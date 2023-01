തിരുവനന്തപുരത്ത് മൂന്നംഗ കുടുംബം തീകൊളുത്തി മരിച്ചനിലയിൽ; ആത്മഹത്യയെന്ന് പ്രാഥമിക വിവരം

തിരുവനന്തപുരം∙ തിരുവനന്തപുരം കഠിനംകുളത്ത് മൂന്നംഗ കുടുംബം തീകൊളുത്തി മരിച്ചനിലയിൽ. പടിഞ്ഞാറ്റുമുക്ക് സ്വദേശി രമേശൻ (48), ഭാര്യ സുലജ കുമാരി (46), മകൾ രേഷ്മ (23) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. കിടപ്പുമുറിയിലാണ് മൂവരെയും തീകൊളുത്തി മരിച്ചനിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയത്. കടബാധ്യതമൂലം ആത്മഹത്യ ചെയ്തതെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിവരം.



English Summary: Three members of a family found dead at home in Thiruvananthapuram

(ശ്രദ്ധിക്കുക: ആത്മഹ‌ത്യ ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല. മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്‌ധരുടെ സഹായം തേടുക, അതിജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഹെൽപ്‌ലൈൻ നമ്പരുകൾ - 1056, 0471- 2552056)