂഡൽഹി ∙ മോശമായി പെരുമാറുന്ന യാത്രക്കാരെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടിവന്നാൽ വിമാനത്തിൽ കെട്ടിയിടാമെന്ന നിർദേശവുമായി ഡയറക്ടറേറ്റ് ജനറൽ ഓഫ് സിവിൽ ഏവിയേഷൻ (ഡിജിസിഎ). വിമാനത്തില്‍ യാത്രക്കാർ മോശമായി പെരുമാറുന്നതും സംഘർഷങ്ങളും കൂടിയതോടെയാണു കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തണമെന്നു വിമാനക്കമ്പനികള്‍ക്കു ഡിജിസിഎ മാര്‍ഗനിര്‍ദേശം നല്‍കിയത്.

‘‘അടുത്തിടെ, വിമാനം പറക്കുമ്പോൾ യാത്രക്കാരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ ചില മോശം പെരുമാറ്റങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരം സംഭവങ്ങളിൽ അനുയോജ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതില്‍ പൈലറ്റ്, ക്യാബിന്‍ ക്രൂ അംഗങ്ങള്‍ പരാജയപ്പെട്ടു. കൃത്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കാതിരുന്നതു സമൂഹത്തിലെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിൽ വിമാനയാത്രയെപ്പറ്റി മോശം പ്രതിച്ഛായ സൃഷ്ടിച്ചു. യാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷയും വിമാനത്തിലെ അച്ചടക്കവും പൈലറ്റിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. യാത്രക്കാരുടെ മോശം പെരുമാറ്റം നിയന്ത്രിച്ചാലും അനന്തര നടപടികള്‍ക്കായി എയര്‍ലൈന്‍ സെന്‍ട്രല്‍ കണ്‍ട്രോളിനെ പൈലറ്റ് വിഷയം അറിയിക്കണം’’– ഡിജിസിഎ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

വാക്കാൽ പറഞ്ഞിട്ടും നോട്ടിസ് നൽകിയിട്ടും ഫലംകാണാതെ വന്നാല്‍, മോശം പെരുമാറ്റമുള്ള യാത്രക്കാരെ ക്യാബിന്‍ ക്രൂ അംഗങ്ങള്‍ക്ക് കെട്ടിയിടാം. അനുവദനീയമായ പലതരം ‘വിലങ്ങുകൾ’ ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കാം. ഇത്തരം അതിക്രമങ്ങൾക്കെതിരെ രേഖാമൂലം പരാതി നൽകണമെന്നും ഡിജിസിഎ വ്യക്തമാക്കി. സഹയാത്രികയുടെ ദേഹത്ത് യാത്രക്കാരന്‍ മൂത്രമൊഴിച്ചതു കമ്പനിയുടെ പ്രതിച്ഛായ്ക്കു മങ്ങലേല്‍പ്പിച്ചതോടെ, യാത്രക്കാരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നു മോശം പെരുമാറ്റമുണ്ടായാല്‍ ഉടന്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യണമെന്നും നിയമപരമായ നടപടികളില്‍ വിട്ടുവീഴ്ച പാടില്ലെന്നും എയര്‍ ഇന്ത്യ സിഇഒ ജീവനക്കാര്‍ക്കു നിര്‍ദേശം നല്‍കി.

എയര്‍ ഇന്ത്യ വിമാനത്തില്‍ യാത്രക്കാരിയുടെ ശരീരത്തില്‍ മദ്യലഹരിയില്‍ മൂത്രമൊഴിച്ച മുംബൈ സ്വദേശി ശങ്കര്‍ മിശ്രയെ യുഎസ് ആസ്ഥാനമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന കമ്പനി പുറത്താക്കി. കമ്പനിയുടെ ഇന്ത്യയിലെ വൈസ് പ്രസിഡന്റായിരുന്നു മിശ്ര. ഇയാള്‍ക്കായി ഡല്‍ഹി പൊലീസ് തിരച്ചിൽ നോട്ടിസ് ഇറക്കി. സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിക്കല്‍, ബലപ്രയോഗം, പൊതുയിടത്തില്‍ അപമര്യാദയായി പെരുമാറല്‍, എയര്‍ക്രാഫ്റ്റ് ചട്ടലംഘനം എന്നീ കുറ്റങ്ങള്‍ ചുമത്തിയാണ് മിശ്രയ്ക്കെതിരെ കേസെടുത്തത്.

