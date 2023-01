6 ദിവസം, 16 ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ മരണം; കോവിഡ് കണക്കിൽ ചൈനയുടെ ഒളിച്ചുകളി?

ബെയ്ജിങ്∙ ചൈന കോവിഡ് കണക്കുകള്‍ കൃത്യമായി പുറത്തുവിടുന്നില്ലെന്ന പരാതിക്കിടെ ആശങ്കയേറ്റി പ്രശസ്തരുടെ മരണങ്ങള്‍. ചലച്ചിത്ര താരങ്ങളും ശാസ്ത്രജ്‍ഞരും ഉള്‍പ്പെടെ ഇരുപതോളം പേര്‍ ഒരുമാസത്തിനിടെ മരിച്ചു. ഇതെല്ലാം കോവിഡ് മരണങ്ങളാണെന്ന സംശയമാണ് ഉയരുന്നത്. അതേസമയം, കോവിഡ് കണക്കുകള്‍ മറച്ചുവയ്ക്കുന്നുവെന്ന ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ ആരോപണം ചൈന നിഷേധിച്ചു.

കഴിഞ്ഞ മാസമാണ് പ്രശസ്ത ഒപ്പേറ ഗായിക ചു ലന്‍ലാന്‍ മരിച്ചത്. 40 വയസുമാത്രം പ്രായമുള്ള ഗായികയുടെ മരണകാരണം ഇതുവരെ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. ജനുവരി ഒന്നിനു പ്രശസ്ത നടന്‍ ഗോങ് ജിന്‍ടാങും(83) മരണത്തിനു കീഴടങ്ങി. ഇന്‍ലോസ്, ഔട് ലോസ് എന്ന ടെലിവിഷന്‍ പരമ്പരയിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായിരുന്നു ജിന്‍ടാങ്. പ്രശസ്ത തിരക്കഥാകൃത്ത് നി ഴെനും അടുത്തിടെയാണു മരിച്ചത്. പ്രശസ്ത മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകനും നന്‍ജിങ് സര്‍വകലാശാല മുന്‍ പ്രഫസറുമായ ഹു ഫുമിങ്ങും സമീപകാലത്ത് മരിച്ചവരില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നു.

ഡിസംബര്‍ 21നും 26നും ഇടയില്‍ 16 ശാസ്ത്രജ്ഞരും മരണത്തിനു കീഴടങ്ങി. ഇതില്‍ പലരുടെയും മരണകാരണം പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ രേഖകള്‍ പ്രകാരം ഇതൊന്നും കോവിഡ് മരണമല്ല. എന്നാല്‍ ചൈനീസ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ ഇതുസംബന്ധിച്ച ചര്‍ച്ചകള്‍ സജീവമാണ്. തുടരെത്തുടരെയുള്ള മരണങ്ങള്‍ കോവിഡ് കാരണമാകാമെന്നും അധികൃതര്‍ ഇത് മറച്ചുവയ്ക്കുകയാണ് എന്നുമാണ് പലരും ആരോപിക്കുന്നത്. ചൈനയില്‍ ആശുപത്രികള്‍ നിറഞ്ഞുകവിഞ്ഞതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളും ഇതോടൊപ്പം പുറത്തുവരുന്നുണ്ട്.

ചൈന കോവിഡ് കണക്കുകള്‍ കുറച്ചുകാണിക്കുകയാണെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയും ഇന്നലെ ആരോപിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇതു നിഷേധിച്ച ചൈനീസ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം എല്ലാം സുതാര്യമാണെന്നും രാജ്യത്തെ കോവിഡ് മാനദണ്ഡമനുസരിച്ചു കൃത്യമായ കണക്കുകള്‍ ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നുണ്ടെന്നും പ്രതികരിച്ചു.

English Summary: COVID-19 crisis: Celebrity deaths in China spark fears over the death toll