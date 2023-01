സ്വന്തം പട്ടാളത്തെ മരണത്തിന് വിട്ടുകൊടുത്ത് പുട്ടിൻ; 'ആ രാത്രി ചെയ്തത് വലിയ മണ്ടത്തരം'

യുക്രെയ്നിന്റെ മിസൈൽ ആക്രമണത്തിൽ റഷ്യൻ പട്ടാളക്കാർ കൂട്ടക്കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട വാർത്തയുമായാണ് റഷ്യയിൽ പുതുവർഷം പുലർന്നത്. 400 റഷ്യൻ പട്ടാളക്കാർ മരിച്ചതായും 300 പേർക്ക് പരുക്കേറ്റതായും റഷ്യയുടെ ആയുധ ശേഖരം വൻതോതിൽ നശിപ്പിച്ചതായും യുക്രെയ്ൻ അവകാശപ്പെട്ടു. അതേ സമയം, 89 പട്ടാളക്കാർ കൊല്ലപ്പെട്ടുവെന്ന് റഷ്യ സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇതുവരെയുള്ള യുദ്ധത്തിൽ റഷ്യയ്ക്കേറ്റ ഏറ്റവും വലിയ തിരിച്ചടിയായിരുന്നു അത്. എന്നാൽ പുതുവർഷപ്പുലരിയിലെ അപ്രതീക്ഷിത തിരിച്ചടിയില്‍ പകച്ചുപോയ റഷ്യ യുക്രെയ്നെതിരായ ആക്രമണത്തിന് ശക്തി കൂട്ടാനൊരുങ്ങുകയാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. 2022 ഫെബ്രുവരി 24ന് ആരംഭിച്ചതാണ് റഷ്യയുടെ യുക്രെയ്ൻ ആക്രമണം. ഒരു വർഷമായിട്ടും മുന്നേറാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നു മാത്രമല്ല, തിരിച്ചടികൾ കൂടുകയും ചെയ്യുന്നു. തന്ത്രങ്ങളേറെയും പിഴച്ച നിലയിലാണ് റഷ്യ എന്നും പറയാം. ഒരാഴ്ചകൊണ്ട് യുക്രെയ്ൻ പിടിച്ചെടുക്കാമെന്നു കരുതിയ പ്രസിഡന്റ് വ്ളാഡിമിർ പുട്ടിനും റഷ്യൻ പട്ടാള മേധാവിമാരും ഇത്ര വലിയ ചെറുത്തുനിൽപ് യുക്രെയ്നിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് പ്രതിഷിച്ചില്ല. ദുരിതങ്ങളുടെ നടുവിലാണെങ്കിലും യുക്രെയ്ൻ ജനതയും അവരുടെ പ്രസിഡന്റ് വൊളൊഡിമിർ സെലെന്‍സ്കിയും ലോകത്തിനു മുന്നിൽ യുദ്ധവീരന്മാരാണ്. അതേസമയം പുട്ടിനെതിരെ റഷ്യയിൽ തന്നെ വിമർശനമേറുകയും ചെയ്യുന്നു. പട്ടാള മേധാവിമാരെ ആക്ഷേപിച്ചുള്ള പരാമർശങ്ങളും റഷ്യൻ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പരക്കെയുണ്ട്. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ, റഷ്യൻ പട്ടാളക്കാരുടെ കൂട്ടക്കൊല സംബന്ധിച്ചും ശക്തമായ വിമർശനം ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞു. ഇതിനെല്ലാം പ്രതികാരമായി റഷ്യയുടെ നീക്കം അതിശക്തമായിരിക്കുമോ? യുദ്ധം ഒരു വർഷം പിന്നിടാനൊരുങ്ങുമ്പോൾ വിഷയത്തിൽ അമേരിക്കയുടെയും പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളുടെയും സമീപനം എന്താണ്?

∙ പോർവിളികൾക്കിടയിലെ മരണഗന്ധം

യുക്രെയ്നിന്റെ കിഴക്കൻ നഗരമായ, ഇപ്പോൾ റഷ്യൻ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ഡൊണട്സ്ക് മേഖലയിലെ മാക്കിവ്കയിൽ തമ്പടിച്ചിരുന്ന പട്ടാളത്തിനു നേരെയായിരുന്നു പുതുവർഷാരംഭത്തിൽ യുക്രെയ്ൻ ൈസന്യം അമേരിക്കൻ നിർമിത ഹിമാർസ് റോക്കറ്റ് ലോഞ്ചറിൽനിന്ന് മിസൈൽ അയച്ചത്. മാക്കിവ്കയിൽ റഷ്യൻ പട്ടാളം താമസിച്ചിരുന്ന സ്കൂൾ കെട്ടിടത്തിനു നേരെ പുതുവർഷം രാത്രി 12 മണി കഴിഞ്ഞു രണ്ടു മിനുട്ടുള്ളപ്പോഴായിരുന്നു മിസൈലുകളുടെ വരവ്. നൂറുകണക്കിനു പട്ടാളക്കാരാണ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇവർ താമസിച്ചിരുന്ന ഒരു കെട്ടിടത്തിനോടു ചേർന്നു തന്നെയായിരുന്നു റഷ്യൻ ആയുധപ്പുരയും. ഇതും അപകടത്തിന്റെ തീവ്രത കൂട്ടാൻ കാരണമായി.

അമേരിക്ക നൽകിയ ഹിമാർസിൽനിന്ന് (ഹൈ മൊബിലിറ്റി ആർട്ടിലറി റോക്കറ്റ് സിസ്റ്റം) നാല് മിസൈലുകൾ യുക്രെയ്ൻ അയച്ചതായും രണ്ടെണ്ണം വെടിവച്ചിട്ടതായും റഷ്യൻ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം അവകാശപ്പെട്ടു. അതിനിടെ, യുക്രെയ്നിന്റെ തലസ്ഥാനമായ കീവിലേക്ക് റഷ്യയും കനത്ത ആക്രമണം തുടരുകയാണ്. ഡ്രോൺ ഉപയോഗിച്ചാണ് കൂടുതൽ ആക്രമണവും. പുട്ടിനും സെലെൻസ്കിയും പുതുവർഷ സന്ദേശത്തിൽ പരസ്പരം വെല്ലുവിളിക്കുന്നത് തുടരുകയും ചെയ്തു. പാശ്ചാത്യ ഭീഷണിയിൽനിന്ന് റഷ്യയെ സംരക്ഷിക്കുമെന്ന് പുട്ടിനും അധിനിവേശം നടത്തിയ ഓരോ റഷ്യൻ പട്ടാളക്കാരനെയും പുറത്താക്കുമെന്ന് സെലെൻസ്കിയും ശപഥം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്.

∙ ‘ആ ചെയ്തത് വലിയ മണ്ടത്തരം’

നൂറുകണക്കിന് സൈനികരെ ഒരു കെട്ടിടത്തിൽ പാർപ്പിച്ചത് ഏറ്റവും വലിയ മണ്ടത്തരമായെന്നാണ് റഷ്യ തന്നെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. അതും യുക്രെയ്ൻ–റഷ്യ പോരാട്ടം ഏറ്റവും ശക്തമായ മേഖലയിൽ. ഇവിടെത്തന്നെയാണ് പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നുള്ള ആയുധങ്ങൾ യുക്രെയ്ൻ സംഭരിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നതും. സ്വാഭാവികമായും റഷ്യയെ കൈയ്യകലത്തിൽ കിട്ടിയ അവസ്ഥയിലായിരുന്നു യുക്രെയ്ന്‍ സൈനികർ. യുക്രെയ്നിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ആക്രമണം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കണക്കിലെടുക്കാതെ, ലാഘവത്തോടെ ഒരു സ്കൂളിൽ പട്ടാള ബാരക്ക് ഒരുക്കിയതും ഇതേ കെട്ടിടത്തിൽ തന്നെ ആയുധങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചതും മരണസംഖ്യ ഉയരാൻ കാരണമായി പറയുന്നു. മിസൈൽ പതിച്ച് ഒരു വലിയ കെട്ടിടം തകരുന്നത് ടിവി ദ്യശ്യങ്ങളിൽ വ്യക്തമാണ്. യുദ്ധമുഖത്തേക്ക് ഇറക്കാനായി റഷ്യ തയാറാക്കി വച്ച പുതിയ സൈനികരാണ് ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടതെന്നും പറയപ്പെടുന്നു. ആയിരക്കണക്കിനു പൗരന്മാരെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ പുതുതായി പരിശീലനം നൽകി സൈന്യത്തിലേക്കെടുത്തിരിക്കുന്നത്.

കുറഞ്ഞത് 400 സൈനികരെങ്കിലും കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകുമെന്നാണ് യുക്രെയ്ന്‍ പറയുന്നത്. മുന്നൂറോളം പേര്‍ക്കു പരുക്കേറ്റെന്നും. മരിച്ച പട്ടാളക്കാരോടുള്ള ആദരസൂചകമായി റഷ്യയിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും അനുസ്മരണ ചടങ്ങുകളും റാലികളും നടക്കുന്നുണ്ട്. കമാർഡർമാർക്കെതിരെ നടപടി വേണമെന്ന ആവശ്യവും ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞു. റഷ്യൻ പട്ടാളക്കാർ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചതാണ് ശത്രുവിന്റെ മിസൈലുകൾക്ക് വഴികാട്ടിയായത് എന്നാണ് റഷ്യൻ അധികൃതരെ ഉദ്ധരിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നത്. മൊബൈല്‍ ഫോൺ വഴി പ്രദേശത്തിന്റെ ‘കോഓർഡിനേറ്റ്സ്’ കണ്ടെത്തുകയും (ജിയോലൊക്കേഷൻ) ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് മിസൈൽ പായിക്കുകയുമായിരുന്നു. എന്നാൽ നേരത്തേ സമാനമായ സംഭവങ്ങൾ ഏറെയുണ്ടായിട്ടുള്ളതിനാൽ റഷ്യൻ സൈനികർ നിലവിൽ മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലെന്നാണ് വിദഗ്ധർ പറയുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും വിമർശനങ്ങളില്‍നിന്നു രക്ഷ നേടാൻ സ്വന്തം സൈനികരെ തന്നെ പഴി പറയുകയാണ് റഷ്യയെന്ന പരാതിയും ശക്തം.

മാസങ്ങൾ നീണ്ട യുദ്ധം നടത്തിയിട്ടും യുക്രെയ്ൻ തലസ്ഥാനമായ കീവ് പിടിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയാത്തതാണ് റഷ്യയുടെ വലിയ പരാജയമായി കണക്കാക്കുന്നത്. യുദ്ധം നീളും തോറും യുക്രെയ്ൻ കൂടുതൽ ശക്തി പ്രാപിക്കുകയാണെന്ന വിലയിരുത്തലും ഉണ്ട്. കാരണം റഷ്യയ്ക്കു നിലവിലുള്ള ആയുധങ്ങൾ മാത്രമാണുള്ളത്. എന്നാൽ യുദ്ധം ഓരോ ദിവസവും നീളുമ്പോൾ യുക്രെയ്നിന് യൂറോപ്പിൽനിന്നും അമേരിക്കയിൽനിന്നും പുതിയ ആയുധങ്ങളും മറ്റു സഹായങ്ങളും ലഭിക്കുന്നു. റഷ്യൻ പട്ടാളക്കാരുടെ മുന്നേറ്റം ഏറെക്കുറെ തടയപ്പെട്ടു എന്നതും യുക്രെയ്നിന് ആത്മവിശ്വാസം നൽകുന്നു.

റഷ്യ ഇപ്പോൾ ആക്രമണത്തിന് കൂടുതലും ഡ്രോണുകളെയും മിസൈലുകളെയുമാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത്. നഗരങ്ങളിൽ പതിക്കുന്ന മിസൈലുകൾ സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ ജീവനും സ്വത്തും കവരുന്നതല്ലാതെ യുക്രെയ്നിന്റെ സൈനിക ശേഷി കാര്യമായി തകർക്കുന്നില്ല. പുതുവർഷത്തിനു ശേഷം റഷ്യയുടെ 84 ഡ്രോണുകൾ വെടിവെച്ചിട്ടതായാണ് യുക്രെയ്ൻ വ്യോമസേന വക്താവ് അവകാശപ്പെട്ടത്. വിമാനവേധ മെഷീൻ ഗണ്ണുകളുമായി യുക്രെയ്ൻ സേന ജീപ്പുകളിൽ പല ഗ്രൂപ്പായി തിരിഞ്ഞ് ഡ്രോണുകളെ വെടിവെച്ചിടാൻ സജ്ജമാണെന്നും വക്താവ് പറയുന്നു. പുതുവർഷ രാത്രിയിലും റഷ്യ മിസൈൽ ആക്രമണം നടത്തുന്നതിനിടെയാണ് അപ്രതീക്ഷിത തിരിച്ചടി നേരിട്ടത്. കീവ് പിടിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയാത്തതിലുള്ള നിരാശ അവരിൽ വ്യക്തമാണ്. യുദ്ധതന്ത്രം മാറ്റി തെക്കു–കിഴക്കൻ ഭാഗങ്ങളിൽ നിലയുറപ്പിക്കേണ്ടി വന്നതും അതിനാലാണ്.

അതേസമയം, പൊതുജനങ്ങൾക്കും അവരുടെ വസ്തുവകകൾക്കും നേരെ റഷ്യ ഡ്രോണുകളും മിസൈലുകളും അയയ്ക്കുന്നതിൽ ലോകവ്യാപകമായി പ്രതിഷേധം ഉയരുന്നുണ്ട്. ജനങ്ങളിൽ ഭയം ഉണ്ടാക്കാനും ആത്മവിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടുത്താനുമായി റഷ്യ മനഃപൂർവം ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് മിസൈൽ അയയ്ക്കുകയാണെന്ന ആരോപണം ശക്തമാണ്. യുക്രെയ്നിലെ വൈദ്യുത സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കെതിരെ റഷ്യ വ്യാപകമായി ഡ്രോൺ ആക്രമണം നടത്തുന്നുണ്ട്. കൊടും തണുപ്പിലാണ് ഇവിടം എന്നതുകൊണ്ട് വൈദ്യുതിയില്ലാതെ ജനങ്ങൾ നരകിക്കുകയാണെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളേറെ.

∙ ആയുധങ്ങളുടെ പരീക്ഷണശാല?

അതേസമയം, അമേരിക്കയുടെയും പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളുടെയും ആയുധപ്പുരകളുടെ പരീക്ഷണശാല കൂടിയായി മാറുകയാണോ യുക്രെയ്ൻ എന്ന സംശയവും ഉയരുന്നുണ്ട്. യുക്രെയ്നും ആക്രമണം കടുപ്പിച്ചതോടെ അമേരിക്കയും പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളും കൂടുതല്‍ ആയുധങ്ങളാണ് സെലെൻസ്കിയുടെ രാജ്യത്തിന് നൽകുന്നത്. യുക്രെയ്ന് ആദ്യ ‘പാശ്ചാത്യ യുദ്ധ ടാങ്ക്’ നൽകുമെന്ന് ഫ്രാൻസ് പ്രസിഡന്റ് ഇമ്മാനുവൽ മക്രോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രഖ്യാപിച്ചു. 1980കൾ മുതൽ ഉപയോഗിക്കുകയും ഫ്രഞ്ച് സൈന്യം പടിപടിയായി ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന എഎംഎക്സ്–10ആർസി എന്ന കവചിത വാഹനമാണ് യുക്രെയ്നിനു നൽകുന്നത്. എന്നാൽ, ഓസ്ട്രേലിയയാകട്ടെ നേരത്തേ തന്നെ, മൈനുകളെയും വെടിയുണ്ടകളെയും ഉൾപ്പെടെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന ബുഷ്മാസ്റ്റര്‍ എന്ന 90 കവചിത വാഹനങ്ങൾ യുക്രെയ്നിന് നൽകിയതായാണ് പറയുന്നത്. ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും അവകാശവാദങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും, പാശ്ചാത്യ ശക്തികളോട് കൂടുതൽ കരുത്തുറ്റ കവചിത ടാങ്കുകൾ (ഉദാഹരണത്തിന് ജർമൻ നിർമിത ലെപ്പേർഡ് ടാങ്കുകൾ) നൽകാനാണ് യുക്രെയ്ൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്.

യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധം ഇനിയും മാസങ്ങൾ നീണ്ടേക്കുമെന്നാണ് അമേരിക്കൻ കണക്കുകൂട്ടൽ. അമേരിക്കയുടെ 101–ാം എയർബോൺ ഡിവിഷൻ, റഷ്യ പിടിച്ചെടുത്ത ക്രൈമിയ മേഖലയ്ക്കടുത്ത് റുമേനിയയിൽ പരിശീലനം നടത്തുന്നതായി ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതും അടുത്തിടെയാണ്. രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷം ആദ്യമായാണ് ഈ ഡിവിഷനെ ഏതെങ്കിലും യൂറോപ്യൻ രാജ്യത്ത് അമേരിക്ക വിന്യസിക്കുന്നത്. യുക്രെയ്ന് തങ്ങളുടെ കരുത്തുറ്റ ബ്രാഡ്‌ലി ഫൈറ്റിങ് വെഹിക്കിളുകൾ നൽകുമെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 1980കൾ മുതൽ യുദ്ധമുഖത്ത് യുഎസ് സൈനികർക്ക് മേൽക്കൈ നൽകുന്നതാണ് ബ്രാഡ്‌ലി വെഹിക്കിൾ. ശക്തമായ തോക്ക് ഘടിപ്പിച്ച ഈ വാഹനം ട്രഞ്ച് യുദ്ധത്തിലും ഏറെ ഉപകാരപ്രദമാണ്.

അതിനിടെ, ലോകത്തെവിടെ വേണമെങ്കിലും ആക്രമിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള, ഏതു മിസൈൽ പ്രതിരോധ സംവിധാനത്തെയും പരാജയപ്പെടുത്താനാകുമെന്ന സിർകോൺ എന്ന ഹൈപ്പർസോണിക് മിസൈൽ ഘടിപ്പിച്ച അഡ്മിറൽ ഗോർഷ്കോവ് എന്ന പടക്കപ്പലിനെ രാജ്യാന്തരതലത്തിൽ റോന്ത് ചുറ്റാനും പരിശീലനത്തിനും നിയോഗിച്ചിരിക്കുകയാണ് റഷ്യ. മണിക്കൂറിൽ 11,265 കിമീ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന, ശബ്ദത്തേക്കാൾ ഒൻപതിരട്ടി വേഗമുള്ള ഈ മിസൈൽ സംവിധാനം പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങൾക്കു മേൽ റഷ്യയ്ക്ക് മേധാവിത്വം നൽകുന്നുണ്ട്. യുക്രെയ്ൻ ആക്രമണം തുടങ്ങുന്നതിനു മുൻപേ തന്നെ റഷ്യ ഈ മിസൈലിനെ കുറിച്ച് പരാമർശിച്ചിരുന്നു.

അറ്റ്ലാന്റിക്, ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രം, മെഡിറ്ററേനിയൻ എന്നിവിടങ്ങളിലായിരിക്കും അഡ്മിറൽ ഗോർഷ്കോവ് റോന്തു ചുറ്റുക എന്നാണ് റഷ്യൻ പ്രതിരോധ മന്ത്രി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. 130 മീറ്ററാണ് കപ്പലിന്റെ നീളം, ഇരുനൂറോളം പേർ ക്രൂ അംഗങ്ങളായി ഉണ്ടാകും. 2019ൽ സമുദ്രങ്ങളിലൂടെ ലോകം മുഴുവൻ പര്യടനം നടത്തിയ കപ്പലാണിത്. സിർകോൺ മിസൈൽ ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായി പരീക്ഷിക്കാനായതും ഗോർഷ്കോവ് എന്ന കപ്പലിലാണ്. കടലിലും കരയിലുമുള്ള ശത്രുവിന്റെ ഏതു ലക്ഷ്യസ്ഥാനവും ഭേദിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള ഈ മിസൈലും കപ്പലും പര്യടനത്തിന് അയയ്ക്കുന്നതു വഴി പുടിൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നതും മറ്റൊന്നല്ല– റഷ്യ പിന്നോട്ടില്ലെന്ന വ്യക്തമായ സന്ദേശമാണത്.

ഇതിനോടൊപ്പം കൂട്ടിച്ചേർത്തു വായിക്കാൻ മറ്റൊന്നു കൂടിയുണ്ട്. നാറ്റോ സെക്രട്ടറി ജനറൽ ജെൻസ് സ്റ്റോൾട്ടൻബർഗിന്റെ വാക്കുകളാണ്. റഷ്യയെ ഒരു കാരണവശാലും വിലകുറച്ചു കാണരുതെന്ന് ജെൻസ് നൽകുന്ന മുന്നറിയിപ്പ്. യുദ്ധത്തിലൂടെ പുട്ടിൽ ലക്ഷ്യമിടുന്ന കാര്യങ്ങളെയും വിലകുറച്ചു കണ്ടാൽ അതും അപകടമാകും. എത്രമാത്രം നഷ്ടം വന്നാലും, എത്ര വേദന സഹിക്കേണ്ടി വന്നാലും തങ്ങൾക്ക് ഒന്നുമില്ലെന്ന് റഷ്യ ഇതിനോടകം തെളിയിച്ചതാണ്. യുക്രെയ്ൻ ആക്രമണത്തിലൂടെ പുട്ടിൻ എന്താണോ ലക്ഷ്യമിട്ടത്, അതിനു വേണ്ടിയുള്ള പദ്ധതികളിൽനിന്ന് റഷ്യ പിന്മാറുന്നതിന്റെ ഒരു ലക്ഷണവുമില്ല, അതിനാൽത്തന്നെ മറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് അപകടമാണ്– ജെൻസിന്റെ വാക്കുകളിൽനിന്നുതന്നെ എല്ലാം വ്യക്തം.

