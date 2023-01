തിരുവനന്തപുരം - ദോഹ സെക്ടറിൽ ഇനി ഖത്തർ എയർവേസിന്റെ ഡ്രീംലൈനർ വിമാനവും

തിരുവനന്തപുരം∙ ഖത്തർ എയർവേസ് തിരുവനന്തപുരം - ദോഹ സെക്ടറിൽ ഡ്രീംലൈനർ വിമാന സർവീസ് തുടങ്ങി. നിലവിൽ സർവീസ് നടത്തുന്ന എ 320 വിമാനത്തിനു പകരമാണ് ആഴ്‌ചയിൽ 2 ദിവസം ബി 787 സീരീസിലുള്ള ഡ്രീംലൈനർ സർവീസ് നടത്തുക.



ഡ്രീംലൈനറിന്റെ വരവോടെ സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം എ 320നെ അപേക്ഷിച്ച് 160ൽനിന്ന് 254 ആയി വർധിക്കും. ബിസിനസ്‌ ക്ലാസിൽ മാത്രം ‌22 സീറ്റുകൾ ഉണ്ടാകും. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ വെള്ളി, ഞായർ ദിവസങ്ങളിൽ ആണ് ഡ്രീംലൈനെർ സർവീസ് നടത്തുക. മറ്റു 5 ദിവസങ്ങളിൽ എ 320 സർവീസ് തുടരും.

ഇന്ന് (ജനുവരി 6) രാവിലെ 2 മണിക്ക് എത്തിയ ആദ്യ ഡ്രീംലൈനെർ വിമാനത്തെ വിമാനത്താവളത്തിൽ വാട്ടർ സല്യൂട്ട് നൽകി വരവേറ്റു. ഡ്രീംലൈനറിന്റെ വരവോടെ ഗൾഫിലേക്കും യൂറോപ്പ്, യുഎസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മേഖലകളിലേക്കും തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്ന് കൂടുതൽ യാത്ര സൗകര്യം ഒരുങ്ങും.

English Summary: Qatar Airways has started Dreamliner flight service on the Thiruvananthapuram-Doha sector