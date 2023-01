സഹയാത്രികയുടെ മേൽ മൂത്രമൊഴിച്ച സംഭവം: വ്യവസായി ഒളിവില്‍; വീഴ്ച നിരത്തി എഫ്ഐആര്‍

ന്യൂഡൽഹി∙ വിമാനയാത്രയ്ക്കിടെ മദ്യലഹരിയിൽ സഹയാത്രികയുടെ മേൽ മൂത്രമൊഴിച്ചത് മുംബൈയിലെ വ്യവസായി ശങ്കര്‍ മിശ്രയെന്നു കണ്ടെത്തൽ. ഇന്നലെ പുറത്തു വന്ന പേര് ശേഖര്‍ മിശ്ര എന്നായിരുന്നു. അമേരിക്കന്‍ സാമ്പത്തിക സേവന സ്ഥാപനത്തിന്‍റെ വൈസ് പ്രസിഡന്‍റാണ് ശങ്കര്‍ മിശ്ര. സംഭവം പുറത്തായതോടെ ഇയാൾ ഒളിവിലാണ്. ഇയാള്‍ക്കായി ഡല്‍ഹി പൊലീസ് ലുക്ക് ഔട്ട് നോട്ടിസ് പുറപ്പെടുവിച്ചു.



ശങ്കര്‍ മിശ്ര താമസിക്കുന്ന മുംബൈയിലും ഓഫിസുള്ള ബെംഗളൂരുവിലും ഡല്‍ഹി പൊലീസ് തിരച്ചില്‍ നടത്തി. സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിക്കല്‍, ബലപ്രയോഗം, പൊതു ഇടത്തില്‍ അപമര്യാദയായി പെരുമാറല്‍, എയര്‍ക്രാഫ്റ്റ് ചട്ടലംഘനം എന്നീ കുറ്റങ്ങള്‍ ചുമത്തി ശങ്കര്‍ മിശ്രയ്ക്കെതിരെ കേ‌സെടുത്തു. നവംബര്‍ 26ന് ന്യൂയോര്‍ക്കില്‍നിന്ന് ഡല്‍ഹിയിലേക്കു വരികയായിരുന്ന എയർ ഇന്ത്യ വിമാനത്തിലാണു സംഭവമുണ്ടായത്. കേസില്‍ എയര്‍ ഇന്ത്യയുടെ നാല് ജീവനക്കാരുടെയും മൊഴിയെടുത്തു.

അതിനിടെ, എയർ ഇന്ത്യ അധികൃതരുടെ വീഴ്ചകൾ എണ്ണിപ്പറഞ്ഞ് ഡല്‍ഹി പൊലീസിന്റെ എഫ്ഐആർ. യാത്രക്കാരിയുടെ മേൽ മൂത്രമൊഴിച്ച സംഭവത്തിൽ പരാതിപ്പെട്ടത് ജനുവരി 4നാണ്. സീറ്റ് മാറ്റി നൽകണമെന്ന് യാത്രക്കാരി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും നൽകിയില്ല. ശങ്കർ മിശ്രയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും ഒത്തുതീർപ്പിനു ശ്രമിച്ചു. വിമാനം ലാൻഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ശങ്കർ മിശ്രയെ പോകാൻ അനുവദിച്ചെന്നും എഫ്ഐആറില്‍ പറയുന്നു.

പരാതിക്കാരി എയർ ഇന്ത്യ ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാന്‍ എൻ.ചന്ദ്രശേഖരനു നൽകിയ കത്തിൽ ആരോപിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എഫ്ഐആറിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. സംഭവത്തെ തുടർന്നു വീഴ്ച പാടില്ലെന്ന് എയര്‍ ഇന്ത്യ ജീവനക്കാര്‍ക്ക് എയര്‍ ഇന്ത്യ സിഇഒ കര്‍ശന നിര്‍ദേശം നൽകി. യാത്രക്കാർ മേശമായി പെരുമാറിയാൽ ഉടൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

English Summary: Man who urinates on woman in Air India flight, Identified