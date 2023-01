കാണാതായ വയോധികൻ അയൽപക്കത്തെ ആളില്ലാ വീട്ടിലെ കിണറ്റിൽ മരിച്ച നിലയിൽ

കോഴിക്കോട് ∙ മുടവന്തേരി കളപ്പീടികയിൽ അയൽപക്കത്തെ ആളില്ലാ വീട്ടിലെ കിണറ്റിൽ വയോധികനെ മരിച്ചനിലയിൽ കണ്ടെത്തി. ‌രാജനാണ് (62) മരിച്ചത്. വൈകിട്ട് മുതൽ രാജനെ കാണാതാകുകയായിരുന്നു.

രാത്രി കിണറ്റിൻകരയിൽനിന്ന്‌ ഫോൺ റിങ് ചെയ്തതിനെ തുടർന്ന് പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് രാജനെ മരിച്ചനിലയിൽ കണ്ടത്. അഗ്നിശമന സേന എത്തി മൃതദേഹം പുറത്തെടുത്ത് വടകര ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിലേക്ക് മാറ്റി. സംസ്കാരം ശനിയാഴ്ച. ഭാര്യ: അനിത. മക്കൾ: ആതിര, അമൽ രാജ്, അനഘ.

English Summary: Man found dead in a well in Kozhikode